World Cup agitou Cascais com lutas de alto nível e casa cheia - (Foto: @fotografogabri)

World Cup agitou Cascais com lutas de alto nível e casa cheia (Foto: @fotografogabri)

Publicado 03/11/2026 07:00 | Atualizado 03/11/2026 19:17

O Complexo Desportivo de Alcabideche, em Cascais, Portugal, recebeu no último dia 31 de outubro a World Cup 2026 da ISBJJA, competição de Jiu-Jitsu que reuniu atletas de cerca de 30 nacionalidades em disputas Gi & No-Gi de alto nível. Com combates acirrados, o evento também teve espaço para o Festival Kids, com as crianças em destaque, e para o Parajiu-Jitsu, reforçando a participação e a inclusão dentro da modalidade.



Na disputa geral por equipes, que reuniu atletas do kids ao master, a Coimbra Alves BJJ conquistou o primeiro lugar com 38.700 pontos. A Team Paulino Santos JJ ficou com a segunda posição, seguida pela Falcon BJJ, em terceiro.