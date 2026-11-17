Kayla venceu Amanda no primeiro encontro entre elas, mas revanche não está descartada - (Foto: Reprodução/UFC)

Kayla venceu Amanda no primeiro encontro entre elas, mas revanche não está descartada (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 17/11/2026 09:00

A possibilidade de um segundo confronto entre Kayla Harrison e Amanda Nunes ganhou força após a vitória da americana no UFC 334, realizado no último sábado (14). Depois de finalizar a brasileira no quarto round, Kayla pode ter aberto caminho para uma revanche em uma categoria diferente, e Dana White não descartou a ideia de promover o reencontro.



Questionado sobre a possibilidade de reativar o peso-pena feminino, divisão até 65,7kg, para colocar novamente as duas campeãs frente a frente, o presidente do UFC demonstrou entusiasmo. Durante a coletiva de imprensa após o UFC 334, o dirigente confirmou que estaria disposto a organizar o combate.



“Com certeza eu faria isso de novo (sobre Kayla e Amanda nos penas)”, projetou Dana White.