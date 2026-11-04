VMB 12 promete ser um marco na história do evento e mira audiência histórica - (Foto: Divulgação)

VMB 12 promete ser um marco na história do evento e mira audiência histórica(Foto: Divulgação)

Publicado 04/11/2026 08:00 | Atualizado 04/11/2026 17:40

A Capoeira competitiva vive um momento de virada e evolução. Com a 12ª edição do Volta ao Mundo Bambas (VMB) confirmada para o dia 28 de novembro, na Arena da Barra, em Maricá (RJ), o foco da organização é claro: ampliar o alcance da modalidade e inaugurar uma nova era para o esporte.

Já com espaço garantido e cada vez mais consolidado na grade ao vivo do canal Combate e do Globoplay, a organização agora mira expandir sua audiência, entregando um espetáculo de alta performance que dialoga com os fãs de todas as artes marciais. Além disso, o evento também terá reprise no XSports, canal aberto de esportes.

Para Savério Scarpati, presidente do VMB, a permanência e o crescimento na televisão exigem uma entrega impecável, aliando o nível técnico dos atletas a uma grande produção: “Quando a gente lançou o VMB, o objetivo era propor ao mundo do entretenimento esportivo uma nova modalidade com alto nível de produção. O VMB12 vai ao vivo para o Canal Combate, e isso, sim, é uma conquista muito grande”, avalia o dirigente, ressaltando o foco absoluto em estruturar cada vez mais a conpanhia.

A meta de alavancar a audiência reflete de forma direta no desenvolvimento da base. Ter um circuito profissional forte e estabelecido na TV garante estabilidade e um plano de carreira real para quem vive do esporte: “A aposta era que as novas gerações passariam a ficar na capoeira, por conta de ter um caminho esportivo claro”, explica Scarpati.

O desafio é manter o crescimento esportivo caminhando junto com as tradições culturais, onde a musicalidade e o combate se retroalimentam.

Para fortalecer ainda mais essa base, o VMB 12 estará integrado ao Campeonato Brasileiro da Confederação de Capoeira do Brasil (CCB), que ocorre na mesma arena nos dias 26 e 27 de novembro. Em uma conexão inédita, os campeões de categorias selecionadas do torneio amador nacional vão direto para o card preliminar do VMB no dia 28, enfrentando atletas já contratados pela organização. É a oportunidade de ouro para os novos talentos mostrarem serviço ao vivo para todo o Brasil.

SERVIÇO

Evento: VMB 12 (Volta ao Mundo Bambas)

Data: 28 de novembro de 2026

Local: Arena da Barra – Maricá (RJ)

Transmissão: Canal Combate e Globoplay (Ao vivo) - Reprise no XSports (canal Aberto)

Eventos Integrados: Campeonato Brasileiro de Capoeira (CCB) nos dias 26 e 27 de novembro