VMB 12 promete ser um marco na história do evento e mira audiência histórica(Foto: Divulgação)
VMB 12 projeta quer audiência histórica com transmissão ao vivo no Combate e Globoplay, além de reprises no XSports
Já consolidado na principal vitrine de lutas do país, evento em Maricá aposta em produção de alto rendimento para alavancar o alcance da modalidade e integrar a nova geração de atletas
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Fight Music Show confirma duelo de Popó contra dois adversários de uma vez para 9ª edição
Popó vai encarar os influenciadores gêmeos Watson Alves e Willou na edição marcada para 5 de dezembro, em São Paulo; saiba mais
SFT Outubro Rosa tem campeãs consagradas e duelos femininos de alto nível em evento marcado por conscientização
SFT Outubro Rosa 9 contou com card 100% feminino e duas novas campeãs foram consagradas ao longo das 13 lutas realizadas
World Cup 2026 da ISBJJA movimenta o Jiu-Jitsu português com disputas em todas gerações
Com disputas Gi & No-Gi e diversos campeões consagrados, World Cup contou com atletas de cerca de 30 nacionalidades em Portugal
McGregor volta a lutar? Confiante, treinador fala sobre retorno: 'Eu não duvido'
John Kavanagh acredita que McGregor ainda tem condições de retomar a carreira após lesão no joelho, mas planos são para 2027; confira
Escola de Jiu-Jitsu Mondego mira novo título por equipes na Eurocup 2026 da ISBJJA
Equipe aposta no fator casa para brilhar na Eurocup, campeonato que encerra o Circuito Nacional Português de Jiu-Jitsu no dia 28 de novembro
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