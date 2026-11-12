Gabriel Fedor (à direita) deu nome a competição de Jiu-Jitsu que agitou Vitória, no ES - (Foto: Divulgação)

Gabriel Fedor (à direita) deu nome a competição de Jiu-Jitsu que agitou Vitória, no ES (Foto: Divulgação)

Publicado 12/11/2026 09:00

O Ginásio Tancredão, em Vitória, no Espírito Santo, recebeu no último dia 8 de novembro a segunda edição da Gabriel Fedor Cup, competição válida pela quarta etapa do Campeonato Estadual de Jiu-Jitsu Desportivo da FJJD-ES - com apoio da CBJJD. Além das disputas entre atletas de diferentes equipes, o evento teve como um dos momentos marcantes o combate entre o faixa-preta Gabriel Fedor, campeão mundial de Jiu-Jitsu, e o atleta autista Isaac, que fez sua estreia em uma experiência de luta.



A participação de Isaac foi destacada pela organização como uma ação de inclusão por meio do esporte. O confronto proporcionou ao jovem a oportunidade de vivenciar o ambiente competitivo e dividiu a programação com as demais lutas. A iniciativa também contou com o apoio de Rodrigo Wronchi, secretário de Esportes de Vitória, que foi reconhecido pelo incentivo ao esporte como ferramenta de inclusão e transformação social.



O combate, por sinal, teve um significado especial para Gabriel Fedor, que dá nome à competição pelo segundo ano consecutivo. O faixa-preta agradeceu ao presidente da FJJD-ES, Mauricio Pracias, e à Federação pela homenagem, além de destacar a importância do momento vivido ao lado de Isaac. “Eu queria, primeiramente, agradecer ao Mauricio Pracias, presidente da FJJD-ES, e a toda a Federação por esse reconhecimento, por essa homenagem na segunda edição. Fico muito feliz com o que estamos conquistando juntos. Conquistei bastante como atleta, mas hoje trabalho pelo Jiu-Jitsu de outra forma e, com certeza, essa luta contra o Isaac ficará marcada para mim”, afirmou.