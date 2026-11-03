Popó terá dois adversários pela frente de uma vez no Fight Music Show 9 - (Foto: Divulgação/Spaten)

Popó terá dois adversários pela frente de uma vez no Fight Music Show 9 (Foto: Divulgação/Spaten)

Publicado 03/11/2026 09:00

Acelino Popó Freitas está confirmado em mais um compromisso no Fight Music Show. Principal estrela da organização, o ex-campeão mundial de Boxe será a atração de destaque da nona edição do evento, programada para o dia 5 de dezembro, em São Paulo. Desta vez, porém, a organização preparou um formato inusitado para o baiano: em vez de enfrentar um único oponente, ele terá dois adversários simultaneamente.



Os escolhidos para encarar a lenda do Boxe são os irmãos gêmeos Watson Alves e Willou, conhecidos pela produção de conteúdo humorístico nas redes sociais. A presença de influenciadores no card segue a linha adotada por Popó em suas participações mais recentes no evento. Depois da confusão generalizada envolvendo sua equipe e o grupo de Wanderlei Silva, o pugilista afirmou que não pretendia mais dividir o ringue com lutadores profissionais, dando preferência a desafios contra personalidades da internet.