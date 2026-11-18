Eurocup promete reunir a Larusso Martial Arts e outras grandes equipes em busca de títulos - (Foto: Reprodução)

Eurocup promete reunir a Larusso Martial Arts e outras grandes equipes em busca de títulos (Foto: Reprodução)

Publicado 18/11/2026 15:14

A Larusso Martial Arts – GFTeam promete chegar em peso à Eurocup 2026, marcada para o dia 28 de novembro, no Pavilhão Mário Mexia, em Coimbra, Portugal. Última etapa do atual Circuito Nacional Português, organizado pela ISBJJA, o evento será mais um grande desafio para a equipe liderada pelo faixa-preta Gabriel Larusso, que prepara seus atletas há meses para buscar bons resultados e apresentar um Jiu-Jitsu ofensivo e dinâmico.



Segundo o professor, a preparação vem sendo conduzida com dedicação e foco, e a expectativa é realizar uma grande participação. “Temos a certeza de que chegaremos fortes à Eurocup 2026, prontos para proporcionar grandes combates e apresentar um Jiu-Jitsu ofensivo, dinâmico e de alto nível. A expectativa é fazer uma excelente participação e representar com orgulho a GFTeam, mostrando a força do trabalho que desenvolvemos diariamente na academia”, afirmou. A delegação terá representantes nas categorias kids e faixa-azul, além de professores competindo na faixa-preta.