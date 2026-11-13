LFA 246 promete grandes lutas e fortes emoções em Cajamar - (Foto: Divulgação)

LFA 246 promete grandes lutas e fortes emoções em Cajamar(Foto: Divulgação)

Publicado 13/11/2026 08:00

As duas disputas de cinturão mundial do LFA 246 estão confirmadas para esta sexta-feira (13), em Cajamar, na Região Metropolitana de São Paulo. Os quatro atletas envolvidos nos confrontos passaram pela pesagem oficial na quinta-feira (12), garantindo a realização das lutas que encabeçam a programação no Ginásio do Polvilho. Apresentado pela Monster Energy, o evento terá 12 combates e marcará o encerramento da temporada brasileira de 2026 do Legacy Fighting Alliance (LFA), organização de MMA que alcançou neste ano a marca de 400 atletas contratados pelo UFC ao longo de sua história.



Na luta principal, a carioca Raiane Vinuto enfrentará a potiguar Natalia Alves pelo cinturão vago do peso-palha feminino (até 52 kg). As duas registraram 115 libras (52,2 kg) na balança e estão liberadas para o confronto. Raiane chega à disputa com seis vitórias em sete lutas profissionais e não perde desde 2023. Já Natalia está invicta, com oito triunfos em oito apresentações. O título pertencia a Aieza Bertolso, que deixou o cinturão após conquistar um contrato com o UFC por meio do Dana White's Contender Series (DWCS).



A outra disputa de título será entre o brasiliense Gabriel Vinicius e o paulista João Paulo Silva, que se enfrentarão pelo cinturão vago dos meio-médios (até 77 kg). Gabriel, invicto com oito vitórias no MMA profissional, marcou 170 libras (77,1 kg), enquanto João Paulo, dono de um cartel de dez triunfos e quatro derrotas, registrou 169,6 libras (76,9 kg). Assim como no confronto feminino, os dois cumpriram o limite estabelecido para a disputa do título, prevista para cinco rounds.