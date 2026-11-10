Faixa-roxa de Jiu-Jitsu, Jackson Martins quer manter a boa fase em 2027 - (Foto: Arquivo pessoal)

Faixa-roxa de Jiu-Jitsu, Jackson Martins quer manter a boa fase em 2027 (Foto: Arquivo pessoal)

Publicado 10/11/2026 07:00 | Atualizado 10/11/2026 16:12

Depois de uma temporada de competições em 2026, Jackson Martins decidiu fazer uma pausa nos campeonatos para concentrar os esforços na preparação física e técnica. Aos 30 anos, o faixa-roxa da equipe Brigadeiro Brazilian Jiu-Jitsu pretende aproveitar os próximos meses para aprimorar seu desempenho e voltar aos tatames em janeiro, quando disputará competições da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu (CBJJ), entre elas o Rio Summer International, no Rio de Janeiro.



A decisão vem após um ano em que Jackson ampliou sua experiência competitiva e enfrentou adversários de diferentes categorias. Um dos combates que mais marcaram sua temporada aconteceu na disputa do absoluto da World Cup da CBJJO, divisão que reúne atletas sem separação por peso. Com 74 quilos, ele enfrentou um adversário de 110 quilos e conseguiu vencer por 2 a 1 nos pontos, depois de aplicar uma queda. A diferença de 36 quilos tornou o confronto especialmente exigente para o competidor da Brigadeiro Brazilian Jiu-Jitsu.



“Foi uma das lutas mais difíceis da minha carreira. Enfrentar um adversário com 36 quilos a mais exigiu muito da minha técnica e da minha preparação. Eu sabia que precisava lutar com inteligência, aproveitar as oportunidades e não deixar que a diferença de força física decidisse o combate. Conseguir a queda e sair com a vitória foi uma conquista muito importante para mim", afirma Jackson.