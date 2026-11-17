Pedro Rizzo foi homenageado e passou a integrar o Hall da Fama do Muay Thai após cerimônia no último domingo (15) - (Foto: Divulgação)

Pedro Rizzo foi homenageado e passou a integrar o Hall da Fama do Muay Thai após cerimônia no último domingo (15)(Foto: Divulgação)

Publicado 17/11/2026 08:00 | Atualizado 17/11/2026 12:55

Um dos maiores ícones da história das artes marciais brasileiras teve seu legado na trocação devidamente eternizado. No último domingo (15), em cerimônia realizada na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, o ex-lutador Pedro Rizzo foi oficialmente homenageado e passou a integrar o Hall da Fama do Muay Thai. A honraria foi concedida pela Confederação Brasileira de Muay Thai (CBMT) em parceria com o Muay Thai Awards & Hall da Fama, celebrando a trajetória e os serviços prestados pelo carioca à modalidade.

Conhecido mundialmente pelos seus potentes chutes baixos e mãos pesadas, Pedro Rizzo construiu uma carreira brilhante antes e durante a era de ouro do Vale-Tudo e do MMA. Aluno direto do lendário Marco Ruas, "The Rock" afiou sua trocação no Brasil e testou seu nível na elite do Kickboxing europeu, na Holanda, antes de migrar definitivamente para o MMA.

Nos cages e ringues internacionais, acumulou 20 vitórias - sendo 11 por nocaute -, disputou por três vezes o cinturão peso-pesado do UFC e protagonizou batalhas históricas contra lendas como Randy Couture, Josh Barnett, Andrei Arlovski, Mark Coleman, Ken Shamrock e Fedor Emelianenko, além de passagens marcantes pelo PRIDE e pelo Affliction.

Ao comentar a entrada no Hall da Fama, Pedro Rizzo destacou o orgulho de ver sua trajetória reconhecida e relembrou o início de sua caminhada na modalidade, ainda nos tempos em que o esporte era conhecido no país como Boxe Tailandês.

"Receber o prêmio de Hall da Fama do Muay Thai Brasileiro é motivo de muito orgulho e gratidão. Agradeço imensamente à Confederação Brasileira de Muay Thai por essa homenagem e pelo reconhecimento de uma trajetória dedicada às artes marciais. É importante lembrar que, quando comecei, chamávamos de Boxe tailandês. Sou atleta dessa modalidade e tive a honra de ser aluno do mestre Marco Ruas, uma das maiores referências da história das artes marciais brasileiras", destacou Pedro Rizzo.

Durante seu pronunciamento, o ex-pesado do UFC também fez questão de agradecer e prestar uma homenagem especial ao seu mestre, apontando Marco Ruas como o principal responsável por sua formação como lutador e ser humano dentro do esporte.

"Quero fazer aqui um reconhecimento muito especial ao Marco Ruas. Quando fui procurá-lo, eu tinha um objetivo: queria ser igual a ele. Marco sempre foi a minha grande referência, o lutador em quem me espelhava e que eu buscava ter como exemplo. Se não fosse o Marco Ruas, eu não seria quem fui e quem sou hoje. Talvez nem existisse o Pedro Rizzo que o mundo das lutas conheceu. Ele me ensinou muito mais do que técnicas de combate. Foi ele quem me ensinou ser lutador vale-tudo, quem me mostrou caminhos e contribuiu decisivamente para a formação do lutador que me tornei. Por isso, sou eternamente grato a ele", exaltou.

Ao longo do seu discurso, Pedro Rizzo detalhou ainda passagens fundamentais de sua história na trocação, desde a geração pioneira dos anos 1980 até o período em que representou a lendária equipe Chakuriki, na Holanda, ao lado do multicampeão do K-1 Peter Aerts.

Confira outros trechos do comunicado de Pedro Rizzo após ser homenageado no Hall da Fama do Muay Thai pela Confederação Brasileira de Muay Thai (CBMT) e pelo Muay Thai Awards & Hall da Fama:

"Em 1984, Marco Ruas, Eugênio Tadeu e Flávio Molina protagonizaram confrontos históricos contra representantes do Jiu-Jitsu da família Gracie, ajudando a demonstrar a eficiência do Boxe tailandês brasileiro. Aquela geração teve um papel importante na história das artes marciais do nosso país.

Em 1994, tive a oportunidade de ir para a Holanda, onde treinei e representei a Chakuriki, uma das maiores equipes do mundo de Kickboxing, ao lado de atletas de alto nível e campeões mundiais. Foi lá que conheci grandes nomes do Kickboxing internacional, entre eles o multicampeão do K-1 Peter Aerts, que se tornou meu melhor amigo.

Competi profissionalmente na Holanda, na categoria Classe A do Kickboxing. Fui o primeiro brasileiro a competir profissionalmente nesse nível no país, enfrentando grandes nomes do cenário europeu, vencendo campeões europeus e mundiais e mostrando, dentro do ringue, a qualidade dos atletas do Boxe Tailandês brasileiro.

Depois, retornei ao Brasil, junto a meu Mestre Marco Ruas, onde direcionei minha carreira para o vale-tudo, chegando ao UFC e construindo uma trajetória que me deu reconhecimento internacional.

Por isso, recebo esse prêmio com muita felicidade. É o reconhecimento pelos serviços prestados ao Boxe Tailandês do Brasil e a demonstrar sua eficiência diante dos melhores atletas do mundo.

Muito obrigado à Confederação Brasileira de Muay Thai por essa honraria. É uma satisfação enorme fazer parte da história dessa arte que tanto contribuiu para a minha vida."