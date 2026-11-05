Ilia Topuria deixou claro que pretende retornar em breve ao UFC (Foto: Reprodução)
O lutador vinha construindo uma carreira de destaque, mantendo-se invicto até seu último compromisso. Entretanto, a sequência positiva chegou ao fim no histórico evento do UFC realizado na Casa Branca, quando Topuria foi derrotado por Justin Gaethje na luta principal e perdeu o cinturão dos pesos-leves, além de sofrer sua primeira derrota como profissional no MMA.
Na publicação, o ex-campeão adotou um tom de recomeço e deixou uma mensagem que pode indicar sua disposição para retornar ao octógono: “Eu voltei para onde tudo começou. Não para relembrar, mas para lembrar de quem eu sou. O Matador está de volta“, escreveu.
Ilia Topuria resgata raízes na Geórgia
Outro detalhe que chamou a atenção foi o local escolhido para as fotografias. Os registros foram feitos no Memorial da Batalha de Didgori, monumento histórico situado nas proximidades de Tbilisi, capital da Geórgia e país de origem do atleta.
O espaço homenageia a vitória georgiana na Batalha de Didgori, em 1121, episódio considerado um dos momentos mais importantes da história nacional. A escolha do cenário reforça a ideia de que Topuria busca inspiração em suas origens para retomar a confiança e se preparar para os próximos desafios.
Apesar da mensagem sugestiva, o lutador ainda não apresentou detalhes concretos sobre uma possível data ou adversário para seu retorno. A publicação, no entanto, foi suficiente para alimentar a expectativa de que o georgiano esteja próximo de voltar a competir no UFC.
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