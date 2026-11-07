Royce Gracie vai comendar seminário em Criciúma no próximo dia 14(Foto: Divulgação)
Multicampeão no Jiu-Jitsu exalta seminário de Royce Gracie em Criciúma no próximo dia 14: 'Privilégio'
A lenda Royce Gracie desembarca em Criciúma para ministrar um seminário exclusivo e prestigiar a próxima edição do Tactical Combat
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Topuria faz post enigmático e gera expectativa por retorno ao UFC: 'O Matador está de volta'
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