Kayla venceu Amanda no primeiro encontro entre elas, mas revanche não está descartada (Foto: Reprodução/UFC)
Questionado sobre a possibilidade de reativar o peso-pena feminino, divisão até 65,7kg, para colocar novamente as duas campeãs frente a frente, o presidente do UFC demonstrou entusiasmo. Durante a coletiva de imprensa após o UFC 334, o dirigente confirmou que estaria disposto a organizar o combate.
“Com certeza eu faria isso de novo (sobre Kayla e Amanda nos penas)”, projetou Dana White.
A hipótese de uma mudança de categoria já havia sido levantada pela própria Kayla antes do duelo. Na semana que antecedeu o UFC 334, a americana foi questionada sobre a possibilidade de voltar a competir entre os pesos-penas, mas preferiu deixar a decisão para depois de aproveitar o período de descanso ao lado da família.
“Quero curtir as festas de fim de ano com meus filhos e realmente comer, sem ficar suada, com fome ou mal-humorada. Então, depois a gente vê. Vamos ver o que acontece”, disse a campeã peso-galo, que passa por um difícil processo de corte de peso para lutar na divisão até 61kg.
Com a declaração de Dana, uma revanche entre as duas passa a ser uma possibilidade concreta, embora ainda não exista confirmação sobre os próximos passos. Para que o confronto aconteça nos penas, o UFC precisaria reabrir uma divisão que não integra atualmente seu plantel feminino.
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