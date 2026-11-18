Jungle Fight 157 promete estreia de gala da organização em Santa Catarina - (Foto: Divulgação)

Jungle Fight 157 promete estreia de gala da organização em Santa Catarina (Foto: Divulgação)

Publicado 18/11/2026 17:00 | Atualizado 18/11/2026 19:02

Pela primeira vez em seus 23 anos de história, o Jungle Fight desembarca em Santa Catarina. A cidade de Itajaí receberá, a partir desta quinta-feira (19), dez dias de programação que serão encerrados no dia 28 de novembro com o Jungle Fight 157 – World League, no SEST SENAT. A principal atração será a disputa do cinturão mundial dos pesos leves (até 70 kg) entre o brasileiro Marcelo Medeiros, campeão da primeira edição do Fight do Milhão, e o holandês Agy Sardari. Antes do evento principal, a organização promoverá quatro dias de seletivas para novos lutadores e outros quatro de atividades com crianças e adolescentes de projetos sociais.



Atual campeão dos pesos leves do Jungle Fight World League, Marcelo Medeiros chega ao confronto internacional com um cartel de dez vitórias em 11 lutas profissionais, sendo 60% dos triunfos por nocaute. Do outro lado, Agy Sardari soma 22 vitórias em 28 combates, com 67% dos resultados positivos conquistados antes do limite de tempo, incluindo dez finalizações. O duelo colocará frente a frente dois atletas com alto índice de vitórias pela via rápida, com transmissão ao vivo na Globo, SporTV e Combate.

A programação que antecede a disputa do cinturão terá como uma das principais atividades as Eliminatórias Jungle, seletivas destinadas a identificar lutadores com potencial para ingressar no MMA profissional. Durante quatro dias, atletas em início de carreira terão a oportunidade de mostrar suas habilidades diante da organização, que poderá contratar os participantes que se destacarem para disputar futuras edições do evento. Para os catarinenses, a iniciativa abre uma possibilidade de inserção no mercado de trabalho, além de visibilidade. Os interessados em participar das eliminatórias devem entrar em contato diretamente com Wallid Ismail, por mensagem no Instagram, pelo perfil @wallidjfc.As atividades sociais também ocuparão quatro dias da programação. Crianças e adolescentes atendidos por projetos sociais poderão conhecer a estrutura montada para o Jungle Fight, acompanhar os bastidores de uma competição profissional e conversar com integrantes da equipe responsável pela realização do evento. A proposta é proporcionar aos jovens uma experiência próxima do esporte de alto rendimento e apresentar as diferentes possibilidades de atuação dentro das artes marciais.A realização do Jungle Fight em Itajaí também deverá movimentar setores da economia local. A montagem da arena, a produção das atividades e a realização das lutas envolvem a contratação de profissionais e serviços, enquanto a chegada de atletas, treinadores, equipes técnicas e visitantes de outras cidades pode aumentar a demanda por hospedagem, alimentação, transporte e comércio. A programação de dez dias também amplia o período de circulação de pessoas na cidade, com potencial para beneficiar o turismo da região.Vale destacar que Santa Catarina é o estado onde o Jungle Fight registra sua maior audiência na TV Globo, com média de 9 pontos no Ibope. Presidente do Jungle Fight, Wallid Ismail comemorou a estreia da organização em Santa Catarina e ressaltou a importância de levar as atividades esportivas e sociais a novos municípios.“Estou muito feliz por finalmente levar o Jungle Fight a Santa Catarina, especialmente a uma cidade tão bonita como Itajaí. Por onde passamos, procuramos gerar oportunidades para os lutadores, empregos para a população e movimento para o comércio e o turismo. Também fazemos questão de receber crianças e jovens de projetos sociais, porque sabemos o quanto uma experiência dessas pode inspirar quem está começando. O esporte é uma ferramenta de inclusão social e pode mudar a vida de muitas famílias. Quero agradecer ao senador Jorge Seif Junior e ao prefeito Robison Coelho por acreditarem no esporte como instrumento de transformação social e abrirem as portas de Itajaí para o Jungle Fight", afirmou Wallid.Responsável pela articulação da chegada do Jungle Fight ao estado, o senador Jorge Seif Junior afirmou que as negociações para receber o evento começou em 2024. Ele também incentivou os lutadores catarinenses a participarem das seletivas.“Estamos há dois anos trabalhando para trazer o maior evento de MMA da América Latina para a nossa bela Santa Catarina, que tem ótimos lutadores e vamos mostrar isso. O Jungle Fight vai realizar as Eliminatórias para encontrar novos atletas e inseri-los no mercado de trabalho. Teremos ainda dias dedicados a projetos sociais e muitas outras atividades, movimentando toda a cadeia produtiva do esporte e do turismo de Itajaí. Convido todos os nossos guerreiros catarinenses que praticam MMA a se inscreverem nas Eliminatórias", declarou o senador.70 kg: Agy Sardari (HOL) x Marcelo Medeiros (SP) – Cinturão mundial70 kg: Nicolás Federico Cocuccio (ARG) x Carlos Alexandre "Mistoca" (DF)66 kg: Wagner de Paula Lima (SC) x Oscar Gomez (VEN)66 kg: Luiz "Buakaw" Paes (SC) x Gian Sarturi (SC)77 kg: Marcos Santana dos Santos (SC) x Franciel Santana (BA)57 kg: Diego Rojas "MacDhiago" (PER) x Glaudir Abreu dos Santos "Thunder" (RS)84 kg: Elvis Gomes (SC) x Bryce De Camargo (EUA)84 kg: Renato "Pezinho" (SC) x Thiago Hayne (PA)66 kg: Cleiton Rocha (SC) x Vinícius Rieger (RS)61 kg: Eugênia Zbrun (ARG) x Ailén Gramajo (ARG)52 kg: Kamille de Jesus Kuster (SC) x Andressa Alves Garcia (SC)70 kg: Richard Malheiro (SC) x Luiz Santos (SC)70 kg: Eduardo Terencio (PR) x Eduardo "Tubarão" Santiago (DF)77 kg: Pedro "Psicopata" (SC) x Guilherme Silva (MG)77 kg: Gustavo Henrique de Araújo (SC) x Ronaldo Tavares (SC)