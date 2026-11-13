Leo Bileo (de verde) celebrou crescimento do Circuito Mineirinho Costa do Sol - (Foto: Divulgação)

Leo Bileo (de verde) celebrou crescimento do Circuito Mineirinho Costa do Sol (Foto: Divulgação)

Publicado 13/11/2026 07:00

O Circuito Mineirinho Costa do Sol encerrou sua temporada 2026 nos dias 17 e 18 de outubro, com a realização do Saquarema Spring National Open, no ginásio da FAETEC Bacaxá, em Saquarema. Ao longo de cinco etapas, o calendário promovido pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Desportivo (CBJJD) reuniu academias de diferentes cidades e fortaleceu o cenário competitivo da Região dos Lagos. Para os professores que acompanharam o projeto durante o ano, a iniciativa também representou novas oportunidades de desenvolvimento.



Um dos exemplos desse impacto é a CheckMat Saquarema, liderada pelo faixa-preta Victor Fernandes. Segundo o professor, competir na própria região facilitou a participação dos alunos e contribuiu diretamente para o crescimento do time. “A gente ter a oportunidade de lutar perto de casa não tem preço. Aumentou muito o número de competidores na academia”, avaliou. Ele destacou ainda a evolução dos treinos voltados às competições: “O nosso treino de competição praticamente triplicou depois que começamos a disputar o Circuito Mineirinho Costa do Sol”.



Victor também ressaltou a estrutura oferecida pela CBJJD, apontando a qualidade dos eventos, da arbitragem e dos benefícios aos atletas como diferenciais do Circuito. “O Rogério Gavazza (presidente da Confederação) foi muito esperto, ficou com a bandeira e agora a organização é número 1 na Região dos Lagos. São eventos grandes, estruturados, organizados, com árbitros renomados, medalhas bonitas e outros atrativos”, afirmou. Para 2027, o objetivo é manter o ritmo de crescimento da CheckMat Saquarema e aproveitar ainda mais as oportunidades de competir na região.



Outro destaque da temporada foi a participação do Instituto Vencedores em Cristo, projeto social que tem atuação importante na Região dos Lagos e é representado pelo faixa-preta Leo Bileo. A equipe encerrou o Saquarema Spring National Open na quarta colocação geral e conquistou o segundo lugar na classificação kids. Para o professor, o desempenho demonstrou a relevância do trabalho desenvolvido com os alunos e a importância de contar com competições acessíveis na própria região.



Ao avaliar o Circuito Mineirinho Costa do Sol, Leo destacou a organização e o comprometimento com os diferentes públicos envolvidos nos eventos. “O diferencial do Circuito é que tem uma organização bem elaborada, uma estrutura física boa e comprometimento com os atletas, professores e público”, disse. O professor também valorizou o desempenho do Instituto ao longo da temporada: “Minha equipe teve uma participação de grande relevância, conquistando um excelente resultado, embora seja um projeto social”.



Para 2027, os dois professores esperam dar continuidade ao trabalho e ampliar a presença de seus alunos nas competições. Victor pretende fortalecer ainda mais a equipe e acompanhar de perto o desenvolvimento dos atletas nos eventos da região. Leo, por sua vez, projeta melhores resultados e um número maior de inscrições por parte dos alunos do Instituto Vencedores em Cristo.



Com cinco etapas concluídas, o Circuito Mineirinho Costa do Sol encerrou 2026 com a definição dos campeões do ranking e a entrega de premiações especiais, incluindo oportunidades de viagem para competir na Europa pela ISBJJA e bolsas do programa Atleta Mineirinho Gold Team. O balanço dos professores reforça o papel do calendário não apenas na formação de competidores, mas no fortalecimento das academias e dos projetos esportivos locais. A expectativa agora é que o trabalho tenha continuidade e alcance ainda mais atletas na próxima temporada.