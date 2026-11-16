Brasileiros deram show no World Kung-Fu Fight - (Foto: Divulgação)

Brasileiros deram show no World Kung-Fu Fight (Foto: Divulgação)

Publicado 16/11/2026 18:00 | Atualizado 17/11/2026 18:51

O Brasil venceu 13 dos 16 confrontos internacionais do World Kung-Fu Fight, realizado no último sábado (14), no Ginásio Mauro Pinheiro, em São Paulo. Considerado pela organização o maior evento de Kung-Fu do ano no país, o campeonato atraiu representantes de diferentes nações e terminou com os brasileiros conquistando as seis disputas de cinturão mundial que encerraram a programação. A competição integrou o World Kung-Fu Championship Brazil 2026, organizado pela Confederação Brasileira de Artes Marciais Chinesas (CBAMC), que reuniu delegações de diversos países ao longo de dois dias de atividades.



A programação internacional colocou atletas brasileiros diante de adversários da Argentina, Turquia, França, México, Peru, Chile, Costa do Marfim e Indonésia.



Entre os principais resultados do World Kung-Fu Fight estiveram a vitória de Lucas Sorin sobre o turco Nusret Kayhan na luta principal, o nocaute de Andressa Alves e as despedidas de Nando Lee e Claudenir Gouveia, dois veteranos do circuito brasileiro.

Na última luta da noite, Lucas Sorin enfrentou Nusret Kayhan, ambos detentores de cinturões do Kung-Fu Fight, em um confronto válido pela categoria até 70 kg. O brasileiro conseguiu neutralizar as ações do adversário e venceu os cinco rounds, garantindo mais um título mundial diante de um dos representantes da delegação turca.Campeã da categoria até 60 kg, a brasileira Andressa Alves enfrentou a argentina Camila Daiana Diaz e esteve perto de encerrar o combate ainda no primeiro round. A definição veio no terceiro, quando conseguiu o nocaute que lhe garantiu a manutenção do cinturão mundial e o prêmio de melhor nocaute da noite.Outro confronto que chamou a atenção foi entre Watson de Castro e Kouame Herve, da Costa do Marfim, pela categoria até 60 kg. O brasileiro enfrentou dificuldades durante a luta por causa de um sangramento persistente no nariz, mas conseguiu se recuperar e superar o adversário. O duelo foi eleito o melhor da edição, com Watson mantendo o título mundial.Os outros três cinturões ficaram com Marcelo Estevão, Elisvaldo Cardoso e Victor Henrique. Na categoria até 55 kg, Marcelo superou o indonésio Ralf Al Harist em uma disputa equilibrada. Elisvaldo venceu o francês Yacin Khadir, na divisão até 65 kg, enquanto Victor Henrique derrotou o argentino Diego Villarreal após cinco rounds, conquistando o título mundial até 82 kg. O brasileiro já possuía cinturões nas categorias até 76 kg e até 82 kg.Além das disputas de título, a programação teve vitórias brasileiras desde os primeiros combates. Matheus Vinicius abriu o evento com um nocaute técnico sobre o turco Özgür Adibelli, no quarto round, pela categoria até 65 kg. Na sequência, Rodrigo Ribeiro também venceu por nocaute técnico, desta vez contra o argentino Guido Arcienega, no terceiro round, em confronto até 70 kg.A Argentina conseguiu uma de suas vitórias com Franco Rios, que enfrentou João Guilherme na categoria até 88 kg. Depois de perder o primeiro round, o argentino reagiu no segundo e encerrou a luta por nocaute. O Brasil voltou a vencer no combate seguinte, quando João Oliveira superou Sebastian Irazu, na divisão até 76 kg, após acertar um chute no nariz que impediu o adversário de continuar.Entre os demais resultados, Laércio Rodrigues derrotou o francês Adrien Rebelo após cinco rounds disputados na categoria até 82 kg. Lucas Cavalcante venceu o mexicano José Alejandro Melendez, na divisão acima de 94 kg, enquanto José Lucas levou a melhor sobre o peruano Marco Aurelio Chate, até 94 kg. Já Willian Duarte teve uma atuação dominante contra o francês Kevin Gallon e venceu todos os rounds do confronto até 76 kg.A competição também marcou o encerramento das carreiras de dois veteranos do Kung-Fu Fight. Claudenir Gouveia, presente no circuito desde sua primeira edição, fez sua última luta contra o chileno Cristian Lazzo, na categoria até 65 kg. O brasileiro conseguiu equilibrar o confronto, mas acabou derrotado por pontos.Nando Lee também se despediu das competições diante de um adversário internacional. Na categoria até 76 kg, enfrentou Kabore Cheick, da Costa do Marfim, que levou a melhor e venceu por nocaute. Assim como Claudenir, Nando foi um dos nomes que participaram de diferentes fases do Kung-Fu Fight e encerrou sua trajetória após anos de participação no circuito.A realização do Mundial em São Paulo faz parte do trabalho da CBAMC para ampliar o intercâmbio esportivo com entidades internacionais e oferecer aos atletas brasileiros oportunidades de competir contra adversários estrangeiros no próprio país. A presença de delegações de cinco continentes e a estrutura mobilizada para receber as disputas também demonstraram a capacidade de organização da confederação, que pretende ampliar a participação internacional nas próximas edições.