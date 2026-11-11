Lesionado, Conor McGregor ainda planeja seu retorno ao UFC(Foto: Reprodução/UFC)
McGregor volta a pedir revanche com Holloway no UFC e diz: 'Tem que ser ele'
Irritado com o desfecho de seu último confronto, McGregor questionou a postura de Holloway e mandou um recado aos atletas que usam seu nome
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São Paulo International Cup reúne grandes equipes e abre nova fase do Jiu-Jitsu paulista
Evento da FJJD-SP com chancela da CBJJD reuniu atletas de diversas equipes na Arena Sorocaba e teve a X Team como campeã geral
'Contrato multimilionário', revela empresário de Carlos Prates após acordo com o UFC
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Lutador do UFC e estrela do Jiu-Jitsu fazem superluta no próximo sábado (14) no Tactical Combat
Duelo coloca frente a frente estrela da arte suave e o casca-grossa do Ultimate. Evento acontece no próximo sábado (14), com transmissão da FloGrappling e entrada solidária
Mulheres Seguras: iniciativa da CBJJD leva conscientização e acolhimento ao Jiu-Jitsu
Iniciativa da CBJJD é elogiada pela faixa-preta Russa e busca ampliar o acolhimento e a proteção feminina dentro e fora dos tatames
Em alta, Jackson Martins planeja pausa para chegar em forma ao Rio Summer International de Jiu-Jitsu
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