McGregor tem planos para voltar a treinar e lutar no ano que vem - Foto: Reprodução/Instagram

McGregor tem planos para voltar a treinar e lutar no ano que vemFoto: Reprodução/Instagram

Publicado 02/11/2026 09:00

O futuro de Conor McGregor no UFC continua cercado de incertezas, mas John Kavanagh, treinador de longa data do irlandês, acredita que o astro ainda pode voltar a competir. Mesmo diante dos problemas físicos que adiaram seus planos de retorno, o líder da equipe "SBG Ireland" demonstrou confiança na capacidade do ex-campeão de superar mais um obstáculo e retomar a carreira no MMA.



Em entrevista ao programa "The Ariel Helwani Show", Kavanagh destacou a longa relação com McGregor e afirmou que já presenciou o pupilo superar situações que pareciam improváveis. Segundo o treinador, o lutador mantém a intenção de voltar a competir, embora ainda precise avançar na recuperação antes de retomar uma preparação completa para as lutas.



“Ele diz que vai lutar novamente. Acho que estou com ele há tempo demais. São 22 anos juntos, e já o vi fazer muitas coisas que pareciam impossíveis, várias vezes. Então, se ele diz que vai voltar, não vou duvidar dele“, disse Kavanagh.