Escola de Jiu-Jitsu Mondego quer voltar a brilhar na Eurocup (Foto: Reprodução)
A academia, que completou três anos de atividade em setembro, vem apresentando uma evolução constante, principalmente nas turmas infantis. “A nossa escola vem crescendo todos os anos, principalmente entre as crianças. O nosso foco não é exatamente a competição em si, mas temos alguns alunos atletas que este ano estão buscando se destacar nos campeonatos”, explicou Rafael.
Em alta, a expectativa para a Eurocup é positiva, especialmente pelo histórico recente da Mondego nos eventos da ISBJJA em Coimbra. Na última competição realizada pela organização na cidade, a academia conquistou o primeiro lugar na disputa por equipes. “Nossa expectativa, em casa, é muito boa. No último evento da ISBJJA em Coimbra, saímos campeões por equipes. Conseguimos defender o castelo, como brincamos aqui, e a equipe está animada”, destacou.
O professor também ressaltou a importância da ISBJJA para o desenvolvimento do Jiu-Jitsu na cidade e no país. “A ISBJJA é muito importante, é pioneira em Coimbra. Já é a quarta edição da Eurocup aqui, um evento de que a gente sempre participa e que ajudou muito a desenvolver o Jiu-Jitsu na cidade”, afirmou. Para Rafael, a continuidade de competições desse porte fortalece a modalidade e cria oportunidades para atletas e academias locais.
Com nove anos de experiência em Portugal, Rafael ainda avaliou a expansão da arte suave no país. “De fato, o Jiu-Jitsu tem crescido muito em Portugal desde que cheguei, há nove anos, por diferentes fatores, mas que vêm trazendo os portugueses para as artes marciais. E, claro, os campeonatos impulsionam esse movimento”, analisou o faixa-preta.
A Eurocup 2026 contará com disputas de Gi e No-Gi, categorias absoluto com premiações em dinheiro e outros atrativos. O segundo lote de inscrições tem prazo até 6 de novembro, às 17h, e os registros devem ser realizados pela plataforma Smoothcomp, por meio do link: https://isbjja.smoothcomp.com/pt_BR/event/27127.
Por fim, Rafael deixou um convite aos atletas e às academias para participarem da competição e prestigiarem o trabalho desenvolvido pela ISBJJA na região. “Quero convidar todos para a Eurocup, para prestigiar o Jiu-Jitsu da região Centro, que tem crescido e ajudado a alavancar o esporte por aqui”, concluiu.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.