Apesar de ser o atual dono do cinturão meio-médio do UFC, Makhachev pode deixar o esporte - (Foto: Reprodução/UFC)

Apesar de ser o atual dono do cinturão meio-médio do UFC, Makhachev pode deixar o esporte (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 09/11/2026 09:00

Islam Makhachev pode estar considerando colocar um ponto final em sua trajetória no MMA. O russo chamou a atenção ao comentar a possibilidade de aposentadoria durante uma entrevista ao “Red Corner”. Na conversa, o atual campeão meio-médio do UFC revelou que sua mãe sempre foi contrária à carreira dele nas lutas e indicou que pretende respeitar a vontade dela, deixando em aberto a possibilidade de deixar o esporte em um futuro próximo.



A declaração surge em meio às especulações sobre o futuro do peso-leve, que recentemente foi alvo de críticas após desistir de enfrentar Carlos Prates no UFC 336, programado para 30 de janeiro. Sem divulgar publicamente os motivos da decisão, Makhachev acabou substituído por Michael Morales, que agora deve disputar o cinturão interino contra o brasileiro.



Ao falar sobre a relação da mãe com sua profissão, o russo deixou uma mensagem que alimentou os rumores sobre uma possível despedida dos octógonos em breve.



“Minha mãe sempre foi contra eu lutar. Eu sempre escutei minha mãe, então em breve obedecerei à sua palavra”, revelou Islam Makhachev.