Royce Gracie vai comendar seminário em Criciúma no próximo dia 14 - (Foto: Divulgação)

Royce Gracie vai comendar seminário em Criciúma no próximo dia 14(Foto: Divulgação)

Publicado 07/11/2026 08:00

O dia 14 de novembro marcará a história das artes marciais em Santa Catarina. A lenda Royce Gracie desembarca em Criciúma para ministrar um seminário exclusivo e prestigiar a próxima edição do Tactical Combat. O palco para o encontro com o pioneiro do UFC será a Academia Ceconi Jiu-Jitsu. Para o dono da casa, o multicampeão Henrique Cecconi, a oportunidade de trocar experiência com o mestre vai além do tatame: é vivenciar o legado de quem construiu a base do esporte no mundo.

Ceconi relembra que a expansão global do Jiu-Jitsu se deve à coragem do clã Gracie, que colocou a "pele no jogo" (skin in the game) nos primórdios do Vale-Tudo, lá em 1993. Na visão do atleta, a essência do mestre se resume a uma palavra: comprometimento.

"Esse cara entrou disposto a morrer para defender um ponto de vista: o de que o Jiu-Jitsu é a arte mais eficiente do mundo. E ele comprovou isso com grande excelência. Hoje andamos por uma rua que está pavimentada porque alguém pavimentou. Isso se deve muito ao trabalho do Carlos, do Helio e, na expansão mundial, ao que o Royce fez nos primeiros UFCs. Ter ele aqui é uma grande honra e um privilégio", exalta Cecconi.

A vinda de Royce também chancela o crescimento do Tactical Combat. O evento traz um formato exclusivo para agentes de segurança pública e que resgata a essência da defesa pessoal, simulando confrontos urbanos onde é necessário dominar e submeter o adversário para sair vencedor. Ceconi traçou um paralelo direto entre o surgimento do evento de Grappling e o impacto do primeiro UFC.

A sinergia entre a filosofia de combate real e as regras do torneio tornam a parceria irretocável: "O Tactical Combat é um evento novo, assim como o UFC foi em 1993, mas que está crescendo de uma maneira muito rápida e dominando o mercado. Trazer o Royce para administrar um seminário tem tudo a ver com isso", destaca o multicampeão.

Embalado pela evolução da franquia e pela atmosfera histórica, Ceconi também estará em ação na disputa. O faixa-preta vai encarar Bruno Hulk, especialista no Judô, no card.

O seminário histórico com Royce Gracie é aberto ao público e os ingressos estão disponíveis. No mesmo dia, à noite, o ídolo marca presença na edição do Tactical Combat em Criciúma.

SERVIÇO

Evento: Seminário Royce Gracie

Data: 14 de novembro de 2026

Horário: 14h30

Local: Academia Ceconi Jiu-Jitsu (Rua Anita Garibaldi, 375, Sala 203 - Centro, Criciúma/SC)

Inscrições: Através do Sympla

Informações: +55 48 98814-4545

Nota: É imprescindível o uso de kimono branco para quem for participar do seminário.