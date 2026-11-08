Jake Paul terá um casca-grossa da luta em pé em duelo de Boxe - (Foto: Reprodução)

Jake Paul terá um casca-grossa da luta em pé em duelo de Boxe(Foto: Reprodução)

Publicado 08/11/2026 12:00

Jake Paul já tem data e adversário definidos para voltar aos ringues ainda em 2026. Depois de meses sem competir e de deixar dúvidas sobre sua próxima apresentação, o influenciador norte-americano anunciou que enfrentará Cedric Doumbe no dia 24 de dezembro, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A confirmação foi feita pelo próprio atleta nas redes sociais na última segunda-feira (2).



O confronto será promovido pela "Most Valuable Promotions (MVP)", empresa de propriedade de Jake Paul. Batizado pela organização como um espetáculo especial de véspera de Natal, o evento promete reunir nomes conhecidos dos esportes de combate, tanto nas atrações do card quanto entre os convidados.



Antes de revelar o adversário, o norte-americano já havia sinalizado que voltaria a lutar ainda nesta temporada, mas mantinha mistério sobre quem estaria do outro lado do ringue. A escolha de Doumbe chama a atenção pelo currículo do francês, de 34 anos, que construiu uma carreira de destaque no Kickboxing e também ganhou notoriedade no MMA.