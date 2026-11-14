Veterano do ADCC, Henrique Ceconi será uma das grandes atrações do Tactical Combat nesta noite(Foto: Tactical Combat)
A noite reserva um choque de titãs na superluta que divide os holofotes do evento. Jogando em casa, o multicampeão catarinense Henrique Ceconi entra no barro para defender seu território e iria enfrentar a agressividade do peso-médio do UFC, Brunno Hulk. No entanto, o atleta do Ultimate precisou deixar o card de última hora e deu lugar a Igor Soares.
A atmosfera do evento ganha um peso histórico com a presença da lenda Royce Gracie. O pioneiro do UFC e padrinho da competição acompanha as batalhas de perto, coroando um dia que começa à tarde com seu seminário aberto de defesa pessoal na Academia Ceconi Jiu-Jitsu.
O card também define os rumos do Grand Prix Heavy Weight. O torneio peso-pesado reúne oito cascas-grossas das principais forças de segurança do país em busca do cinturão. A chave principal coloca frente a frente o atual campeão do The Baddest Cop, Richard Pierre (BOPE/PMSC), e o bombeiro militar Jessé Melo (BMRS). O chaveamento das quartas de final ainda conta com combates de alto calibre: André Guerra (PMSC) contra Geovah de Moura (CBMSC), o gigante Paulo Max (PMESP) encarando Victor Batista (Corpo de Fuzileiros Navais) e Luiz Felipe (DEIC/GARRA) medindo forças com o Subtenente Emerson da Silva (PMSC). É a elite da segurança pública provando a eficácia da sua preparação técnica na prática.
Para esquentar a arena, o torneio entrega rivalidades que extrapolam fronteiras. O card reserva a tradicional guerra entre Brasil e Argentina, com o Sargento Jardel Martins (PMRS) buscando impor seu jogo contra o policial argentino Machado Gustavo. Já no card preliminar, o acerto de contas envolve Gabriel Alves “GATTI” (Polícia Penal RJ) e Kainã Dantas (Operações Especiais da PRF), além do esperado embate entre a “Caserna” e o “Alto Rendimento”, colocando o ex-tenente do Exército Gabriel Barreto e o atleta Filippe Holzer em rota de colisão direta.
Na única luta feminina, Adriana Gomes (Polícia Penal) tenta sua revanche contra Nadine Dalmutt (PMSC). Outro duelo que é bastante esperado é entre João Gabriel “Minimonstro” contra Maurício Mengazzo.
A estrutura foi montada para levar o fã de artes marciais para o centro da ação. O Tactical Combat 7 terá transmissão ao vivo para todo o planeta pela FloGrappling. Para quem for acompanhar da arquibancada, a entrada é solidária. O público precisa retirar o ingresso gratuito antecipadamente na plataforma Sympla e apresentar 1kg de alimento não perecível na portaria para garantir um dos 200 assentos disponíveis. Quem chegar apenas com a doação na hora terá acesso liberado, mas assistirá ao evento em pé, na área de circulação.
SERVIÇO
Evento: Tactical Combat 7
Data: Sábado, 14 de novembro de 2026
Horário: A partir das 19h30
Local: Nações Shopping – Criciúma (SC)
Transmissão: FloGrappling (Ao vivo)
Entrada: Solidária (1kg de alimento não perecível) com retirada de assento via Sympla.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.