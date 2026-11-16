Natalia Alves e João Paulo Silva fecham 2026 como campeões do LFA - (Foto: Divulgação)

Natalia Alves e João Paulo Silva fecham 2026 como campeões do LFA(Foto: Divulgação)

Publicado 16/11/2026 12:00 | Atualizado 16/11/2026 15:31

O Legacy Fighting Alliance (LFA) encerrou sua temporada de 2026 no Brasil com a conquista de dois cinturões mundiais por Natalia Alves e João Paulo Silva, na noite desta sexta-feira (13), em Cajamar, na Região Metropolitana de São Paulo. Diante de um Ginásio do Polvilho lotado, a potiguar finalizou a carioca Raiane Vinuto no primeiro round e conquistou o título peso-palha feminino, enquanto o paulista superou o brasiliense Gabriel Vinicius por decisão unânime dos jurados, após cinco rounds, e ficou com o cinturão dos meio-médios. Apresentado pela Monster Energy, o LFA 246 encerrou um ano em que a organização alcançou a marca de 400 atletas contratados pelo UFC ao longo de sua história, sendo 40 somente em 2026.



Na luta principal, Natalia Alves precisou superar um momento de perigo logo nos primeiros movimentos do combate. Raiane Vinuto encaixou uma chave de braço que parecia próxima de encerrar a disputa, mas a potiguar conseguiu escapar e assumiu o controle das ações no solo. Por cima, trabalhou as transições até encontrar espaço para atacar o braço da adversária. Aos 4min34s do primeiro round, encaixou um arm-lock e obrigou a carioca a desistir. Com a vitória, Natalia conquistou o cinturão mundial peso-palha do LFA e manteve a invencibilidade no MMA profissional, agora com nove triunfos em nove lutas, sendo cinco por finalização.

A disputa pelo título dos meio-médios teve um desenvolvimento diferente. Gabriel Vinicius começou melhor, tomou a iniciativa e procurou pressionar João Paulo Silva nos primeiros minutos. A partir do segundo round, porém, o paulista passou a controlar o ritmo do confronto e ampliou sua vantagem ao longo da luta. No quinto e último assalto, João Paulo terminou em clara superioridade, garantindo a vitória por decisão unânime, com pontuações de 48 a 47, 49 a 46 e 49 a 46. O resultado lhe rendeu o cinturão mundial da categoria.A edição também marcou a continuidade da parceria entre o LFA e Cajamar, município que recebeu o evento pela 13ª vez desde 2022, o maior número de edições da organização realizadas em uma cidade brasileira. Presente no Ginásio do Polvilho, o prefeito Kauan Berto comemorou a realização de mais uma competição internacional no município e a presença do público nas arquibancadas."Mais uma edição do LFA Brasil aqui em Cajamar, com transmissão para mais de 200 países. É aqui que a gente transforma sonhos em realidade. É uma grande alegria receber novamente o evento e ver a casa lotada no Ginásio do Polvilho", afirmou Kauan.O vice-presidente do LFA na América do Sul, Rafael Feijão, também aproveitou a ocasião para agradecer ao ex-prefeito Danilo Joan, que participou da aproximação entre a organização e o município. Durante uma conversa entre os dois, Feijão atribuiu ao antigo gestor parte do trabalho que permitiu estabelecer Cajamar como sede frequente das competições."Os tijolos em que estamos pisando hoje foram você que colocou. Sou um cara que tem gratidão e nunca vou esquecer o que você fez e continua fazendo pela gente. Estamos aqui hoje graças a esse trabalho, que teve início na sua gestão e agora tem continuidade com o Kauan Berto. O LFA é a organização que mais envia atletas para o UFC, e quero agradecer por tudo o que você fez para chegarmos até aqui", declarou Feijão.Danilo Joan agradeceu o reconhecimento e falou sobre a possibilidade de ampliar a parceria para projetos sociais voltados à formação de novos atletas. O ex-prefeito também relacionou sua trajetória pessoal às oportunidades que encontrou por meio da prática esportiva."Tenho muita gratidão pela confiança e por toda a equipe do LFA. Espero que a gente consiga desenvolver aquele projeto social, revelar talentos aqui e ter mais atletas de Cajamar representando o Brasil. Sou fruto do esporte e sei o quanto ele transforma vidas. Se cheguei onde cheguei, foi graças ao esporte. Queremos que outras pessoas tenham essa mesma oportunidade de vencer na vida", afirmou Joan.Além das disputas de cinturão, o LFA 246 teve outros nove combates. Derick Borges venceu Fernando Noriega por nocaute técnico no segundo round, enquanto Laura Vasconcelos superou Taynara Silva após a desistência da adversária, também na segunda parcial. Entre os resultados da noite, Bruno de Jesus nocauteou Marllon Santos com uma cotovelada, Raycon Matiele Barbosa derrotou Edson Gonçalves por nocaute no primeiro round e Pedro Henrique Costa finalizou Pedro Henrique Prado com uma chave de calcanhar.A programação também contou com uma ação solidária realizada em parceria com a Prefeitura de Cajamar e o Fundo Social de Solidariedade do município. Os ingressos foram disponibilizados mediante a entrega de um litro de óleo de cozinha, destinado a famílias em situação de vulnerabilidade social da região.Nathalia Alves venceu Raiane Vinuto por finalização (arm-lock) aos 4min34s do R1João Paulo Silva venceu Gabriel Vinicius por decisão unânimeDerick Borges venceu Fernando Noriega por nocaute técnico (socos) aos 2min33s do R2Laura Vasconcelos venceu Taynara Silva por nocaute técnico (desistência) aos 34 segundos do R2Lucas Silva venceu Vagner dos Santos por nocaute técnico (interrupção médica) aos 5min do R2Beatriz Consuli Diniz venceu Ana Carolina Araujo por decisão unânimeClaudio Meireles venceu Adam Santos por nocaute técnico (joelhada no corpo e socos) aos 4min43s do R1Laryssa Leila venceu Isabella Araujo por finalização (mata-leão) aos 4min38s do R2Bruno de Jesus venceu Marllon Santos por nocaute (cotovelada) aos 57 segundos do R2Raycon Matiele Barbosa venceu Edson Gonçalves por nocaute (soco) aos 3min36s do R1Pedro Henrique Costa venceu Pedro Henrique Prado por finalização (chave de calcanhar) aos 1min29s do R1