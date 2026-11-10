Carlos Prates segue em busca de uma disputa de cinturão na divisão meio-médio do UFC (Foto: Reprodução/Instagram)
Em entrevista ao podcast “Direto de Vegas”, projeto da “Ag. Fight”, Lutkus confirmou que o contrato de Carlos Prates ultrapassa a marca de sete dígitos garantidos. O empresário também comentou a posição financeira do brasileiro em comparação com outros representantes do país na organização, citando nomes como Alex Poatan, Charles do Bronx e Diego Lopes.
“Foi bem satisfatória (a renovação), uma grana ótima. Um pouco mais que 10+10 (risos). Eu não sei a bolsa do Charles no UFC, nem a do Diego Lopes. Eu sei que o Poatan ganha mais que o Carlos. Mas o Charles e o Diego acho que estão ali (parecidos). O Carlos está ganhando muito bem. O Carlos tem um contrato milionário, multimilionário. Bateu sete dígitos, e garantidos”, revelou o empresário.
Saída de Makhachev não altera pagamento de Prates
Outro ponto esclarecido por Lutkus foi a manutenção da bolsa mesmo após a mudança de adversário para o próximo compromisso do brasileiro. Inicialmente, Prates negociava sua participação em uma disputa contra Islam Makhachev, mas o campeão deixou o confronto programado para o UFC 336. Com isso, Michael Morales assumiu o lugar do russo, mantendo a disputa pelo cinturão interino dos meio-médios.
De acordo com o empresário, o valor acordado com o UFC está vinculado à disputa de título, independentemente de o cinturão ser linear ou interino. Lutkus também destacou que a equipe já trabalhava desde maio com a perspectiva de que a próxima apresentação de Prates valeria um título.
“Mantém (a bolsa com a saída do Islam Makhachev), porque é pela disputa de cinturão. Uma coisa que ficou muito claro quando a gente saiu da reunião com o Hunter (Campbell), é que estava claro, desde maio, que a próxima luta do Carlos seria pelo cinturão. Depois rolou aquele papo de Carlos Prates vs Morales, mas falamos: ‘A próxima luta do Prates é pelo cinturão’. E a luta do Morales sempre foi uma luta que a gente gostou da ideia de fazer. Mas sempre falei muito que Carlos vs Morales era muito grande para ser ‘main event’ de ‘Fight Night’ ou só 3 rounds de um numerado. Essa luta precisa ser pelo cinturão. É a mesma (bolsa por cinturão linear ou interino)”, explicou Lucas Lutkus.
Carlos Prates disputa cinturão interino em janeiro
O brasileiro tem compromisso marcado para 30 de janeiro de 2027, quando enfrentará o equatoriano Michael Morales pelo título interino dos meio-médios. O duelo será o co-evento principal do UFC 336, que terá como atração mais importante a disputa pelo cinturão dos pesos-moscas entre Joshua Van e Manel Kape.
Com a oportunidade de conquistar seu primeiro título na organização, Carlos Prates chega ao confronto em um momento de valorização esportiva e financeira. Uma vitória sobre Morales poderá representar mais um salto na carreira do lutador de Taubaté.
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