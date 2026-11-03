Fernanda Barbosa superou Renata Rehulk e conquistou o cinturão peso-galo do SFT - (Foto: Myriam Albertuni)

Fernanda Barbosa superou Renata Rehulk e conquistou o cinturão peso-galo do SFT(Foto: Myriam Albertuni)

Publicado 03/11/2026 07:00 | Atualizado 03/11/2026 16:39

Considerado um dos principais eventos de artes marciais da América Latina atualmente, o SFT promoveu no último sábado (31), em São Paulo, mais uma edição dedicada ao Outubro Rosa. Com um card de lutas 100% feminino, o SFT Outubro Rosa 9 teve duelos de alto nível, duas disputas de cinturão e, principalmente, destacou a importância da prevenção e tratamento do câncer de mama, destacando o lema do "Outubro Rosa".

Fernanda Barbosa foi a protagonista da luta principal do SFT Outubro Rosa 9. Após cinco rounds, a brasileira venceu Renata “Rehulk”, até então invicta, por decisão dividida dos jurados e conquistou o cinturão peso-galo. Já campeã peso-mosca, Fernanda agora reúne dois títulos em categorias diferentes na organização, ampliando sua trajetória no MMA feminino.

No co-main event, Sidy Rocha conquistou o cinturão inaugural do SFT Legends ao vencer Gisele Moreira por decisão unânime dos jurados. O confronto reuniu duas atletas experientes do MMA nacional e marcou a estreia do título Legends, iniciativa que abre espaço para novos duelos envolvendo veteranas da modalidade.

Também no card principal, em um combate na modalidade Xtreme, Duda Soares manteve sua invencibilidade de incríveis 18 vitórias consecutivas, dessa vez ao superar a atleta Susana de Sá na decisão unânime dos jurados. O duelo, vale ressaltar, não teve o cinturão peso-palha interino em disputa, pelo fato das duas lutadoras não terem batido o peso no dia anterior.

Na luta que abriu o card principal do SFT Outubro Rosa 9, em encontro entre experiência e juventude, quem levou a melhor foi a experiente Priscila Vargas, ex-campeã do SFT Xtreme, que derrotou a promissora Giovanna Bonanome na decisão dividida dos jurados e deixou claro que quer disputar o título peso-galo da organização em breve.

Destaques do card preliminar

No duelo que encerrou o card preliminar, a uruguaia Xiomara “Pit Bull” Píriz travou uma verdadeira batalha contra Ingrid Silva e, após três rounds de um duelo muito intenso e técnico, derrotou a brasileira na decisão unânime dos jurados.

Em mais um duelo intenso e marcado por muita técnica, quem levou a melhor no SFT Outubro Rosa 9 foi a atleta Sara Alves, que usou seu Jiu-Jitsu e finalizou a atleta Alana Viduani no terceiro e último round após encaixar um justo mata-leão.

Com uma atuação dominante do início ao fim na trocação, Fernanda Alada deu um verdadeiro show no card e superou a atleta Fernanda Antunes por nocaute técnico no segundo round. Campeã Nacional de Muay Thai e atleta de MMA, Alada mostrou trocação afiada, Muay Thai de excelência e conquistou o triunfo de forma dominante.

Em mais um confronto na modalidade Xtreme, Luiza Caetano foi outra jovem atleta a se destacar no evento e, ainda no primeiro round, superou a atleta Maju Bertin por nocaute. Com apenas 22 anos, a fera do Kickboxing segue embalando grandes vitórias e conquistas.

RESULTADOS COMPLETOS:

SFT Outubro Rosa 9

São Paulo (SP)

Sábado, 31 de outubro de 2026

Card principal

Fernanda Barbosa derrotou Renata Rehulk por decisão dividida dos jurados

Sidy Rocha derrotou Gisele Moreira por decisão unânime dos jurados

Duda Soares derrotou Susana de Sá por decisão unânime dos jurados

Priscila Vargas derrotou Giovanna Bonanome por decisão dividida dos jurados

Card preliminar

Xiomara Piriz derrotou Ingrid Silva por decisão unânime dos jurados

Monique Adriane derrotou Nani Rodriguez por decisão unânime dos jurados

Amanda Vargas derrotou Sofia "Queen of Street" por decisão unânime dos jurados

Sara Alves finalizou Alana Viduani com um mata-leão no 3R

Fernanda Alada derrotou Fernanda Antunes por nocaute técnico no 2R

Luiza Caetano derrotou Maju Bertin por nocaute no 1R

Ana "Black Queen" derrotou Claudinha Oliveira por decisão unânime dos jurados

Day Vieira derrotou Jady Pit-Bull por interrupção médica no 1R

Tati Leoa derrotou Drielly Martins na decisão dos árbitros