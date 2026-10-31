Com trajetórias inspiradoras no MMA, Sidy Rocha e Gisele Moreira vão se enfrentar no SFT Outubro Rosa 9(Foto: Reprodução)

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Duas atletas que ajudaram a construir a história do MMA feminino brasileiro estão prestes a encerrar suas carreiras dentro do cage. Gisele Moreira, de 45 anos, e Sidy Rocha, de 49, se enfrentam neste sábado (31), em São Paulo, durante o SFT Outubro Rosa 9, em um confronto que vale o inédito cinturão peso-pena SFT Legends. Mais do que uma disputa de título, o combate representa o reconhecimento de duas trajetórias marcadas por conquistas, superação e longevidade nos esportes de combate.
Natural de Joinville, em Santa Catarina, Gisele Moreira construiu uma carreira que ultrapassou as fronteiras brasileiras. Faixa-preta de Jiu-Jitsu, a lutadora acumula 13 vitórias e seis derrotas no MMA profissional, com passagens pelo Dana White's Contender Series e pelo ARES FC, na França, onde conquistou três triunfos. Sua história no SFT começou justamente no Outubro Rosa de 2019, quando venceu Dayane Fox. Em 2021, retornou ao evento para superar Brena Cardozo, antes de buscar novos desafios internacionais.
Do outro lado, Sidy Rocha também carrega uma trajetória de destaque no cenário mundial. Natural de Mato Grosso do Sul, a veterana soma 14 vitórias, nove derrotas e dois empates, além do título peso-mosca do Pancrase, tradicional organização japonesa. Sua carreira ficou marcada por um episódio de superação após uma grave lesão no braço sofrida durante o SFT 22, em 2020, em confronto contra Karine Killer. O que poderia representar o encerramento de sua trajetória acabou se transformando em mais um capítulo de resistência da atleta.
Três anos depois, Sidy retornou ao cage do SFT e conquistou uma vitória sobre Vanessa Melo, ex-lutadora do UFC e da PFL, em novembro de 2023. O resultado recolocou a veterana em evidência e abriu caminho para uma nova disputa de cinturão, realizada em 2024, contra Tatiane Predadora. Mesmo derrotada, Sidy demonstrou que continuava competitiva diante de adversárias de diferentes gerações, mantendo viva sua trajetória no MMA profissional.
Agora, as duas veteranas se encontram em um confronto que também apresenta características técnicas distintas. Gisele possui no Jiu-Jitsu e na luta agarrada algumas de suas principais ferramentas, enquanto Sidy aposta na movimentação e na experiência acumulada na trocação. Entretanto, o significado do duelo vai além das estratégias: ambas representam uma geração de lutadoras que enfrentou os desafios de construir carreira em um período de menor visibilidade e oportunidades para o MMA feminino.
A despedida acontece em uma edição especialmente dedicada às mulheres, reforçando o simbolismo do encontro. Ao colocar o cinturão SFT Legends em disputa, a organização homenageia duas atletas que participaram de momentos importantes de sua história e contribuíram para a evolução do esporte. Independentemente de quem termine com o braço erguido, Gisele Moreira e Sidy Rocha deixarão o cage com trajetórias que merecem ser lembradas pelas novas gerações do MMA brasileiro.