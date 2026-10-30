Cristiano Marcello (à esquerda) assumiu missão à frente da ACP (Foto: Divulgação)
Com mais de um século de história, a ACP é uma das principais entidades de representação empresarial do Paraná. Presidida por Paulo Sérgio Mercer Mourão, a associação criou a Câmara Setorial de Esportes para estimular negócios e estabelecer parcerias entre empresas, organizações esportivas e poder público.
“Recebo essa missão com muita responsabilidade, principalmente pela história e pela importância da Associação Comercial do Paraná. Acredito que podemos abrir muitas portas para as lutas, aproximando o esporte de empresas e investidores, criando oportunidades para atletas e viabilizando novos eventos. O Paraná tem um potencial enorme, e queremos trabalhar para que esse crescimento também chegue às academias e aos projetos de formação de novos talentos”, afirmou Cristiano Marcello.
Com uma trajetória construída dentro e fora dos ringues, Cristiano Marcello lutou em dois dos maiores eventos da história do MMA, o UFC e o extinto Pride, no Japão. Depois da carreira como atleta, passou a se dedicar à formação de lutadores e ao desenvolvimento da CMSystem, equipe que lidera e que se tornou referência na preparação de atletas profissionais. Radicado em Curitiba, o treinador trabalha com novas gerações de lutadores, desde jovens talentos até competidores de eventos internacionais, como o UFC.
A experiência adquirida ao longo da carreira, segundo Marcello, será importante para levar as demandas de atletas, treinadores e proprietários de academias às discussões sobre o desenvolvimento do setor esportivo.
“Conheço as dificuldades de quem vive das artes marciais, seja como atleta, treinador ou responsável por uma academia. Estar dentro de uma entidade com a representatividade da ACP nos dá a possibilidade de levar essas demandas para uma discussão mais ampla, buscar soluções e construir parcerias. Quero usar essa oportunidade para ajudar o esporte de luta a crescer no Paraná”, completou.
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