O SFT Combat realiza neste sábado (31), em São Paulo, a nona edição do SFT Outubro Rosa, evento dedicado ao protagonismo feminino nos esportes de combate e à conscientização sobre o câncer de mama. Com um card formado exclusivamente por mulheres, a organização reunirá 26 atletas em 13 confrontos, incluindo duas disputas de cinturão nas modalidades MMA e Xtreme.
Realizado desde 2018, o Outubro Rosa tornou-se uma das principais iniciativas do SFT para ampliar a visibilidade das mulheres nas artes marciais. Ao longo de suas edições, o evento abriu espaço para atletas em diferentes momentos da carreira, reunindo campeãs, veteranas e novos talentos. Neste ano, a programação também contará com representantes da Argentina, do Uruguai e da Venezuela, reforçando a presença internacional da competição.
Na luta principal, a invicta Renata "Rehulk" Mascena, campeã peso-galo, defenderá seu cinturão contra Fernanda Barbosa, atual detentora do título peso-mosca, que sobe de categoria em busca de mais uma conquista na organização. Rehulk chega com seis vitórias em seis apresentações no MMA profissional, enquanto Fernanda soma dez triunfos e seis derrotas, além de uma trajetória consolidada dentro do SFT.
Outro destaque será o combate da divisão peso-palha do SFT Xtreme, entre Duda Soares e Susana de Sá. Aos 18 anos, Duda ostenta um cartel invicto de 17 vitórias na trocação, sendo sete por nocaute ou nocaute técnico. Sua adversária, de 24 anos, conquistou a oportunidade após vencer Jady Pit-Bull no SFT 64, em agosto, quando aceitou o confronto de última hora.
A edição também terá um momento de reconhecimento à história do MMA feminino brasileiro. Gisele Moreira, de 45 anos, e Sidy Rocha, de 49, disputarão o inédito cinturão SFT Legends, na categoria peso-pena, em um combate anunciado como a despedida das duas atletas do esporte profissional. Ambas construíram carreiras com experiências internacionais e participações importantes em edições anteriores do SFT.
O card contará ainda com nomes como Ana "Black Queen" Brito, campeã mundial de MMA amador pela IMMAF em 2024, além do confronto entre Priscila Vargas e Giovanna Bonanome, que coloca frente a frente duas gerações do Xtreme. As lutas preliminares estão previstas para começar às 19h30, com transmissão pelas plataformas digitais do SFT, enquanto o card principal, às 23h30, será exibido pela Band para todo o Brasil.
CARD COMPLETO:
SFT Combat Outubro Rosa 9 São Paulo (SP) Sábado, 31 de outubro de 2026 Transmissão: Card preliminar - 19h30 - Canal SFT Combat: LG Channels, Plex, Pluto TV, Roku, Samsung TV Plus & TCL Channel Card principal - 23h30 - BAND
Card principal MMA (Cinturão Peso-Galo) - Renata Rehulk x Fernanda Barbosa Xtreme - Duda Soares x Susana de Sá MMA Legends (Cinturão Peso-Pena) - Sidy Rocha x Gisele Moreira Xtreme - Priscila Vargas x Giovanna Bonanome
Card preliminar MMA - Xiomara Píriz x Ingrid Silva MMA - Monique Adriane x Nani Rodriguez MMA - Sofia “Queen of Street” x Amanda Vargas MMA - Sara Alves x Alana Viduani MMA - Fernanda Alada x Fernanda Antunes Xtreme - Maju Bertin x Luiza Caetano MMA - Claudinha Oliveira x Ana Black Queen Xtreme - Day Vieira x Jady Pit-Bull Muay Thai Semi Pro - Tati Leoa x Drielly Martins
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