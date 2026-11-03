Popó terá dois adversários pela frente de uma vez no Fight Music Show 9 (Foto: Divulgação/Spaten)
Os escolhidos para encarar a lenda do Boxe são os irmãos gêmeos Watson Alves e Willou, conhecidos pela produção de conteúdo humorístico nas redes sociais. A presença de influenciadores no card segue a linha adotada por Popó em suas participações mais recentes no evento. Depois da confusão generalizada envolvendo sua equipe e o grupo de Wanderlei Silva, o pugilista afirmou que não pretendia mais dividir o ringue com lutadores profissionais, dando preferência a desafios contra personalidades da internet.
Popó é protagonista frequente do Fight Music Show
Aos 51 anos, Popó se tornou um dos principais símbolos do Fight Music Show desde a criação da organização. Das oito edições realizadas até o momento, o baiano esteve presente em sete, protagonizando confrontos que misturam esporte e entretenimento.
Sua trajetória no evento começou com o empate diante de Whindersson Nunes. Posteriormente, o ex-campeão conquistou vitórias por nocaute sobre Jose Landi-Jons, Junior Dublê, Kleber Bambam e Jorge “El Chino”, além de superar Duda Nagle. Na revanche contra Whindersson, também levou a melhor na decisão dos pontos.
Agora, diante de Watson Alves e Willou, Popó terá pela frente um desafio com uma configuração diferente de tudo o que apresentou em suas participações anteriores no FMS. A expectativa fica por conta de como será o confronto contra os dois irmãos no ringue, em mais uma edição que aposta no encontro entre Boxe e entretenimento.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.