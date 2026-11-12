Donald Trump e Dana White têm parceria de longa data (Foto: Reprodução/UFC)
A declaração foi feita no último domingo (8), durante uma conversa com jornalistas. Na ocasião, Donald Trump elogiou a capacidade do dirigente para ocupar a função, mas reforçou que sua publicação não representava um convite oficial. O republicano também confirmou que terá um encontro presencial com Dana, embora tenha destacado que a reunião não está relacionada a uma possível participação do cartola no governo.
“Eu estava brincando. Mas acho que o Dana gostou da ideia, e ele é um cara muito competente. Ele vem para cá (para uma reunião). Mas é claro que eu estava brincando. E vocês podem notar isso porque coloquei todos esses grandes lutadores como assistentes dele, como se todos fossem vir com ele. Foi só uma brincadeira. Mas o Dana realmente vem para cá, mas por outros motivos. Isso foi um exemplo que falei brincando e depois as pessoas disseram: ‘Essa é uma ideia muito boa’”, explicou Donald Trump.
Relação de longa data entre Trump e o UFC
A proximidade entre Donald Trump e o UFC não é recente. Desde os primeiros anos da organização, o empresário demonstrou apoio ao MMA, inclusive em um período no qual a modalidade enfrentava restrições e era proibida em diversas partes dos Estados Unidos. Na época, Trump chegou a disponibilizar instalações de seus hotéis e cassinos para a realização de eventos.
A relação também ganhou força no cenário político. Dana White apoiou abertamente a campanha presidencial de Trump em 2024, enquanto diversos atletas ligados ao UFC, como Justin Gaethje, Julianna Peña, Michael Chandler, Jorge Masvidal e Kayla Harrison, também demonstraram apoio ao republicano em diferentes ocasiões.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.