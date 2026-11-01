Escola de Jiu-Jitsu Mondego quer voltar a brilhar na Eurocup - (Foto: Reprodução)

Escola de Jiu-Jitsu Mondego quer voltar a brilhar na Eurocup (Foto: Reprodução)

Publicado 01/11/2026 10:00

Coimbra recebe, no dia 28 de novembro, a Eurocup da ISBJJA, competição que marcará a última etapa do Circuito Nacional Português de Jiu-Jitsu 2026. Com disputas de Gi e No-Gi, categorias absoluto com premiações em dinheiro e troféus para as melhores equipes, o evento reunirá atletas de diferentes idades e graduações no Pavilhão Mário Mexia. Entre as academias que se preparam para o desafio está a Escola de Jiu-Jitsu Mondego, liderada pelo faixa-preta Rafael Silveira, que busca repetir o bom desempenho conquistado na última edição.



A academia, que completou três anos de atividade em setembro, vem apresentando uma evolução constante, principalmente nas turmas infantis. “A nossa escola vem crescendo todos os anos, principalmente entre as crianças. O nosso foco não é exatamente a competição em si, mas temos alguns alunos atletas que este ano estão buscando se destacar nos campeonatos”, explicou Rafael.