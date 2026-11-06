Robert Whittaker aprovou duelo contra Alex Poatan na divisão dos meio-pesados - (Foto: Reprodução/UFC)

Robert Whittaker aprovou duelo contra Alex Poatan na divisão dos meio-pesados(Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 06/11/2026 09:00

O ex-campeão dos pesos-médios do UFC, Robert Whittaker, demonstrou interesse em dividir o octógono com Alex Poatan. Durante participação no podcast “Submission Radio”, o australiano comentou os rumores sobre uma possível volta do brasileiro à categoria dos meio-pesados e se colocou à disposição para o confronto.



“Seria ótimo, eu adoraria recebê-lo de volta. Seria divertido”, disse Whittaker.



A possibilidade surge enquanto Poatan define os próximos passos de sua trajetória no UFC. Depois de conquistar títulos em duas categorias, o paulista está concentrado no desafio entre os pesos-pesados e tem compromisso marcado contra Sergei Pavlovich no co-evento principal do UFC 335, marcado para o dia 12 de dezembro. O duelo representará uma oportunidade para conquistar sua primeira vitória na divisão.