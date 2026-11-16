Presidente da CBJJD, Gavazza mostrou empolgação para 2027 (Foto: ISO)
A inclusão de Maricá e Macaé amplia o alcance dos eventos da Confederação no estado, que também terá competições em Rio, Saquarema, Cabo Frio e Macaé. Em 2026, a CBJJD realizou uma temporada movimentada, com destaque para o crescimento do Circuito Mineirinho Costa do Sol e a realização do World Jiu-Jitsu Championship + Mundial Novatos pelo Circuito Rio Mineirinho. Os eventos reuniram equipes de diferentes regiões, alto nível e ofereceram aos atletas oportunidades de disputar títulos, buscando premiações e benefícios especiais por meio do ranking.
Entre os principais compromissos de 2027 estão o Sul-Americano, marcado para março; o Pan-Americano, em maio; o Campeonato Brasileiro, em junho; o Campeonato Mundial, em setembro; e a Copa do Mundo, novidade do calendário e programada para outubro, em Cabo Frio. A agenda também contará com os tradicionais eventos Summer, Winter e Spring National Open, além da Rio International Cup, que encerra a temporada nos dias 20 e 21 de novembro.
"Com certeza, o ano de 2027 promete! Através do ranking, os atletas vão poder disputar passagens internacionais para lutar pela ISBJJA na Europa, bolsas Atleta Mineirinho Gold Team, sem falar nos sorteios de quimonos e áreas de 40m² de tatame, iniciativa que já é sucesso no Circuito Rio Mineirinho. E com o crescimento do número de participantes na Região dos Lagos, seguiremos aumentando as premiações e ações para fortalecer o Jiu-Jitsu na Costa do Sol", projetou Rogério Gavazza, presidente da CBJJD.
O calendário começa com duas competições em sequência: o Maricá Summer National Open, nos dias 23 e 24 de janeiro, e o Rio Summer National Open, nos dias 30 e 31. Em fevereiro, será a vez do Saquarema Summer National Open, seguido pelo Sul-Americano, em março, e pelo Campeonato Estadual, em abril. Maio terá o Cabo Frio International Cup e o Pan-Americano, enquanto junho contará com o Macaé Winter National Open e o Campeonato Brasileiro.
No segundo semestre, a programação segue com o Rio Winter National Open e o Saquarema Winter National Open, em julho; o Cabo Frio Winter National Open, em agosto; e o Campeonato Mundial e o Saquarema Spring National Open, em setembro. Em outubro, Cabo Frio recebe a Copa do Mundo, antes do encerramento da temporada com a Rio International Cup, em novembro. Com o calendário definido, a CBJJD prepara mais um ano de competições para atletas e equipes de todo o país em busca de seguir valorizando o Jiu-Jitsu. Acompanhe através de www.cbjjd.com.br.
Confira o calendário da CBJJD em 2027:
Janeiro
23 e 24 - Maricá Summer National Open
30 e 31 - Rio Summer National Open
Fevereiro
27 e 28 - Saquarema Summer National Open
Março
13 e 14 - Sul-Americano
Abril
17 e 18 - Campeonato Estadual
Maio
8 e 9 - Cabo Frio International Cup
15 e 16 - Pan-Americano
Junho
12 e 13 - Macaé Winter National Open
19 e 20 - Campeonato Brasileiro
Julho
17 e 18 - Rio Winter National Open
24 e 25 - Saquarema Winter National Open
Agosto
28 e 29 - Cabo Frio Winter National Open
Setembro
18 e 19 - Campeonato Mundial
25 e 26 - Saquarema Spring National Open
Outubro
30 e 31 - Cabo Frio - Copa do Mundo
Novembro
20 e 21 - Rio International Cup
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