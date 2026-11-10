Hulk e Ceconi fazem duelo de peso no Tactical Combat neste próximo sábado (14) - (Foto: Divulgação)

Hulk e Ceconi fazem duelo de peso no Tactical Combat neste próximo sábado (14)(Foto: Divulgação)

Publicado 10/11/2026 09:00 | Atualizado 10/11/2026 19:48

O cenário está armado para um verdadeiro choque de titãs. Neste sábado (14), a partir de 19h30 (horário de Brasília), o Nações Shopping, em Criciúma (SC), será o campo de batalha da 7ª edição do Tactical Combat. Um dos grandes duelos da noite será a superluta Henrique Ceconi, veterano do ADCC, e o peso-médio do UFC, Brunno Hulk. O confronto será disputado na já tradicional na arena de terra.

De um lado, a força de quem luta com o apoio da própria torcida. Faixa-preta de Jiu-Jitsu e um dos maiores nomes das artes marciais em Santa Catarina, Henrique Ceconi chega para entregar alta performance e defender seu território. O lutador cravou que não vai dar espaço para o adversário e mandou um recado direto: “Criciúma é a minha casa, é a casa do leão. Pode até tentar, mas a vitória é minha”.

Do outro lado, a ameaça vem direto do maior octógono do mundo. Atleta do UFC e faixa-preta de Judô e Jiu-Jitsu, Brunno Hulk desce para o barro focado na missão. Vestindo o uniforme do Tactical em demonstração de apoio à atividade policial, o casca-grossa desembarca em Santa Catarina pronto para impor seu ritmo agressivo do primeiro ao último segundo: “Com Brunno Hulk é sem acordo e sem massagem. Tempo ruim o tempo inteiro, é guerra!”

O confronto é a promessa de pura pressão, colocando frente a frente a frieza de quem defende a própria casa e a agressividade de quem quer tomar o território. O evento terá transmissão ao vivo para todo o planeta através da FloGrappling.

O Tactical Combat 7 terá entrada solidária. É possível a troca de ingressos mediante a doação de 1kg de alimento não perecível.