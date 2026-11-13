LFA 246 promete grandes lutas e fortes emoções em Cajamar(Foto: Divulgação)
Na luta principal, a carioca Raiane Vinuto enfrentará a potiguar Natalia Alves pelo cinturão vago do peso-palha feminino (até 52 kg). As duas registraram 115 libras (52,2 kg) na balança e estão liberadas para o confronto. Raiane chega à disputa com seis vitórias em sete lutas profissionais e não perde desde 2023. Já Natalia está invicta, com oito triunfos em oito apresentações. O título pertencia a Aieza Bertolso, que deixou o cinturão após conquistar um contrato com o UFC por meio do Dana White's Contender Series (DWCS).
A outra disputa de título será entre o brasiliense Gabriel Vinicius e o paulista João Paulo Silva, que se enfrentarão pelo cinturão vago dos meio-médios (até 77 kg). Gabriel, invicto com oito vitórias no MMA profissional, marcou 170 libras (77,1 kg), enquanto João Paulo, dono de um cartel de dez triunfos e quatro derrotas, registrou 169,6 libras (76,9 kg). Assim como no confronto feminino, os dois cumpriram o limite estabelecido para a disputa do título, prevista para cinco rounds.
O LFA 246 será o sexto evento da organização no Brasil em 2026 e o 13º realizado em Cajamar desde 2022, tornando o município paulista o que mais recebeu edições da liga norte-americana no país. A temporada também foi marcada por um recorde de contratações para o UFC. Até agora, 40 atletas que passaram pelo LFA haviam assinado com a principal organização de MMA do mundo, estabelecendo um recorde do maior número de atletas da companhia a conquistarem contratos com o UFC em um único ano.
A edição terá ainda uma ação solidária promovida em parceria com a Prefeitura de Cajamar e o Fundo Social de Solidariedade do município. Os ingressos podem ser reservados gratuitamente pela plataforma Sympla, por meio do link disponível no perfil oficial @LFA_Brasil no Instagram, e deverão ser trocados por um litro de óleo de cozinha convencional, dentro do prazo de validade, na entrada do ginásio. Os alimentos arrecadados serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social da região.
Os portões do Ginásio do Polvilho serão abertos às 16h30, com início das lutas preliminares às 17h. O card principal começará às 21h, com transmissão ao vivo pela ESPN Brasil. Os combates preliminares selecionados também poderão ser acompanhados pelo canal LFA Fight Network, no YouTube.
Confira abaixo o card completo do evento (sujeito a alterações):
LFA 246
Ginásio do Polvilho, Cajamar (SP)
13 de novembro de 2026
Card principal
Peso-palha feminino: Natalia Alves vs. Raiane Vinuto (cinturão)
Peso-meio-médio: João Paulo Silva vs. Gabriel Vinicius (cinturão)
Peso-mosca: Rafael Montouro vs. Lincon Santos
Peso-galo: Fernando Noriega vs. Derick Borges
Peso-palha feminino: Laura Vasconcelos vs. Taynara Silva
Peso-meio-médio: Lucas Silva vs. Vagner dos Santos
Card preliminar
Peso-mosca feminino: Beatriz Consuli vs. Carol Araujo
Peso-mosca: Claudio Meireles vs. Adam Santos
Peso-leve: Raycon Matiele vs. Edson Gonçalves
Peso-pesado: Marllon Santos vs. Bruno de Jesus
Peso-palha feminino: Laryssa Leila vs. Isabella Araujo
Peso-pena: Pedro Henrique Costa vs. Pedro Henrique Prado
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