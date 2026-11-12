Donald Trump e Dana White têm parceria de longa data - (Foto: Reprodução/UFC)

Donald Trump e Dana White têm parceria de longa data (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 12/11/2026 10:00 | Atualizado 12/11/2026 10:42

A oferta de Donald Trump para que Dana White assumisse o cargo de Secretário de Imprensa da Casa Branca ganhou grande repercussão nos últimos dias. Depois de movimentar as redes sociais e provocar uma reação pública do presidente do UFC, Trump esclareceu que a proposta não passou de uma brincadeira.



A declaração foi feita no último domingo (8), durante uma conversa com jornalistas. Na ocasião, Donald Trump elogiou a capacidade do dirigente para ocupar a função, mas reforçou que sua publicação não representava um convite oficial. O republicano também confirmou que terá um encontro presencial com Dana, embora tenha destacado que a reunião não está relacionada a uma possível participação do cartola no governo.



“Eu estava brincando. Mas acho que o Dana gostou da ideia, e ele é um cara muito competente. Ele vem para cá (para uma reunião). Mas é claro que eu estava brincando. E vocês podem notar isso porque coloquei todos esses grandes lutadores como assistentes dele, como se todos fossem vir com ele. Foi só uma brincadeira. Mas o Dana realmente vem para cá, mas por outros motivos. Isso foi um exemplo que falei brincando e depois as pessoas disseram: ‘Essa é uma ideia muito boa’”, explicou Donald Trump.