Mundial de Kung-Fu promete grandes lutas em São Paulo - (Foto: Divulgação)

Mundial de Kung-Fu promete grandes lutas em São Paulo (Foto: Divulgação)

Publicado 09/11/2026 07:00 | Atualizado 09/11/2026 16:46

São Paulo recebe, no próximo sábado (14/11), o World Kung-Fu Championship Brazil 2026, que reunirá atletas de nove países no Ginásio Mauro Pinheiro, no Ibirapuera. Organizado pela Confederação Brasileira de Artes Marciais Chinesas (CBAMC), o evento terá como principal atração o desafio entre a seleção brasileira e lutadores estrangeiros, com 16 cinturões, a partir das 15h. A programação também marcará a despedida de dois veteranos do Kung-Fu Fight nacional, Nando Lee e Claudenir Gouveia.



O desafio internacional colocará brasileiros diante de adversários da Turquia, Argentina, França, México, Peru, Chile, Costa do Marfim e Indonésia. Entre os representantes do país estão atuais campeões do Kung-Fu Fight, como Lucas Sorin, Andressa Alves, Marcelo Estevão, Victor Henrique, Watson de Castro e Elisvaldo Cardoso, que terão a oportunidade de disputar títulos contra atletas de diferentes escolas de artes marciais chinesas.



A luta principal será protagonizada pelo brasileiro Lucas Sorin e pelo turco Nusret Kayhan, na categoria até 70 kg. Ambos são detentores de cinturões do Kung-Fu Fight e se enfrentarão no 16º e último combate da noite. O encontro entre os dois campeões encerra uma programação que terá títulos em jogo em todos os confrontos.

Outros nomes do circuito nacional também terão compromissos internacionais. Andressa Alves enfrentará a argentina Camila Daiana Diaz, enquanto Marcelo Estevão medirá forças com o indonésio Ralf Al Harist. Victor Henrique terá pela frente o argentino Diego Villarreal, Watson de Castro lutará contra Kouame Herve, da Costa do Marfim, e Elisvaldo Cardoso enfrentará o francês Yacin Khadir.Além das disputas de cinturão, a edição deste ano terá um significado especial para Nando Lee e Claudenir Gouveia. Ex-campeões do Kung-Fu Fight e dois dos competidores mais antigos da organização, eles farão suas últimas apresentações oficiais antes de encerrarem suas carreiras. Claudenir enfrentará o chileno Cristian Lazzo na nona luta do card, enquanto Nando Lee terá como adversário Kabore Cheick, da Costa do Marfim, no confronto seguinte.Os dois participaram de diferentes fases do Kung-Fu Fight e acumularam títulos ao longo de suas trajetórias. As despedidas diante de adversários internacionais encerram a participação competitiva de atletas que acompanharam o desenvolvimento do circuito brasileiro e se tornaram referências para outros praticantes da modalidade.Para o presidente da CBAMC, Grão-Mestre Edilson José de Moraes, receber competidores estrangeiros é uma forma de ampliar as oportunidades para os brasileiros e fortalecer a presença do país no calendário internacional das artes marciais chinesas.“O Brasil é uma potência no Kung-Fu e precisamos mostrar isso ao mundo. Temos atletas de altíssimo nível, grandes mestres e uma história construída com muito trabalho. O papel da CBAMC é fortalecer nossa modalidade, criar oportunidades para nossos atletas e trazer o mundo cada vez mais para competir em nosso país. Queremos que o Brasil seja uma referência internacional, não apenas pela qualidade dos nossos competidores, mas também pela nossa capacidade de organizar grandes eventos. Nossa missão é fazer com que competições desse porte aconteçam cada vez mais vezes aqui, valorizando o Kung-Fu brasileiro e mostrando ao mundo a força que temos”, afirmou.A confederação também pretende ampliar o intercâmbio com organizações estrangeiras e oferecer aos atletas nacionais mais oportunidades de enfrentar adversários internacionais sem precisar viajar para outros países.Entre as delegações visitantes, a Argentina terá a maior participação, com cinco representantes. Guido Arcienega enfrentará Rodrigo Ribeiro, Franco Rios lutará contra João Guilherme e Sebastian Irazu medirá forças com João Oliveira, além dos confrontos de Camila Daiana Diaz e Diego Villarreal. A França contará com três competidores, incluindo Kevin Gallon, adversário de Willian Duarte, e Adrien Rebelo, que enfrentará Laércio Rodrigues.A Turquia terá dois representantes, Özgür Adibelli, escalado para abrir o card contra Matheus Vinicius, e Nusret Kayhan, responsável pela luta principal. O mexicano José Alejandro Melendez enfrentará Lucas Cavalcante, enquanto o peruano Marco Aurelio Chate terá José Lucas como adversário. Completam a programação os confrontos envolvendo os representantes do Chile, da Costa do Marfim e da Indonésia.No domingo (15), o Mundial prossegue com disputas em diferentes categorias e faixas etárias. A programação incluirá modalidades como Sanda, Taolu, Tai Chi Chuan, Kuoshu, Shuai Jiao, Tuishou e Wing Chun, reunindo competidores de diferentes vertentes das artes marciais chinesas. Além das lutas, o segundo dia será dedicado à participação de atletas, professores, mestres e escolas, com atividades que contemplam tanto as competições esportivas quanto as práticas tradicionais do Kung-Fu.Lucas Sorin (BRA) x Nusret Kayhan (TUR)Özgür Adibelli (TUR) x Matheus Vinicius (BRA)Guido Arcienega (ARG) x Rodrigo Ribeiro (BRA)Franco Rios (ARG) x João Guilherme (BRA)Sebastian Irazu (ARG) x João Oliveira (BRA)Yacin Khadir (FRA) x Elisvaldo Cardoso (BRA)José Alejandro Melendez (MEX) x Lucas Cavalcante (BRA)Marco Aurelio Chate (PER) x José Lucas (BRA)Kevin Gallon (FRA) x Willian Duarte (BRA)Cristian Lazzo (CHI) x Claudenir Gouveia (BRA)Kabore Cheick (CIV) x Nando Lee (BRA)Ralf Al Harist (INA) x Marcelo Estevão (BRA)Camila Daiana Diaz (ARG) x Andressa Alves (BRA)Adrien Rebelo (FRA) x Laercio Rodrigues (BRA)Kouame Herve (CIV) x Watson de Castro (BRA)Diego Villarreal (ARG) x Victor Henrique (BRA)