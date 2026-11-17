Tactical Combat 7 contou com grandes lutas e vários campeões consagrados - (Foto: DIvulgação)

Tactical Combat 7 contou com grandes lutas e vários campeões consagrados(Foto: DIvulgação)

Publicado 17/11/2026 08:00 | Atualizado 17/11/2026 17:51

O Tactical Combat escreveu um novo capítulo de sua história no último fim de semana, no Nações Shopping, em Criciúma (SC). Com 13 confrontos disputados em sua tradicional arena de terra e transmissão pela FloGrappling, a sétima edição do evento consagrou Fernando Bonfante como campeão do GP dos Pesados. O atleta superou Paulo Max por pontos na grande final, conquistando seu quinto título consecutivo na organização, onde segue invicto. A edição também foi marcada pela participação inédita de atletas civis na competição, originalmente voltada aos integrantes das forças de segurança.



Bonfante iniciou sua campanha com uma vitória por finalização e garantiu sua classificação para a decisão após vencer a semifinal por pontos. Do outro lado do chaveamento, Paulo Max, representante da Polícia Militar de São Paulo, chegou à final com duas vitórias por finalização. Na disputa pelo cinturão, Bonfante utilizou sua experiência e familiaridade com a arena de terra para neutralizar a força do adversário e impor seu jogo na reta final do combate.



“Usei minha experiência, minha estratégia. […] Quando eu vi que ele deu uma cansada, eu consegui botar o meu jogo ali em prática. Entrei na perna, consegui uma queda ali e consegui dominar a luta até o final”, analisou Bonfante, em entrevista exclusiva ao Recorte da Luta. O pentacampeão também manifestou o desejo de retornar na próxima edição para defender seu cinturão.