Faixa-roxa de Jiu-Jitsu, Jackson Martins quer manter a boa fase em 2027 (Foto: Arquivo pessoal)
A decisão vem após um ano em que Jackson ampliou sua experiência competitiva e enfrentou adversários de diferentes categorias. Um dos combates que mais marcaram sua temporada aconteceu na disputa do absoluto da World Cup da CBJJO, divisão que reúne atletas sem separação por peso. Com 74 quilos, ele enfrentou um adversário de 110 quilos e conseguiu vencer por 2 a 1 nos pontos, depois de aplicar uma queda. A diferença de 36 quilos tornou o confronto especialmente exigente para o competidor da Brigadeiro Brazilian Jiu-Jitsu.
“Foi uma das lutas mais difíceis da minha carreira. Enfrentar um adversário com 36 quilos a mais exigiu muito da minha técnica e da minha preparação. Eu sabia que precisava lutar com inteligência, aproveitar as oportunidades e não deixar que a diferença de força física decidisse o combate. Conseguir a queda e sair com a vitória foi uma conquista muito importante para mim", afirma Jackson.
A experiência ajudou o atleta a definir as prioridades para a próxima temporada. A intenção é utilizar o período sem competições para trabalhar aspectos físicos, aperfeiçoar posições e chegar aos primeiros compromissos de 2027 em melhores condições. A preparação será realizada pela Brigadeiro Brazilian Jiu-Jitsu, equipe na qual Jackson é acompanhado pelos professores Eduardo Brigadeiro, Magno Mota e Wandinho Reis.
Além dos desafios esportivos, Jackson mantém uma rotina dividida entre os treinos, a faculdade de Educação Física e o trabalho como motorista de aplicativo. A conciliação dessas atividades também foi abordada por ele no meio acadêmico. O atleta é um dos autores de um artigo científico sobre dupla carreira no futebol, que analisa as dificuldades enfrentadas por jovens jogadores para manter a formação escolar enquanto buscam espaço no esporte.
Em meio à preparação para os próximos desafios, Jackson também fechou um patrocínio com a Drogarias RioMais. O acordo chega em um momento de reorganização de sua rotina esportiva e, segundo o atleta, oferece um incentivo adicional para continuar investindo na carreira.
“Esse apoio chega em um momento importante para mim. Quem compete sabe que existem muitos custos envolvidos, e ter uma empresa acreditando no nosso trabalho faz diferença. Fico ainda mais motivado para melhorar meu desempenho e buscar novos pódios", diz.
Para Júlio Marinho, supervisor da Drogarias RioMais, o incentivo ao esporte faz parte da preocupação da empresa em contribuir para o desenvolvimento de atletas e ampliar suas oportunidades de crescimento.
“A Drogarias RioMais acredita na importância do esporte e no potencial de transformação que ele tem na vida das pessoas. Sabemos das dificuldades que muitos atletas enfrentam para continuar competindo e entendemos que o apoio das empresas pode contribuir para o desenvolvimento de suas carreiras. Ficamos satisfeitos em participar desse momento da trajetória do Jackson", afirma Marinho.
Jackson já conquistou resultados em competições como o Campeonato Brasileiro Sem Kimono da CBJJ, o Rio Fall Open da IBJJF e o Grand Slam da AJP. Agora, pretende usar a experiência acumulada para buscar maior regularidade nos resultados. Entre seus objetivos estão a conquista da faixa-marrom e a participação em campeonatos internacionais fora do Brasil.
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