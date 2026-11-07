Homens faixas-preta a partir do master 7 estarão isentos da taxa de inscrição (Foto: ISO)
A iniciativa mantém uma política já adotada pela entidade em seus eventos, garantindo a gratuidade para todas as mulheres que alcançaram a faixa preta. Para o Rio International Cup, o benefício também contempla os homens faixas-preta das categorias master 7 em diante, ampliando o incentivo à participação de atletas experientes e valorizando suas trajetórias no Jiu-Jitsu.
Além das condições especiais, a competição promete movimentar o calendário da modalidade com disputas para diferentes idades e graduações. Por ser a etapa decisiva do Circuito Rio Mineirinho 2026, o evento terá peso 2 no ranking e será a última oportunidade para os atletas buscarem posições de destaque na temporada. A programação também inclui o Rio International Cup Kids, com o Festival Mineirinho Original, dedicada às categorias de base.
A organização ainda prepara premiações especiais, incluindo oportunidades de viagem para competir na Europa por meio da ISBJJA, bolsas do programa Atleta Mineirinho Gold Team e premiações em dinheiro. As equipes também terão a chance de disputar os resultados coletivos em uma etapa que promete reunir atletas e academias de várias regiões.
As inscrições para o Rio International Cup devem ser realizadas pelo site oficial da CBJJD, em www.cbjjd.com.br, até 08/11. Com benefícios para faixas-preta, atrações para todas as gerações e a definição dos últimos resultados do Circuito Rio Mineirinho 2026, a competição convida atletas e equipes a garantirem presença na grande decisão do ano.
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