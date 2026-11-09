Apesar de ser o atual dono do cinturão meio-médio do UFC, Makhachev pode deixar o esporte (Foto: Reprodução/UFC)
A declaração surge em meio às especulações sobre o futuro do peso-leve, que recentemente foi alvo de críticas após desistir de enfrentar Carlos Prates no UFC 336, programado para 30 de janeiro. Sem divulgar publicamente os motivos da decisão, Makhachev acabou substituído por Michael Morales, que agora deve disputar o cinturão interino contra o brasileiro.
Ao falar sobre a relação da mãe com sua profissão, o russo deixou uma mensagem que alimentou os rumores sobre uma possível despedida dos octógonos em breve.
“Minha mãe sempre foi contra eu lutar. Eu sempre escutei minha mãe, então em breve obedecerei à sua palavra”, revelou Islam Makhachev.
Vencedor de Prates x Morales pode desafiar Makhachev
Enquanto o futuro do campeão segue em discussão, a disputa pelo título interino dos meio-médios deve definir seu próximo adversário. Carlos Prates e Michael Morales estão escalados para medir forças no UFC 336, e o vencedor aparece como principal candidato a enfrentar Makhachev em uma possível unificação dos cinturões.
O russo, por sua vez, deve voltar a competir somente depois do Ramadã, período sagrado do islamismo que termina em fevereiro de 2027. A previsão indica que seu próximo compromisso pode acontecer apenas após essa data, caso decida continuar sua carreira.
Até o momento, Makhachev não anunciou oficialmente uma aposentadoria. Sua declaração, no entanto, coloca em evidência uma possibilidade que pode mudar os planos da divisão e o futuro de um dos principais nomes do UFC.
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