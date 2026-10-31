Rio International Cup fecha o ano com chave de ouro - (Foto: ISO)

Rio International Cup fecha o ano com chave de ouro (Foto: ISO)

Publicado 31/10/2026 09:00

O Circuito Rio Mineirinho de Jiu-Jitsu 2026 conhecerá seus campeões após os dias 14 e 15 de novembro, quando acontece o Rio International Cup, no Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes (CEFAN), na Penha, Zona Norte do Rio de Janeiro. O evento será a oitava e última etapa da temporada da CBJJD / ISBJJA e terá peso 2 no ranking, fator que pode influenciar diretamente a classificação final de atletas e equipes.

Entre as premiações previstas para os destaques do Circuito estão passagens para competir na Europa pela ISBJJA em 2027, bolsas Atleta Mineirinho Gold Team, prêmios em dinheiro e mais. Com a pontuação diferenciada da etapa final, os competidores terão uma última oportunidade de somar pontos e disputar as primeiras posições do ranking.A programação inclui disputas para diferentes faixas etárias, com a realização do Rio International Cup no sábado (14) e do Rio International Cup Kids no domingo (15) - incluindo o Festival Mineirinho Original. Além da disputa por medalhas e resultados individuais, as equipes buscam fechar o calendário com boas colocações e ampliar suas conquistas.O peso 2 torna a etapa especialmente relevante para quem ainda busca avançar na classificação. Os resultados obtidos poderão ser determinantes na definição dos campeões do ranking e dos atletas contemplados pelas premiações da temporada, que incluem oportunidades de competir no exterior e incentivos à continuidade da carreira esportiva."O ano de 2026 foi um marco histórico no crescimento do Circuito Mineirinho, tanto na Região dos Lagos como no Rio de Janeiro. O Circuito Rio Mineirinho, então, teve uma média de mais de 2 mil atletas em todas as etapas e a expectativa para o Rio International Cup, quando muitos atletas podem mudar o jogo, é de disputas acirradas e um grande evento", projetou Rogério Gavazza, presidente da CBJJD.As inscrições para o Rio International Cup estão disponíveis pelo site www.cbjjd.com.br até o dia 8 de novembro. A competição será realizada no CEFAN, localizado na Avenida Brasil, 10590, na Penha, Rio de Janeiro. Com o encerramento do calendário de 2026, a etapa reunirá diversos atletas e diferentes equipes na briga pelos últimos pontos e pelas premiações do Circuito Rio Mineirinho.