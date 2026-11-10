Carlos Prates segue em busca de uma disputa de cinturão na divisão meio-médio do UFC - (Foto: Reprodução/Instagram)

Carlos Prates segue em busca de uma disputa de cinturão na divisão meio-médio do UFC (Foto: Reprodução/Instagram)

Publicado 10/11/2026 12:00

A ascensão de Carlos Prates no UFC já começa a se refletir diretamente em seus ganhos financeiros. Com sete nocautes em oito apresentações pela organização, o meio-médio brasileiro conquistou espaço entre os principais nomes da divisão e recebeu uma valorização expressiva na renovação de seu contrato. Segundo Lucas Lutkus, empresário do lutador, o novo acordo envolve cifras milionárias e coloca o atleta entre os brasileiros mais bem pagos do Ultimate.



Em entrevista ao podcast “Direto de Vegas”, projeto da “Ag. Fight”, Lutkus confirmou que o contrato de Carlos Prates ultrapassa a marca de sete dígitos garantidos. O empresário também comentou a posição financeira do brasileiro em comparação com outros representantes do país na organização, citando nomes como Alex Poatan, Charles do Bronx e Diego Lopes.



“Foi bem satisfatória (a renovação), uma grana ótima. Um pouco mais que 10+10 (risos). Eu não sei a bolsa do Charles no UFC, nem a do Diego Lopes. Eu sei que o Poatan ganha mais que o Carlos. Mas o Charles e o Diego acho que estão ali (parecidos). O Carlos está ganhando muito bem. O Carlos tem um contrato milionário, multimilionário. Bateu sete dígitos, e garantidos”, revelou o empresário.