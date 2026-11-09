Mundial de Kung-Fu promete grandes lutas em São Paulo (Foto: Divulgação)
O desafio internacional colocará brasileiros diante de adversários da Turquia, Argentina, França, México, Peru, Chile, Costa do Marfim e Indonésia. Entre os representantes do país estão atuais campeões do Kung-Fu Fight, como Lucas Sorin, Andressa Alves, Marcelo Estevão, Victor Henrique, Watson de Castro e Elisvaldo Cardoso, que terão a oportunidade de disputar títulos contra atletas de diferentes escolas de artes marciais chinesas.
A luta principal será protagonizada pelo brasileiro Lucas Sorin e pelo turco Nusret Kayhan, na categoria até 70 kg. Ambos são detentores de cinturões do Kung-Fu Fight e se enfrentarão no 16º e último combate da noite. O encontro entre os dois campeões encerra uma programação que terá títulos em jogo em todos os confrontos.
Outros nomes do circuito nacional também terão compromissos internacionais. Andressa Alves enfrentará a argentina Camila Daiana Diaz, enquanto Marcelo Estevão medirá forças com o indonésio Ralf Al Harist. Victor Henrique terá pela frente o argentino Diego Villarreal, Watson de Castro lutará contra Kouame Herve, da Costa do Marfim, e Elisvaldo Cardoso enfrentará o francês Yacin Khadir.
Além das disputas de cinturão, a edição deste ano terá um significado especial para Nando Lee e Claudenir Gouveia. Ex-campeões do Kung-Fu Fight e dois dos competidores mais antigos da organização, eles farão suas últimas apresentações oficiais antes de encerrarem suas carreiras. Claudenir enfrentará o chileno Cristian Lazzo na nona luta do card, enquanto Nando Lee terá como adversário Kabore Cheick, da Costa do Marfim, no confronto seguinte.
Os dois participaram de diferentes fases do Kung-Fu Fight e acumularam títulos ao longo de suas trajetórias. As despedidas diante de adversários internacionais encerram a participação competitiva de atletas que acompanharam o desenvolvimento do circuito brasileiro e se tornaram referências para outros praticantes da modalidade.
Para o presidente da CBAMC, Grão-Mestre Edilson José de Moraes, receber competidores estrangeiros é uma forma de ampliar as oportunidades para os brasileiros e fortalecer a presença do país no calendário internacional das artes marciais chinesas.
“O Brasil é uma potência no Kung-Fu e precisamos mostrar isso ao mundo. Temos atletas de altíssimo nível, grandes mestres e uma história construída com muito trabalho. O papel da CBAMC é fortalecer nossa modalidade, criar oportunidades para nossos atletas e trazer o mundo cada vez mais para competir em nosso país. Queremos que o Brasil seja uma referência internacional, não apenas pela qualidade dos nossos competidores, mas também pela nossa capacidade de organizar grandes eventos. Nossa missão é fazer com que competições desse porte aconteçam cada vez mais vezes aqui, valorizando o Kung-Fu brasileiro e mostrando ao mundo a força que temos”, afirmou.
A confederação também pretende ampliar o intercâmbio com organizações estrangeiras e oferecer aos atletas nacionais mais oportunidades de enfrentar adversários internacionais sem precisar viajar para outros países.
Entre as delegações visitantes, a Argentina terá a maior participação, com cinco representantes. Guido Arcienega enfrentará Rodrigo Ribeiro, Franco Rios lutará contra João Guilherme e Sebastian Irazu medirá forças com João Oliveira, além dos confrontos de Camila Daiana Diaz e Diego Villarreal. A França contará com três competidores, incluindo Kevin Gallon, adversário de Willian Duarte, e Adrien Rebelo, que enfrentará Laércio Rodrigues.
A Turquia terá dois representantes, Özgür Adibelli, escalado para abrir o card contra Matheus Vinicius, e Nusret Kayhan, responsável pela luta principal. O mexicano José Alejandro Melendez enfrentará Lucas Cavalcante, enquanto o peruano Marco Aurelio Chate terá José Lucas como adversário. Completam a programação os confrontos envolvendo os representantes do Chile, da Costa do Marfim e da Indonésia.
No domingo (15), o Mundial prossegue com disputas em diferentes categorias e faixas etárias. A programação incluirá modalidades como Sanda, Taolu, Tai Chi Chuan, Kuoshu, Shuai Jiao, Tuishou e Wing Chun, reunindo competidores de diferentes vertentes das artes marciais chinesas. Além das lutas, o segundo dia será dedicado à participação de atletas, professores, mestres e escolas, com atividades que contemplam tanto as competições esportivas quanto as práticas tradicionais do Kung-Fu.
Confira abaixo o card completo:
World Kung-Fu Championship Brazil
Ginásio Mauro Pinheiro, São Paulo (SP)
Sábado, 14 de novembro
Lucas Sorin (BRA) x Nusret Kayhan (TUR)
Özgür Adibelli (TUR) x Matheus Vinicius (BRA)
Guido Arcienega (ARG) x Rodrigo Ribeiro (BRA)
Franco Rios (ARG) x João Guilherme (BRA)
Sebastian Irazu (ARG) x João Oliveira (BRA)
Yacin Khadir (FRA) x Elisvaldo Cardoso (BRA)
José Alejandro Melendez (MEX) x Lucas Cavalcante (BRA)
Marco Aurelio Chate (PER) x José Lucas (BRA)
Kevin Gallon (FRA) x Willian Duarte (BRA)
Cristian Lazzo (CHI) x Claudenir Gouveia (BRA)
Kabore Cheick (CIV) x Nando Lee (BRA)
Ralf Al Harist (INA) x Marcelo Estevão (BRA)
Camila Daiana Diaz (ARG) x Andressa Alves (BRA)
Adrien Rebelo (FRA) x Laercio Rodrigues (BRA)
Kouame Herve (CIV) x Watson de Castro (BRA)
Diego Villarreal (ARG) x Victor Henrique (BRA)
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