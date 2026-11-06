Robert Whittaker aprovou duelo contra Alex Poatan na divisão dos meio-pesados(Foto: Reprodução/UFC)
“Seria ótimo, eu adoraria recebê-lo de volta. Seria divertido”, disse Whittaker.
A possibilidade surge enquanto Poatan define os próximos passos de sua trajetória no UFC. Depois de conquistar títulos em duas categorias, o paulista está concentrado no desafio entre os pesos-pesados e tem compromisso marcado contra Sergei Pavlovich no co-evento principal do UFC 335, marcado para o dia 12 de dezembro. O duelo representará uma oportunidade para conquistar sua primeira vitória na divisão.
Retorno aos meio-pesados pode envolver disputa de cinturão
Apesar da disposição de Whittaker, um eventual confronto entre os dois esbarra nos planos já sinalizados por Poatan. Em entrevista ao programa “The Ariel Helwani Show”, o brasileiro admitiu a possibilidade de deixar os pesos-pesados caso seja derrotado por Pavlovich. No entanto, também indicou que, se decidir voltar aos meio-pesados, pretende disputar diretamente o cinturão.
O histórico de Poatan na categoria, onde já foi campeão, somado à sua relevância comercial para a organização, pode favorecer um retorno imediato à disputa pelo título. Nesse cenário, embora Whittaker tenha manifestado entusiasmo com a possibilidade de enfrentá-lo, um duelo entre os dois não aparece como uma alternativa provável no futuro próximo.
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