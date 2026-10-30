Cristiano Marcello (à esquerda) assumiu missão à frente da ACP - (Foto: Divulgação)

Cristiano Marcello (à esquerda) assumiu missão à frente da ACP (Foto: Divulgação)

Publicado 30/10/2026 06:00 | Atualizado 31/10/2026 19:56

O ex-lutador do UFC Cristiano Marcello assumiu a coordenação de lutas da Associação Comercial do Paraná (ACP). À frente do setor, ele terá a missão de desenvolver projetos, promover eventos e buscar parcerias para incentivar as modalidades de combate no estado. A nomeação faz parte da criação da Câmara Setorial de Esportes da entidade, iniciativa que pretende aproximar o esporte do meio empresarial e ampliar as oportunidades de investimento na área.



Com mais de um século de história, a ACP é uma das principais entidades de representação empresarial do Paraná. Presidida por Paulo Sérgio Mercer Mourão, a associação criou a Câmara Setorial de Esportes para estimular negócios e estabelecer parcerias entre empresas, organizações esportivas e poder público.



“Recebo essa missão com muita responsabilidade, principalmente pela história e pela importância da Associação Comercial do Paraná. Acredito que podemos abrir muitas portas para as lutas, aproximando o esporte de empresas e investidores, criando oportunidades para atletas e viabilizando novos eventos. O Paraná tem um potencial enorme, e queremos trabalhar para que esse crescimento também chegue às academias e aos projetos de formação de novos talentos”, afirmou Cristiano Marcello.