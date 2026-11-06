Nova geração da Escola Delariva Aveiro vai estar em ação na Eurocup 2026 (Foto: Reprodução)
A escola vive um momento de crescimento, com atividades voltadas a diferentes faixas etárias, desde crianças de 3 anos até adultos e masters, nas unidades de Aveiro, Ílhavo e Cacia. Ao longo do ano, o trabalho também rendeu resultados expressivos. Para Italo, porém, o desenvolvimento dos alunos vai muito além das medalhas. “As medalhas são importantes, mas são apenas uma parte daquilo que fazemos”.
A preparação para a Eurocup vem sendo conduzida com atenção aos aspectos técnico, físico e mental, respeitando o estágio de cada competidor. A expectativa é conquistar medalhas e buscar uma boa colocação por equipes, mas o professor valoriza principalmente o aprendizado proporcionado pela experiência competitiva. “Quero que entrem no tatame preparados, que deem o seu melhor e, principalmente, que saiam de lá com vontade de continuar a aprender”, afirmou.
Por ser a última etapa do Circuito Nacional Português 2026, a Eurocup também representa uma oportunidade de intercâmbio entre academias e atletas de diferentes regiões. Italo considera esse contato fundamental para a evolução dos praticantes, especialmente dos mais jovens, que encontram experiências importantes para lidar com ansiedade, derrotas e respeito aos adversários. “Quanto mais oportunidades tivermos para competir, partilhar experiências e aprender uns com os outros, melhor será para o Jiu-Jitsu português”, avaliou ele."
Estabilizado em Portugal, o faixa-preta brasileiro acompanha com otimismo a expansão da modalidade no país, mas ressalta que o crescimento precisa vir acompanhado de qualidade no ensino e responsabilidade na formação. Na Escola Delariva Aveiro, o trabalho inclui crianças, jovens, adultos, pessoas que necessitam de apoio específico, além de iniciativas voltadas às mulheres e à comunidade. “Abrir uma escola e colocar alunos para treinar é uma coisa. Construir um projeto sério, com professores preparados, acompanhamento adequado e preocupação com a segurança e a formação dos praticantes, já é outra”, ponderou, destacando o apoio da ISBJJA na consolidação da arte suave.
Para o futuro, Italo pretende fortalecer a equipe de competição, investir na formação de novos professores e ampliar os projetos de inclusão e participação comunitária, sem perder de vista a qualidade do trabalho desenvolvido nas unidades. A presença nas principais competições portuguesas e a busca por experiências internacionais também estão nos planos. “Não quero que a Delariva seja conhecida apenas pelos resultados nas competições. Quero que as pessoas olhem para a nossa escola e reconheçam um espaço onde os alunos são respeitados, onde existe disciplina, onde se trabalha a sério e onde todos têm oportunidade de evoluir”, concluiu.
Com inscrições abertas no site www.isbjja.com, a Eurocup vai reunir grandes equipes e atletas no encerramento do Circuito Nacional Português 2026 em 28 de novembro. O campeonato contará com disputas Gi & No-Gi, Festival Kids, premiações nos absolutos, entre outros atrativos que prometem transformar o Pavilhão Mário Mexia em um show de Jiu-Jitsu.
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