Ilia Topuria deixou claro que pretende retornar em breve ao UFC - (Foto: Reprodução)

Ilia Topuria deixou claro que pretende retornar em breve ao UFC (Foto: Reprodução)

Publicado 05/11/2026 19:00 | Atualizado 05/11/2026 19:39

Ilia Topuria pode estar se preparando para voltar à ativa no MMA. Afastado das competições, o ex-campeão de duas divisões do UFC movimentou as redes sociais ao compartilhar uma sequência de fotografias acompanhada de uma mensagem que despertou a atenção dos fãs. O conteúdo sugere que o georgiano radicado na Espanha está pronto para iniciar um novo capítulo em sua trajetória no esporte.



O lutador vinha construindo uma carreira de destaque, mantendo-se invicto até seu último compromisso. Entretanto, a sequência positiva chegou ao fim no histórico evento do UFC realizado na Casa Branca, quando Topuria foi derrotado por Justin Gaethje na luta principal e perdeu o cinturão dos pesos-leves, além de sofrer sua primeira derrota como profissional no MMA.



Na publicação, o ex-campeão adotou um tom de recomeço e deixou uma mensagem que pode indicar sua disposição para retornar ao octógono: “Eu voltei para onde tudo começou. Não para relembrar, mas para lembrar de quem eu sou. O Matador está de volta“, escreveu.