Tactical Combat 7 contou com grandes lutas e vários campeões consagrados(Foto: DIvulgação)
Bonfante iniciou sua campanha com uma vitória por finalização e garantiu sua classificação para a decisão após vencer a semifinal por pontos. Do outro lado do chaveamento, Paulo Max, representante da Polícia Militar de São Paulo, chegou à final com duas vitórias por finalização. Na disputa pelo cinturão, Bonfante utilizou sua experiência e familiaridade com a arena de terra para neutralizar a força do adversário e impor seu jogo na reta final do combate.
“Usei minha experiência, minha estratégia. […] Quando eu vi que ele deu uma cansada, eu consegui botar o meu jogo ali em prática. Entrei na perna, consegui uma queda ali e consegui dominar a luta até o final”, analisou Bonfante, em entrevista exclusiva ao Recorte da Luta. O pentacampeão também manifestou o desejo de retornar na próxima edição para defender seu cinturão.
Henrique Ceconni é destaque na estreia dos atletas civis
Pela primeira vez em sua história, o Tactical Combat abriu as portas para atletas civis, aproximando ainda mais a competição do circuito nacional e internacional de Jiu-Jitsu e Grappling. Um dos protagonistas desse momento foi o multicampeão Henrique Ceconni, referência da modalidade e atleta com passagem pelo ADCC, que conquistou uma vitória diante do público de sua cidade, Criciúma. Entre os demais destaques das lutas casadas, Nadine Dalmutt protagonizou uma virada no confronto feminino, Gabriel Alves “Gatti” e Jardel Martins venceram por finalização, enquanto Gabriel Barreto triunfou por decisão dos juízes.
Royce Gracie prestigia edição histórica
A sétima edição do Tactical Combat contou ainda com a presença de Royce Gracie, pioneiro do MMA mundial e integrante do Hall da Fama do UFC. O brasileiro foi homenageado com a Medalha Dom Romero, entregue pelo prefeito de Criciúma, Vaguinho. Outros nomes de destaque no universo das artes marciais, como Fepa Lopes, idealizador do BJJ Stars, e o multicampeão Filipe Carmona, também prestigiaram a competição.
Idealizador do Tactical Combat, Juliano Ninja celebrou o resultado da edição e dividiu os méritos com os profissionais envolvidos na realização do evento: “O evento foi animal, mas eu prefiro fazer o seguinte, deixar para minha equipe, que é maravilhosa, falar”, declarou ao Recorte da Luta. Com a inclusão de atletas civis, a organização amplia sua proposta esportiva, preservando suas raízes junto às forças de segurança e a identidade construída em sua arena de terra.
Confira os resultados do Tactical Combat 7:
Nações Shopping — Criciúma (SC)
Sábado, 14 de novembro de 2026
CARD PRINCIPAL
Final do GP dos Pesados: Fernando Bonfante venceu Paulo Max — pontos
Luta Casada: Maurício Menegazzo venceu João Gabriel “Minimonstro” — pontos
Luta Casada: Nadine Dalmutt venceu Adriana Gomes — Pontos
Luta Casada: Gabriel Alves “Gatti” venceu Kainã Dantas — Armlock
Luta Casada: Gabriel Barreto venceu Filippe Holzer — Decisão dos juízes
Luta Casada: Jardel Martins venceu Gustavo Machado — Americana
Luta Casada: Henrique Ceconi venceu Igor Soares — Pontos
CARD PRELIMINAR — GP DOS PESADOS
Semifinal: Fernando Bonfante venceu Emerson da Silva — Pontos
Semifinal: Paulo Max venceu Geovah de Moura — Mata-leão
Quartas de Final: Fernando Bonfante venceu Jessé Melo — Estrangulamento
Quartas de Final: Emerson da Silva venceu Luiz Felipe — Kimura
Quartas de Final: Paulo Max venceu Victor Batista — Americana
Quartas de Final: Geovah de Moura venceu André Guerra — Estrangulamento
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