Renata "Rehulk" vai colocar o cinturão peso-galo em disputa contra a campeã peso-mosca Fernanda Barbosa no SFT Outubro Rosa 9 - (Foto: Divulgação/SFT)

Renata "Rehulk" vai colocar o cinturão peso-galo em disputa contra a campeã peso-mosca Fernanda Barbosa no SFT Outubro Rosa 9(Foto: Divulgação/SFT)

Publicado 30/10/2026 07:00 | Atualizado 30/10/2026 13:10

O SFT Combat realiza neste sábado (31), em São Paulo, a nona edição do SFT Outubro Rosa, evento dedicado ao protagonismo feminino nos esportes de combate e à conscientização sobre o câncer de mama. Com um card formado exclusivamente por mulheres, a organização reunirá 26 atletas em 13 confrontos, incluindo duas disputas de cinturão nas modalidades MMA e Xtreme.

Realizado desde 2018, o Outubro Rosa tornou-se uma das principais iniciativas do SFT para ampliar a visibilidade das mulheres nas artes marciais. Ao longo de suas edições, o evento abriu espaço para atletas em diferentes momentos da carreira, reunindo campeãs, veteranas e novos talentos. Neste ano, a programação também contará com representantes da Argentina, do Uruguai e da Venezuela, reforçando a presença internacional da competição.

Na luta principal, a invicta Renata "Rehulk" Mascena, campeã peso-galo, defenderá seu cinturão contra Fernanda Barbosa, atual detentora do título peso-mosca, que sobe de categoria em busca de mais uma conquista na organização. Rehulk chega com seis vitórias em seis apresentações no MMA profissional, enquanto Fernanda soma dez triunfos e seis derrotas, além de uma trajetória consolidada dentro do SFT.

Outro destaque será o combate da divisão peso-palha do SFT Xtreme, entre Duda Soares e Susana de Sá. Aos 18 anos, Duda ostenta um cartel invicto de 17 vitórias na trocação, sendo sete por nocaute ou nocaute técnico. Sua adversária, de 24 anos, conquistou a oportunidade após vencer Jady Pit-Bull no SFT 64, em agosto, quando aceitou o confronto de última hora.

A edição também terá um momento de reconhecimento à história do MMA feminino brasileiro. Gisele Moreira, de 45 anos, e Sidy Rocha, de 49, disputarão o inédito cinturão SFT Legends, na categoria peso-pena, em um combate anunciado como a despedida das duas atletas do esporte profissional. Ambas construíram carreiras com experiências internacionais e participações importantes em edições anteriores do SFT.

O card contará ainda com nomes como Ana "Black Queen" Brito, campeã mundial de MMA amador pela IMMAF em 2024, além do confronto entre Priscila Vargas e Giovanna Bonanome, que coloca frente a frente duas gerações do Xtreme. As lutas preliminares estão previstas para começar às 19h30, com transmissão pelas plataformas digitais do SFT, enquanto o card principal, às 23h30, será exibido pela Band para todo o Brasil.

CARD COMPLETO:

SFT Combat Outubro Rosa 9

São Paulo (SP)

Sábado, 31 de outubro de 2026

Transmissão: Card preliminar - 19h30 - Canal SFT Combat: LG Channels, Plex, Pluto TV, Roku, Samsung TV Plus & TCL Channel

Card principal - 23h30 - BAND

Card principal

MMA (Cinturão Peso-Galo) - Renata Rehulk x Fernanda Barbosa

Xtreme - Duda Soares x Susana de Sá

MMA Legends (Cinturão Peso-Pena) - Sidy Rocha x Gisele Moreira

Xtreme - Priscila Vargas x Giovanna Bonanome

Card preliminar

MMA - Xiomara Píriz x Ingrid Silva

MMA - Monique Adriane x Nani Rodriguez

MMA - Sofia “Queen of Street” x Amanda Vargas

MMA - Sara Alves x Alana Viduani

MMA - Fernanda Alada x Fernanda Antunes

Xtreme - Maju Bertin x Luiza Caetano

MMA - Claudinha Oliveira x Ana Black Queen

Xtreme - Day Vieira x Jady Pit-Bull

Muay Thai Semi Pro - Tati Leoa x Drielly Martins