Hulk e Ceconi fazem duelo de peso no Tactical Combat neste próximo sábado (14)(Foto: Divulgação)
Lutador do UFC e estrela do Jiu-Jitsu fazem superluta no próximo sábado (14) no Tactical Combat
Duelo coloca frente a frente estrela da arte suave e o casca-grossa do Ultimate. Evento acontece no próximo sábado (14), com transmissão da FloGrappling e entrada solidária
'Contrato multimilionário', revela empresário de Carlos Prates após acordo com o UFC
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