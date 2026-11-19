Estrela do Jiu-Jitsu, Bia Mesquita vive grande fase no UFC(Foto: Reprodução/UFC)
Com a finalização sobre Macy Chiasson no UFC 334, a brasileira deixou a 11ª colocação e avançou seis posições, alcançando o quinto lugar entre as melhores atletas da divisão. Invicta desde o início de sua trajetória profissional no MMA, Bia Mesquita também chegou à marca de quatro vitórias consecutivas por finalização no UFC, superando o antigo recorde de Ronda Rousey e estabelecendo uma nova marca na categoria.
Caio Borralho também sobe na classificação
Outro brasileiro beneficiado pela atualização foi Caio Borralho. Integrante da equipe Fighting Nerds, o maranhense enfrentou Yousri Belgaroui, adversário que ainda não fazia parte do ranking oficial dos pesos-médios (até 84kg), mas vinha de uma sequência de três vitórias por nocaute.
Mesmo diante de um oponente perigoso e conhecido por treinar ao lado de Alex Poatan, Borralho controlou o confronto e garantiu a vitória por decisão unânime dos juízes. O resultado positivo foi suficiente para o brasileiro avançar uma posição na classificação da divisão.
Com a atualização, Caio Borralho passou a ocupar o quinto lugar entre os pesos-médios, enquanto Bia Mesquita consolidou sua presença no grupo das cinco melhores atletas dos galos. Os dois resultados reforçam a presença brasileira entre os principais nomes de suas respectivas categorias.
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