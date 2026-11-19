Estrela do Jiu-Jitsu, Bia Mesquita vive grande fase no UFC - (Foto: Reprodução/UFC)

Estrela do Jiu-Jitsu, Bia Mesquita vive grande fase no UFC(Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 19/11/2026 09:00

A atualização do ranking Meta do UFC após o UFC 334, realizado no último sábado (14), em Nova York, trouxe mudanças importantes para os representantes brasileiros. O principal destaque foi Bia Mesquita, que conquistou uma expressiva evolução na classificação do peso-galo (até 61kg) depois de mais uma atuação dominante no octógono.



Com a finalização sobre Macy Chiasson no UFC 334, a brasileira deixou a 11ª colocação e avançou seis posições, alcançando o quinto lugar entre as melhores atletas da divisão. Invicta desde o início de sua trajetória profissional no MMA, Bia Mesquita também chegou à marca de quatro vitórias consecutivas por finalização no UFC, superando o antigo recorde de Ronda Rousey e estabelecendo uma nova marca na categoria.