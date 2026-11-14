Dana White topou luta sem regras contra empresário britânico - (Foto: Reprodução/UFC)

Dana White topou luta sem regras contra empresário britânico (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 14/11/2026 12:00

A rivalidade entre Dana White e Eddie Hearn ganhou mais um capítulo público. No último sábado (7), na Inglaterra, o presidente do UFC demonstrou irritação ao ser questionado sobre o empresário britânico, com quem mantém uma relação conturbada desde o início de sua atuação como promotor de Boxe à frente da Zuffa Boxing.



A relação entre os dois dirigentes, que já foi cordial, se deteriorou nos últimos meses e deu lugar a uma sequência de provocações e declarações públicas. A dimensão do desentendimento chegou ao ponto de a Misfits Boxing supostamente oferecer US$ 10 milhões (cerca de R$ 56 milhões) para que os empresários transformassem a rivalidade em um combate.



Em entrevista ao “All Out Fighting”, Dana White afirmou que não recebeu uma proposta oficial, mas deixou claro que aceitaria enfrentar Hearn em um confronto particular. O dirigente também questionou a experiência do inglês nos esportes de combate e ironizou a possibilidade de uma luta entre os dois.



“Eles não me enviaram oferta nenhuma, mas já ouvi falar disso. Tenho 57 anos e a última vez que pratiquei Boxe foi aos 38, quando eu ia lutar contra Tito Ortiz. (Eddie) Hearn é um fracassado. Ele nunca praticou Boxe, jamais. Ele pode ter brincado na academia ou feito qualquer coisa. Então, um zé-ninguém que nunca fez nada na vida e um cara que nunca foi nada, que tipo de luta seria?”, disparou o mandatário.



Na sequência, Dana White descartou a possibilidade de participar de um evento organizado para promover o confronto e sugeriu que os dois resolvessem a questão diretamente em uma academia na capital inglesa.



“Como seria isso? E por que as pessoas iriam querer desperdiçar um segundo sequer com essa m***? Se o Eddie Hearn quer lutar, ele pode escolher uma academia aqui em Londres. A gente vai para a p*** da academia, eu e ele, e vamos resolver essa p***“, disparou.