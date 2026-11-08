Jake Paul terá um casca-grossa da luta em pé em duelo de Boxe(Foto: Reprodução)
O confronto será promovido pela "Most Valuable Promotions (MVP)", empresa de propriedade de Jake Paul. Batizado pela organização como um espetáculo especial de véspera de Natal, o evento promete reunir nomes conhecidos dos esportes de combate, tanto nas atrações do card quanto entre os convidados.
Antes de revelar o adversário, o norte-americano já havia sinalizado que voltaria a lutar ainda nesta temporada, mas mantinha mistério sobre quem estaria do outro lado do ringue. A escolha de Doumbe chama a atenção pelo currículo do francês, de 34 anos, que construiu uma carreira de destaque no Kickboxing e também ganhou notoriedade no MMA.
Quem é Cedric Doumbe, adversário de Jake Paul?
Conhecido pelo poder de nocaute e pela personalidade marcante, Cedric Doumbe é um dos nomes de destaque dos esportes de combate na Europa. O francês conquistou o cinturão do Glory, principal organização mundial de Kickboxing, e posteriormente passou a competir no MMA, onde também vem chamando a atenção em apresentações pela PFL.
A escolha representa um desafio diante de um adversário com experiência de alto nível em modalidades de luta em pé. Com isso, Jake Paul terá pela frente um nome diferente dos oponentes que marcaram boa parte de sua trajetória no Boxe.
Cartel de Jake Paul no Boxe
Aos 29 anos, Jake Paul começou a investir profissionalmente no Boxe em 2020, transformando sua popularidade na internet em uma carreira nos ringues. Desde então, o norte-americano acumulou 12 vitórias e duas derrotas.
Entre os resultados mais conhecidos de sua trajetória estão os triunfos sobre Anderson Silva, Ben Askren, Mike Perry, Mike Tyson, Nate Diaz e Tyron Woodley, a quem derrotou em duas oportunidades.
Agora, diante de Doumbe, Jake terá mais uma oportunidade de ampliar seu currículo e protagonizar um evento de grande repercussão internacional. O duelo de 24 de dezembro também coloca frente a frente duas personalidades conhecidas por aliar desempenho esportivo e forte presença midiática.
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