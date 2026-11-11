Lesionado, Conor McGregor ainda planeja seu retorno ao UFC - (Foto: Reprodução/UFC)

Lesionado, Conor McGregor ainda planeja seu retorno ao UFC(Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 11/11/2026 10:00

Conor McGregor voltou a demonstrar insatisfação ao relembrar sua última aparição no octógono. Durante uma coletiva de imprensa do BKFC, o ex-campeão do UFC não escondeu a irritação com o resultado do confronto contra Max Holloway, no UFC 329. O irlandês sofreu uma lesão no joelho direito ainda no primeiro round e acabou derrotado por nocaute técnico em apenas 1 minuto e 9 segundos. Agora, ele cobra uma revanche imediata para tentar mudar a história daquele encontro.

Visivelmente exaltado, McGregor criticou a postura de Holloway durante o combate e afirmou que teria condições de vencer mesmo com limitações físicas. Para o irlandês, o havaiano não teria se envolvido o suficiente na luta, o que tornou o resultado ainda mais frustrante. O veterano também responsabilizou o adversário pela interrupção do confronto e deixou claro que deseja uma nova oportunidade de enfrentá-lo.

“Tem que ser o Holloway. Tem que ser… Apenas refaça a p*** da coisa. Apenas faça de novo (a luta). O cara não se engajou nenhuma vez. Foi ele quem pediu a interrupção da luta (…) Eu teria acabado com ele em uma perna só, porque ele não estava chegando perto de mim”, disparou Conor.

McGregor cobra respeito de outros lutadores

A irritação do ex-campeão não ficou restrita a Holloway. Ainda durante o evento, McGregor aproveitou a oportunidade para criticar atletas que mencionam seu nome em entrevistas e publicações com o objetivo de ganhar notoriedade. O irlandês afirmou que apenas lutadores com conquistas relevantes no cenário internacional deveriam se colocar em posição de falar sobre ele.

Em um discurso agressivo, o astro estabeleceu uma espécie de exigência para seus possíveis rivais: ter títulos de expressão mundial antes de mencionar seu legado. McGregor também ironizou competidores que, segundo ele, utilizam a exposição nas redes sociais para tentar construir uma rivalidade.

“Agora, o Holloway pode ser um idiota. Alguma coisa pode acontecer, eu não sei. Mas um lutador que vá lutar comigo, coloque respeito no meu nome. Se você não é um lutador campeão mundial, se você não tem títulos de expressão mundial com o seu nome, nem ouse pronunciar a p*** do meu nome. Porque se você é apenas um campeão nacional, um campeão regional da p*** toda, se você não fez m*** nenhuma além de conseguir algumas curtidas, vá se f***. Não mencione a p*** do meu nome, a menos que você seja um lutador de nível mundial”, finalizou.

As declarações reforçam o desejo de McGregor de voltar a protagonizar um confronto de grande repercussão antes de encerrar sua trajetória no UFC. Embora o irlandês tenha demonstrado preferência por uma revanche contra Holloway, ainda não há confirmação de adversário ou data para sua próxima apresentação. Caso esse reencontro não aconteça, outros nomes de destaque podem entrar no radar do veterano.

