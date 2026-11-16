Presidente da CBJJD, Gavazza mostrou empolgação para 2027 - (Foto: ISO)

Presidente da CBJJD, Gavazza mostrou empolgação para 2027 (Foto: ISO)

Publicado 16/11/2026 09:00 | Atualizado 16/11/2026 17:11

Após um ano de sucesso, a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Desportivo (CBJJD) anunciou o calendário oficial de competições para a temporada 2027. Com início previsto para janeiro, a programação traz duas novidades: a estreia de Maricá, com o Maricá Summer National Open, nos dias 23 e 24 de janeiro, e a chegada a Macaé, que receberá o Macaé Winter National Open, em 12 e 13 de junho. A agenda também confirma o retorno do Circuito Rio Mineirinho e do Circuito Mineirinho Costa do Sol, além de campeonatos nacionais e internacionais.



A inclusão de Maricá e Macaé amplia o alcance dos eventos da Confederação no estado, que também terá competições em Rio, Saquarema, Cabo Frio e Macaé. Em 2026, a CBJJD realizou uma temporada movimentada, com destaque para o crescimento do Circuito Mineirinho Costa do Sol e a realização do World Jiu-Jitsu Championship + Mundial Novatos pelo Circuito Rio Mineirinho. Os eventos reuniram equipes de diferentes regiões, alto nível e ofereceram aos atletas oportunidades de disputar títulos, buscando premiações e benefícios especiais por meio do ranking.

Entre os principais compromissos de 2027 estão o Sul-Americano, marcado para março; o Pan-Americano, em maio; o Campeonato Brasileiro, em junho; o Campeonato Mundial, em setembro; e a Copa do Mundo, novidade do calendário e programada para outubro, em Cabo Frio. A agenda também contará com os tradicionais eventos Summer, Winter e Spring National Open, além da Rio International Cup, que encerra a temporada nos dias 20 e 21 de novembro."Com certeza, o ano de 2027 promete! Através do ranking, os atletas vão poder disputar passagens internacionais para lutar pela ISBJJA na Europa, bolsas Atleta Mineirinho Gold Team, sem falar nos sorteios de quimonos e áreas de 40m² de tatame, iniciativa que já é sucesso no Circuito Rio Mineirinho. E com o crescimento do número de participantes na Região dos Lagos, seguiremos aumentando as premiações e ações para fortalecer o Jiu-Jitsu na Costa do Sol", projetou Rogério Gavazza, presidente da CBJJD.O calendário começa com duas competições em sequência: o Maricá Summer National Open, nos dias 23 e 24 de janeiro, e o Rio Summer National Open, nos dias 30 e 31. Em fevereiro, será a vez do Saquarema Summer National Open, seguido pelo Sul-Americano, em março, e pelo Campeonato Estadual, em abril. Maio terá o Cabo Frio International Cup e o Pan-Americano, enquanto junho contará com o Macaé Winter National Open e o Campeonato Brasileiro.No segundo semestre, a programação segue com o Rio Winter National Open e o Saquarema Winter National Open, em julho; o Cabo Frio Winter National Open, em agosto; e o Campeonato Mundial e o Saquarema Spring National Open, em setembro. Em outubro, Cabo Frio recebe a Copa do Mundo, antes do encerramento da temporada com a Rio International Cup, em novembro. Com o calendário definido, a CBJJD prepara mais um ano de competições para atletas e equipes de todo o país em busca de seguir valorizando o Jiu-Jitsu. Acompanhe através de www.cbjjd.com.br.Janeiro23 e 24 - Maricá Summer National Open30 e 31 - Rio Summer National OpenFevereiro27 e 28 - Saquarema Summer National OpenMarço13 e 14 - Sul-AmericanoAbril17 e 18 - Campeonato EstadualMaio8 e 9 - Cabo Frio International Cup15 e 16 - Pan-AmericanoJunho12 e 13 - Macaé Winter National Open19 e 20 - Campeonato BrasileiroJulho17 e 18 - Rio Winter National Open24 e 25 - Saquarema Winter National OpenAgosto28 e 29 - Cabo Frio Winter National OpenSetembro18 e 19 - Campeonato Mundial25 e 26 - Saquarema Spring National OpenOutubro30 e 31 - Cabo Frio - Copa do MundoNovembro20 e 21 - Rio International Cup