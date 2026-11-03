World Cup agitou Cascais com lutas de alto nível e casa cheia (Foto: @fotografogabri)
Na disputa geral por equipes, que reuniu atletas do kids ao master, a Coimbra Alves BJJ conquistou o primeiro lugar com 38.700 pontos. A Team Paulino Santos JJ ficou com a segunda posição, seguida pela Falcon BJJ, em terceiro.
Os absolutos também movimentaram a World Cup - competição válida pelo Circuito Nacional Português 2026. No juvenil, os campeões foram Alonso Almeida (Focus JJ), na faixa-azul masculina, e Maria Alice (Gracie Barra Almada), na faixa-azul feminina. Entre os adultos, os títulos ficaram com Tijl Cleyngens (Família Marola Bélgica), faixa-branca; Pedro Trindade, faixa-azul; Pedro Carvalho (Escola de Jiu-Jitsu Mondego), faixa-roxa; e Will Hurt (Tribe BJJ Battersea), faixa-marrom.
Nas categorias master, Anderson Teixeira (Under Pressure BJJ) venceu o absoluto faixa-preta master 1/2, enquanto Samuel Silva (ZR Team Fátima) ficou com o ouro no master 3. Os resultados coroaram o desempenho dos atletas em uma das disputas mais aguardadas do evento, que também contou com premiação em dinheiro e a participação de equipes de diferentes regiões e países.
Com mais uma edição realizada em solo português, a World Cup 2026 reforçou o calendário internacional da ISBJJA e abriu espaço para diferentes gerações do esporte. Além dos resultados nas áreas de luta, o destaque dado ao Festival Kids e ao Parajiu-Jitsu marcou a proposta de um campeonato que vai além da disputa por medalhas, valorizando a formação de novos atletas e a inclusão por meio do Jiu-Jitsu.
Agora, a próxima - e última - parada do ano será no dia 28 de novembro, quando a Eurocup da ISBJJA desembarca em Coimbra, Portugal, para fechar a temporada com chave de ouro. As inscrições estão abertas pelo site www.isbjja.com.
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