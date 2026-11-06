Nova geração da Escola Delariva Aveiro vai estar em ação na Eurocup 2026 - (Foto: Reprodução)

Nova geração da Escola Delariva Aveiro vai estar em ação na Eurocup 2026 (Foto: Reprodução)

Publicado 06/11/2026 07:00 | Atualizado 06/11/2026 10:49

A Eurocup 2026 será realizada no dia 28 de novembro, no Pavilhão Mário Mexia, em Coimbra, e marcará a última etapa do Circuito Nacional Português de Jiu-Jitsu da ISBJJA na temporada. Entre as equipes que se preparam para a competição está a Escola Delariva Aveiro, liderada pelo faixa-preta brasileiro Italo Alves, que chega ao evento motivada pela evolução de seus atletas e pela oportunidade de fechar o calendário com bons resultados.



A escola vive um momento de crescimento, com atividades voltadas a diferentes faixas etárias, desde crianças de 3 anos até adultos e masters, nas unidades de Aveiro, Ílhavo e Cacia. Ao longo do ano, o trabalho também rendeu resultados expressivos. Para Italo, porém, o desenvolvimento dos alunos vai muito além das medalhas. “As medalhas são importantes, mas são apenas uma parte daquilo que fazemos”.



A preparação para a Eurocup vem sendo conduzida com atenção aos aspectos técnico, físico e mental, respeitando o estágio de cada competidor. A expectativa é conquistar medalhas e buscar uma boa colocação por equipes, mas o professor valoriza principalmente o aprendizado proporcionado pela experiência competitiva. “Quero que entrem no tatame preparados, que deem o seu melhor e, principalmente, que saiam de lá com vontade de continuar a aprender”, afirmou.



Por ser a última etapa do Circuito Nacional Português 2026, a Eurocup também representa uma oportunidade de intercâmbio entre academias e atletas de diferentes regiões. Italo considera esse contato fundamental para a evolução dos praticantes, especialmente dos mais jovens, que encontram experiências importantes para lidar com ansiedade, derrotas e respeito aos adversários. “Quanto mais oportunidades tivermos para competir, partilhar experiências e aprender uns com os outros, melhor será para o Jiu-Jitsu português”, avaliou ele."



Estabilizado em Portugal, o faixa-preta brasileiro acompanha com otimismo a expansão da modalidade no país, mas ressalta que o crescimento precisa vir acompanhado de qualidade no ensino e responsabilidade na formação. Na Escola Delariva Aveiro, o trabalho inclui crianças, jovens, adultos, pessoas que necessitam de apoio específico, além de iniciativas voltadas às mulheres e à comunidade. “Abrir uma escola e colocar alunos para treinar é uma coisa. Construir um projeto sério, com professores preparados, acompanhamento adequado e preocupação com a segurança e a formação dos praticantes, já é outra”, ponderou, destacando o apoio da ISBJJA na consolidação da arte suave.