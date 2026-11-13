Alex Poatan tem duelo peso-pesado marcado contra Sergei Pavlovich no UFC 335 (Foto: Reprodução)
Para afiar ainda mais a sua principal valia, a trocação em pé, o paulista recrutou um parceiro de treino de alto calibre na academia de seu treinador, Plínio Cruz. Trata-se do mexicano Julian Fernandez, detentor do título de Boxe sem luvas no Bare Knuckle Boxing. Os momentos de pura pressão e movimentação durante o sparring foram gravados e divulgados pelo próprio lutador brasileiro em suas redes sociais, demonstrando o nível de exigência de seu camp.
“Chama! Sparring com Julian Fernandez”, escreveu Poatan em sua conta oficial no Instagram.
O foco total na preparação ganha ainda mais relevância pelo peso que o combate contra Pavlovich carrega em sua carreira. Um triunfo sobre o nocauteador russo não apenas espanta o fantasma do revés em seu primeiro teste na divisão até 120kg, mas também mantém vivo o ambicioso projeto do brasileiro de se tornar o primeiro atleta da história do Ultimate a conquistar títulos em três categorias de peso distintas.
Caso confirme a vitória no dia 12 de dezembro, Alex Poatan ficará em posição privilegiada no topo da divisão. O resultado positivo pode credenciá-lo diretamente como o próximo desafiante ao cinturão dos pesados, aguardando o vencedor do duelo entre Ciryl Gane e Josh Hokit, agendado para este sábado (14).
A combinação de parceiros de treino de elite com um camp focado na trocação reforça a postura agressiva com a qual Poatan pretende encarar o novo desafio. A expectativa em torno de sua apresentação no UFC 335 promete movimentar os bastidores da divisão mais pesada do planeta.
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