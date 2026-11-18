Eurocup promete reunir a Larusso Martial Arts e outras grandes equipes em busca de títulos (Foto: Reprodução)
Segundo o professor, a preparação vem sendo conduzida com dedicação e foco, e a expectativa é realizar uma grande participação. “Temos a certeza de que chegaremos fortes à Eurocup 2026, prontos para proporcionar grandes combates e apresentar um Jiu-Jitsu ofensivo, dinâmico e de alto nível. A expectativa é fazer uma excelente participação e representar com orgulho a GFTeam, mostrando a força do trabalho que desenvolvemos diariamente na academia”, afirmou. A delegação terá representantes nas categorias kids e faixa-azul, além de professores competindo na faixa-preta.
A presença de um grupo numeroso em Coimbra representa a continuidade de um projeto que vem acumulando experiências e resultados em diferentes competições. Ao longo dos anos, a equipe conquistou medalhas de ouro no Circuito Ibérico da ISBJJA, tanto Gi quanto No-Gi, além de bons resultados no Campeonato Europeu. Para Larusso, porém, o crescimento vai além dos pódios. “A nossa maior evolução vai além das medalhas: é fruto do trabalho conjunto de professores e alunos que fazem aquilo que amam e tratam o tatame como a sua segunda casa. Isso fortalece a nossa família, tanto em qualidade como em quantidade”, destacou.
A história da academia começou em 2022, no Porto, após a chegada de Gabriel a Portugal, em 2020. Iniciado no Jiu-Jitsu em 2013, na Família Chumbo - equipe filiada à GFTeam -, ele construiu sua formação até alcançar a faixa-preta pelas mãos do Mestre Chumbo. Depois decidiu, ao lado da esposa, Luciana, dar início ao próprio projeto, com o propósito de criar um espaço para ensinar e compartilhar a paixão pela modalidade.
Atualmente, a Larusso Martial Arts conta com mais de 100 alunos e vem revelando talentos no Jiu-Jitsu português, consolidando sua presença nas competições nacionais e internacionais. O professor também acompanha com otimismo o desenvolvimento da modalidade no país e destaca a contribuição da ISBJJA para esse processo. “A chegada da ISBJJA contribuiu bastante para esse desenvolvimento, trazendo grandes competições e mais visibilidade para Portugal e para toda a Península Ibérica. Temos grandes campeões no país e, sem dúvida, nos próximos anos veremos surgir muitos outros. O cenário é muito promissor”.
Com uma trajetória construída entre Brasil e Portugal, a Larusso Martial Arts – GFTeam chega à Eurocup com o objetivo de transformar o trabalho desenvolvido diariamente no tatame em grandes resultados. A competição no dia 28, em Coimbra, será mais uma oportunidade para ela e outras equipes, e as inscrições seguem abertas no site www.isbjja.com.
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