São Paulo International Cup reuniu disputas do kids ao master na estreia da FJJD-SP - (Foto: Divulgação)

São Paulo International Cup reuniu disputas do kids ao master na estreia da FJJD-SP (Foto: Divulgação)

Publicado 11/11/2026 08:00

A Arena Sorocaba, em São Paulo, recebeu no último dia 8 de novembro o São Paulo International Cup 2026, competição que marcou a estreia da Federação de Jiu-Jitsu Desportivo de São Paulo (FJJD-SP) no calendário da modalidade. Com chancela da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Desportivo (CBJJD), o evento reuniu atletas de diferentes equipes em uma jornada de grandes lutas e disputas acirradas, dando início a um novo capítulo para o Jiu-Jitsu paulista.



A programação também contou com uma atividade especial antes do campeonato: o seminário do Mestre Silvio Behring, um dos grandes nomes da história do Jiu-Jitsu brasileiro. O encontro reuniu praticantes, professores e dirigentes em uma imersão técnica e institucional, além de prestar homenagem ao legado do Grande Mestre Flavio Behring. A iniciativa reforçou a proposta da Federação de valorizar a história da modalidade e reconhecer aqueles que contribuíram para sua construção.