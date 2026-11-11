São Paulo International Cup reuniu disputas do kids ao master na estreia da FJJD-SP (Foto: Divulgação)
A programação também contou com uma atividade especial antes do campeonato: o seminário do Mestre Silvio Behring, um dos grandes nomes da história do Jiu-Jitsu brasileiro. O encontro reuniu praticantes, professores e dirigentes em uma imersão técnica e institucional, além de prestar homenagem ao legado do Grande Mestre Flavio Behring. A iniciativa reforçou a proposta da Federação de valorizar a história da modalidade e reconhecer aqueles que contribuíram para sua construção.
Nas disputas por equipes, a X Team conquistou o primeiro lugar e ficou com o título geral da competição. A ZR Team terminou na segunda colocação, seguida pelo CT Pulmão de Aço, em terceiro. CheckMat e F7F Team completaram o grupo das cinco melhores equipes do São Paulo International Cup.
Ao fazer um balanço da estreia, Fábio Ito, presidente da FJJD-SP, agradeceu aos atletas, professores, equipes e demais envolvidos na realização do evento. O dirigente também destacou o apoio recebido da CBJJD e a importância do seminário realizado em homenagem à família Behring. “Foi o primeiro evento da FJJD-SP, e fica meu agradecimento também à CBJJD pelo apoio. Sem dúvida, um grande evento de estreia e que abre os trabalhos para 2027”, afirmou.
A realização do São Paulo International Cup representa o primeiro passo da Federação em sua proposta de fortalecer o calendário competitivo no estado, aproximando atletas, academias e profissionais da modalidade. A presença de equipes de diferentes regiões e a programação que uniu competição e valorização histórica marcaram a estreia da entidade.
Com o encerramento da sua primeira edição, a FJJD-SP já projeta a continuidade do trabalho para a próxima temporada. O evento em Sorocaba abriu caminho para novas iniciativas em 2027, com o objetivo de ampliar as oportunidades para os praticantes e contribuir para o desenvolvimento do Jiu-Jitsu em São Paulo.
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