McGregor tem planos para voltar a treinar e lutar no ano que vemFoto: Reprodução/Instagram
Em entrevista ao programa "The Ariel Helwani Show", Kavanagh destacou a longa relação com McGregor e afirmou que já presenciou o pupilo superar situações que pareciam improváveis. Segundo o treinador, o lutador mantém a intenção de voltar a competir, embora ainda precise avançar na recuperação antes de retomar uma preparação completa para as lutas.
“Ele diz que vai lutar novamente. Acho que estou com ele há tempo demais. São 22 anos juntos, e já o vi fazer muitas coisas que pareciam impossíveis, várias vezes. Então, se ele diz que vai voltar, não vou duvidar dele“, disse Kavanagh.
Recuperação pode adiar volta aos treinos até 2027
O retorno de McGregor depende diretamente de sua evolução física. O irlandês sofreu uma grave lesão no joelho durante a luta contra Max Holloway no UFC 329, em julho, e precisou passar por uma cirurgia. De acordo com Kavanagh, o atleta apresenta sinais positivos durante a reabilitação, mas ainda não está pronto para reiniciar os treinamentos específicos da modalidade.
“Provavelmente será no próximo ano que ele poderá começar a voltar aos treinos específicos de MMA. Ele está fazendo a reabilitação e parece estar bem. Está se movimentando muito bem. (…) Simplesmente não sinto que ele já tenha parado de competir. Como isso vai acontecer? Não sei”, finalizou.
A declaração mantém aberta a possibilidade de uma volta em 2027, embora ainda não exista uma data confirmada para o retorno do ex-campeão ao octógono. Até lá, a prioridade será recuperar plenamente a condição física e avaliar como o irlandês responderá à retomada dos treinos.
Histórico recente aumenta as dúvidas sobre McGregor
Depois de conquistar os cinturões dos pesos-penas e dos leves, McGregor se transformou em um dos maiores nomes da história do UFC. Entretanto, sua frequência de aparições caiu consideravelmente ao longo dos últimos anos, e os resultados recentes também passaram a alimentar questionamentos sobre seu futuro esportivo.
Nas cinco lutas mais recentes mencionadas em seu retrospecto, o irlandês conquistou apenas uma vitória, diante de Donald “Cowboy” Cerrone, em janeiro de 2020. No mesmo período, sofreu derrotas para Khabib Nurmagomedov, Dustin Poirier, em duas ocasiões, e Max Holloway.
Além dos resultados negativos, os problemas físicos contribuíram para afastá-lo das competições. Agora, aos olhos de Kavanagh, a possibilidade de uma nova volta permanece viva. Resta saber se McGregor conseguirá superar a recuperação, voltar aos treinos em condições competitivas e transformar a promessa de retorno em uma nova luta no UFC.
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