Com trajetórias inspiradoras no MMA, Sidy Rocha e Gisele Moreira vão se enfrentar no SFT Outubro Rosa 9(Foto: Reprodução)
Veteranas do MMA feminino, Sidy Rocha e Gisele Moreira fazem despedida do esporte em duelo no SFT Outubro Rosa
Veteranas encerram suas trajetórias profissionais neste sábado (31), em São Paulo, com disputa pelo inédito cinturão Legends, durante o SFT Outubro Rosa 9
Veteranas do MMA feminino, Sidy Rocha e Gisele Moreira fazem despedida do esporte em duelo no SFT Outubro Rosa
Veteranas encerram suas trajetórias profissionais neste sábado (31), em São Paulo, com disputa pelo inédito cinturão Legends, durante o SFT Outubro Rosa 9
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