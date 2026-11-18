Fabrício Xavier, deputado Márcio Ribeiro e Marcelo Arar carregaram a bandeira da inclusão dentro do esporte e da educação - (Foto: Reprodução)

Fabrício Xavier, deputado Márcio Ribeiro e Marcelo Arar carregaram a bandeira da inclusão dentro do esporte e da educação(Foto: Reprodução)

Publicado 18/11/2026 07:00 | Atualizado 18/11/2026 16:26

A inclusão social através do esporte deu um passo histórico no Rio de Janeiro. A Secretaria Municipal de Esporte (SMEL), sob a liderança da gestão municipal e do subsecretário Marcelo Arar, uniu forças com a Academia Brasileira em Saúde (ABRAS) e com o Sindilutas, presidido pelo professor Fabrício Xavier, para lançar o Curso de Mediador Escolar Esportivo.

O projeto, que promete capacitar profissionais para transformar a realidade de crianças e jovens nas escolas e centros esportivos, terá seu lançamento oficial no próximo sábado, dia 28 de novembro, às 9h, no Clube Municipal, na Tijuca.

Para Marcelo Arar, subsecretário de Esportes da Prefeitura do Rio, a qualificação profissional é a chave para garantir que o esporte atue como uma ferramenta real de transformação e desenvolvimento humano na cidade: “O esporte inclusivo exige preparo, técnica e sensibilidade. Esse curso é um marco na nossa gestão porque capacita quem está na ponta, garantindo que o ambiente escolar e esportivo seja um espaço de acolhimento e desenvolvimento para todas as crianças,” destacou o subsecretário.

A visão é compartilhada pelo professor Fabrício Xavier, que apontou para importância da união entre o poder público e as entidades de artes marciais e desportivas para fortalecer a categoria e proteger os praticantes: “O professor e o mediador esportivo precisam estar preparados para lidar com a diversidade e a inclusão de forma técnica e segura. Essa parceria com a Prefeitura do Rio abre portas fundamentais para valorizar os profissionais e transformar vidas através da educação e do esporte,” afirmou.

O evento de lançamento no Clube Municipal é o ponto de partida oficial para os interessados em integrar essa nova rede de transformação. Para validar a participação e garantir a vaga na capacitação, o comparecimento ao evento de lançamento e a entrada no grupo oficial de WhatsApp são obrigatórios.

SERVIÇO:

Evento: Lançamento do Curso de Mediador Escolar Esportivo

Realização: Secretaria Municipal de Esporte do Rio de Janeiro (SMEL) e ABRAS, em parceria com o Sindilutas

Data: 28 de novembro (sábado)

Horário: A partir das 9h

Local: Clube Municipal – Tijuca, Rio de Janeiro (RJ)

Como participar: É necessário realizar a pré-inscrição e comparecer ao lançamento para validar o acesso.