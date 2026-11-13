Alex Poatan tem duelo peso-pesado marcado contra Sergei Pavlovich no UFC 335 - (Foto: Reprodução)

Alex Poatan tem duelo peso-pesado marcado contra Sergei Pavlovich no UFC 335 (Foto: Reprodução)

Publicado 13/11/2026 17:00

Alex Poatan parece determinado a deixar para trás a impressão amarga de sua estreia na divisão dos pesos-pesados e retomar o caminho das vitórias no Ultimate. Com compromisso marcado contra o russo Sergei Pavlovich no UFC 335, no dia 12 de dezembro, em Las Vegas (EUA), o ex-campeão dos médios e meio-pesados vem imprimindo um ritmo forte e de alta intensidade em sua rotina de treinamentos para chegar em ritmo máximo ao octógono.



Para afiar ainda mais a sua principal valia, a trocação em pé, o paulista recrutou um parceiro de treino de alto calibre na academia de seu treinador, Plínio Cruz. Trata-se do mexicano Julian Fernandez, detentor do título de Boxe sem luvas no Bare Knuckle Boxing. Os momentos de pura pressão e movimentação durante o sparring foram gravados e divulgados pelo próprio lutador brasileiro em suas redes sociais, demonstrando o nível de exigência de seu camp.



“Chama! Sparring com Julian Fernandez”, escreveu Poatan em sua conta oficial no Instagram.