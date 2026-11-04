Delegação brasileira deu show em competição internacional de Boxe - (Foto: Divulgação)

Delegação brasileira deu show em competição internacional de Boxe (Foto: Divulgação)

Publicado 04/11/2026 07:00 | Atualizado 05/11/2026 01:07

O Brasil encerrou sua participação no Torneio Internacional de Tampere, disputado na Finlândia, com cinco medalhas, sendo uma de ouro, duas de prata e duas de bronze. O principal resultado veio com João Vitor Silva, que conquistou o título da categoria acima de 90kg ao derrotar o francês Angelo Parentaud por nocaute técnico ainda no primeiro round. Além de subir ao lugar mais alto do pódio, o brasileiro foi eleito o melhor atleta da competição.

A vitória de João Vitor aconteceu na manhã de domingo (1º), no ginásio Pyynikki, no combate que encerrou a programação de finais. O brasileiro levou a melhor sobre o adversário francês até a interrupção da luta pelo árbitro central, que decretou o nocaute técnico e confirmou a conquista do título.

O Brasil também disputou outras duas finais, ambas encerradas com medalhas de prata. Na categoria até 60kg, Victoria Barbosa enfrentou a irlandesa Kellie Harrington, bicampeã olímpica nos Jogos de Tóquio-2020 e Paris-2024. A europeia venceu por decisão unânime dos juízes, com placar de 5 a 0, deixando a brasileira com o vice-campeonato.

Na divisão masculina até 70kg, Thauan Lima também ficou com a prata após enfrentar o holandês Finn Bos. O confronto foi decidido pelos juízes ao término dos rounds regulamentares, com vitória do europeu por unanimidade, também por 5 a 0.

As outras duas medalhas brasileiras vieram com Ana Lívia, na categoria feminina até 54kg, e Ruan Santos, na divisão masculina até 65kg. Ambos chegaram ao pódio com o bronze, completando as cinco conquistas da delegação nacional no torneio realizado em Tampere.