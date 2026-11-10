Russa (de azul) é destaque no Circuito Mineirinho de Jiu-Jitsu - (Foto: Arquivo pessoal)

Russa (de azul) é destaque no Circuito Mineirinho de Jiu-Jitsu (Foto: Arquivo pessoal)

Publicado 10/11/2026 08:00 | Atualizado 10/11/2026 13:36

O Jiu-Jitsu também pode ser uma ferramenta de conscientização, acolhimento e transformação social. Com essa proposta, a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Desportivo (CBJJD) desenvolveu o projeto "Mulheres Seguras", uma iniciativa voltada à prevenção e ao enfrentamento da violência contra a mulher - incluindo o combate ao feminicídio. A ação conta com a participação da faixa-preta Camila Muniz, conhecida como “Russa”, presença frequente nas etapas do Circuito Mineirinho e uma das vozes envolvidas na mobilização dessa causa que resultou na criação da página https://cbjjd.com.br/mulheresseguras/.



Para Camila, a iniciativa representa um passo importante diante de um problema que também precisa ser enfrentado pela comunidade esportiva. “O feminicídio e a violência contra a mulher são chagas que infelizmente nos cercam, e o esporte não pode fingir que vive numa bolha”, destacou. A faixa-preta também ressaltou o papel institucional da CBJJD ao criar uma plataforma para reunir informações, apoio e orientações. “Não basta apenas ensinar a golpear; é preciso ocupar espaços institucionais para educar, prevenir e dar visibilidade ao problema”, completou.

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Além da conscientização, o projeto reforça a importância do Jiu-Jitsu na construção da autoconfiança e da autonomia feminina. Para a “Russa”, os benefícios da modalidade vão muito além da capacidade de defesa física. A prática contribui para que as mulheres reconheçam seus limites, desenvolvam postura e aprendam a impor respeito. “O treino diário muda a forma como a mulher ocupa o espaço. Você aprende a reconhecer seus limites, a impor respeito pelo olhar, pela postura e pela voz muito antes de precisar usar a técnica física”, explicou.



A faixa-preta também destaca o ambiente das academias como uma possível rede de apoio para mulheres que enfrentam situações de violência. Segundo ela, o convívio no tatame pode ajudar na reconstrução da autoestima e no fortalecimento de vínculos de confiança. “O ciclo da violência costuma isolar a mulher, fazendo com que ela acredite que não tem saída. Mas o tatame me ensinou que, por mais apertada que seja a posição, sempre existe uma saída técnica, um espaço para respirar e reagir”. Além da conscientização, o projeto reforça a importância do Jiu-Jitsu na construção da autoconfiança e da autonomia feminina. Para a “Russa”, os benefícios da modalidade vão muito além da capacidade de defesa física. A prática contribui para que as mulheres reconheçam seus limites, desenvolvam postura e aprendam a impor respeito. “O treino diário muda a forma como a mulher ocupa o espaço. Você aprende a reconhecer seus limites, a impor respeito pelo olhar, pela postura e pela voz muito antes de precisar usar a técnica física”, explicou.A faixa-preta também destaca o ambiente das academias como uma possível rede de apoio para mulheres que enfrentam situações de violência. Segundo ela, o convívio no tatame pode ajudar na reconstrução da autoestima e no fortalecimento de vínculos de confiança. “O ciclo da violência costuma isolar a mulher, fazendo com que ela acredite que não tem saída. Mas o tatame me ensinou que, por mais apertada que seja a posição, sempre existe uma saída técnica, um espaço para respirar e reagir”.

Iniciativa da CBJJD é voltada à prevenção e ao enfrentamento da violência contra a mulher (Foto: Reprodução)

Em uma mensagem direcionada às mulheres que passam ou já passaram por situações de violência física, psicológica ou patrimonial, Camila reforçou que a vítima não deve se sentir culpada ou enfrentar o problema sozinha. “A culpa não é sua, e você não está sozinha”, enfatizou. Ela também orientou a busca por ajuda junto a pessoas de confiança e aos canais oficiais de denúncia, como o Ligue 180, além de incentivar a aproximação com o Jiu-Jitsu como um caminho de acolhimento e fortalecimento pessoal.



Com o Mulheres Seguras, a CBJJD reforça que o compromisso com o desenvolvimento do Jiu-Jitsu também passa pela responsabilidade social e pela proteção de quem faz parte da modalidade. A iniciativa reúne orientações, informações e canais de apoio para mulheres, atletas e profissionais do esporte, tais como apoio psicológico, jurídico e denúncia, e pode ser acessada pelo endereço cbjjd.com.br/mulheresseguras. Em uma mensagem direcionada às mulheres que passam ou já passaram por situações de violência física, psicológica ou patrimonial, Camila reforçou que a vítima não deve se sentir culpada ou enfrentar o problema sozinha. “A culpa não é sua, e você não está sozinha”, enfatizou. Ela também orientou a busca por ajuda junto a pessoas de confiança e aos canais oficiais de denúncia, como o Ligue 180, além de incentivar a aproximação com o Jiu-Jitsu como um caminho de acolhimento e fortalecimento pessoal.Com o Mulheres Seguras, a CBJJD reforça que o compromisso com o desenvolvimento do Jiu-Jitsu também passa pela responsabilidade social e pela proteção de quem faz parte da modalidade. A iniciativa reúne orientações, informações e canais de apoio para mulheres, atletas e profissionais do esporte, tais como apoio psicológico, jurídico e denúncia, e pode ser acessada pelo endereço cbjjd.com.br/mulheresseguras.