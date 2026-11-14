Veterano do ADCC, Henrique Ceconi será uma das grandes atrações do Tactical Combat nesta noite - (Foto: Tactical Combat)

Veterano do ADCC, Henrique Ceconi será uma das grandes atrações do Tactical Combat nesta noite(Foto: Tactical Combat)

Publicado 14/11/2026 09:00 | Atualizado 14/11/2026 14:05

O momento de provar quem domina o combate real chegou. Neste sábado (14), a partir das 19h30, o Nações Shopping, em Criciúma, vai tremer com a 7ª edição do Tactical Combat. Consolidado como o maior evento policial e militar do mundo, o torneio resgata a essência da defesa pessoal e do confronto urbano, colocando operadores de elite e atletas de alto rendimento para testarem seus limites em uma arena de terra onde recuar não é opção.



A noite reserva um choque de titãs na superluta que divide os holofotes do evento. Jogando em casa, o multicampeão catarinense Henrique Ceconi entra no barro para defender seu território e iria enfrentar a agressividade do peso-médio do UFC, Brunno Hulk. No entanto, o atleta do Ultimate precisou deixar o card de última hora e deu lugar a Igor Soares.



A atmosfera do evento ganha um peso histórico com a presença da lenda Royce Gracie. O pioneiro do UFC e padrinho da competição acompanha as batalhas de perto, coroando um dia que começa à tarde com seu seminário aberto de defesa pessoal na Academia Ceconi Jiu-Jitsu.



O card também define os rumos do Grand Prix Heavy Weight. O torneio peso-pesado reúne oito cascas-grossas das principais forças de segurança do país em busca do cinturão. A chave principal coloca frente a frente o atual campeão do The Baddest Cop, Richard Pierre (BOPE/PMSC), e o bombeiro militar Jessé Melo (BMRS). O chaveamento das quartas de final ainda conta com combates de alto calibre: André Guerra (PMSC) contra Geovah de Moura (CBMSC), o gigante Paulo Max (PMESP) encarando Victor Batista (Corpo de Fuzileiros Navais) e Luiz Felipe (DEIC/GARRA) medindo forças com o Subtenente Emerson da Silva (PMSC). É a elite da segurança pública provando a eficácia da sua preparação técnica na prática.



Para esquentar a arena, o torneio entrega rivalidades que extrapolam fronteiras. O card reserva a tradicional guerra entre Brasil e Argentina, com o Sargento Jardel Martins (PMRS) buscando impor seu jogo contra o policial argentino Machado Gustavo. Já no card preliminar, o acerto de contas envolve Gabriel Alves “GATTI” (Polícia Penal RJ) e Kainã Dantas (Operações Especiais da PRF), além do esperado embate entre a “Caserna” e o “Alto Rendimento”, colocando o ex-tenente do Exército Gabriel Barreto e o atleta Filippe Holzer em rota de colisão direta.



Na única luta feminina, Adriana Gomes (Polícia Penal) tenta sua revanche contra Nadine Dalmutt (PMSC). Outro duelo que é bastante esperado é entre João Gabriel “Minimonstro” contra Maurício Mengazzo.



A estrutura foi montada para levar o fã de artes marciais para o centro da ação. O Tactical Combat 7 terá transmissão ao vivo para todo o planeta pela FloGrappling. Para quem for acompanhar da arquibancada, a entrada é solidária. O público precisa retirar o ingresso gratuito antecipadamente na plataforma Sympla e apresentar 1kg de alimento não perecível na portaria para garantir um dos 200 assentos disponíveis. Quem chegar apenas com a doação na hora terá acesso liberado, mas assistirá ao evento em pé, na área de circulação.



SERVIÇO



Evento: Tactical Combat 7

Data: Sábado, 14 de novembro de 2026

Horário: A partir das 19h30

Local: Nações Shopping – Criciúma (SC)

Transmissão: FloGrappling (Ao vivo)

Entrada: Solidária (1kg de alimento não perecível) com retirada de assento via Sympla.