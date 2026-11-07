Homens faixas-preta a partir do master 7 estarão isentos da taxa de inscrição - (Foto: ISO)

Homens faixas-preta a partir do master 7 estarão isentos da taxa de inscrição (Foto: ISO)

Publicado 07/11/2026 09:00

Marcado para os dias 14 e 15 de novembro, no CEFAN, Rio de Janeiro, o Rio International Cup de Jiu-Jitsu terá condições especiais para duas categorias de atletas. Todas as mulheres faixas-preta e os homens faixas-preta a partir do master 7 estarão isentos da taxa de inscrição na competição, que será a última etapa do Circuito Rio Mineirinho 2026 - organizado pela CBJJD.



A iniciativa mantém uma política já adotada pela entidade em seus eventos, garantindo a gratuidade para todas as mulheres que alcançaram a faixa preta. Para o Rio International Cup, o benefício também contempla os homens faixas-preta das categorias master 7 em diante, ampliando o incentivo à participação de atletas experientes e valorizando suas trajetórias no Jiu-Jitsu.