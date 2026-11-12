Gabriel Fedor (à direita) deu nome a competição de Jiu-Jitsu que agitou Vitória, no ES (Foto: Divulgação)
A participação de Isaac foi destacada pela organização como uma ação de inclusão por meio do esporte. O confronto proporcionou ao jovem a oportunidade de vivenciar o ambiente competitivo e dividiu a programação com as demais lutas. A iniciativa também contou com o apoio de Rodrigo Wronchi, secretário de Esportes de Vitória, que foi reconhecido pelo incentivo ao esporte como ferramenta de inclusão e transformação social.
O combate, por sinal, teve um significado especial para Gabriel Fedor, que dá nome à competição pelo segundo ano consecutivo. O faixa-preta agradeceu ao presidente da FJJD-ES, Mauricio Pracias, e à Federação pela homenagem, além de destacar a importância do momento vivido ao lado de Isaac. “Eu queria, primeiramente, agradecer ao Mauricio Pracias, presidente da FJJD-ES, e a toda a Federação por esse reconhecimento, por essa homenagem na segunda edição. Fico muito feliz com o que estamos conquistando juntos. Conquistei bastante como atleta, mas hoje trabalho pelo Jiu-Jitsu de outra forma e, com certeza, essa luta contra o Isaac ficará marcada para mim”, afirmou.
Nas disputas por equipes, a Agnaldo Góes conquistou o primeiro lugar e garantiu o título geral da competição. A Gracie Barra terminou na segunda colocação, seguida pela GFTeam, em terceiro. Fusão e CheckMat completaram a lista das cinco melhores equipes da segunda edição da Gabriel Fedor Cup.
O evento de Jiu-Jitsu, vale citar, reforça o trabalho da FJJD-ES no calendário estadual e na promoção de oportunidades para atletas e academias do Espírito Santo. Como quarta etapa do Campeonato Estadual 2026, a competição também teve importância na sequência da temporada, reunindo diferentes equipes no Ginásio Tancredão.
Com a combinação de disputas esportivas de alto nível e uma ação de inclusão, a Gabriel Fedor Cup encerrou mais uma etapa do circuito capixaba. O combate entre Gabriel e Isaac foi um dos destaques da programação e chamou atenção para o papel do esporte na ampliação de oportunidades e na participação de diferentes públicos.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.