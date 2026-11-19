Alex Bittencourt, o Mestre Faísca, entre Thiago Marreta e Elizeu Capoeira - (Foto: Reprodução)

Alex Bittencourt, o Mestre Faísca, entre Thiago Marreta e Elizeu Capoeira(Foto: Reprodução)

Publicado 19/11/2026 07:00 | Atualizado 19/11/2026 16:26

A cidade de Maricá se prepara para se tornar a capital nacional da Capoeira no fim de novembro. Entre os dias 24 e 28, o município recebe uma programação histórica que une a base e a elite da modalidade: o Campeonato Brasileiro de Capoeira, promovido pela Confederação de Capoeira do Brasil (CCB), seguido pela 12ª edição do Volta ao Mundo Bambas (VMB 12), na Arena da Barra. À frente da articulação local e vivendo a expectativa de perto está Alex Bittencourt, o Mestre Faísca, subsecretário de Cultura de Maricá e profissional de Educação Física, que vê nos eventos a consolidação de um sonho para a comunidade capoeirista da região.

Com uma trajetória iniciada na década de 1990, quando encontrou na roda a disciplina e o caminho para pagar sua faculdade e transformar sua vida, Mestre Faísca celebra o alcance que o esporte ganhou. Para ele, sediar uma competição desse porte — que deve reunir cerca de 500 atletas de diferentes regiões do país — coloca Maricá em evidência no cenário esportivo e movimenta toda a cidade, que já registra forte ocupação na rede hoteleira.

“Desde o ano passado, quando sediamos uma etapa do VMB aqui, os capoeiristas viram aquilo como a conquista de um sonho. A transformação já vem sendo refletida na cidade com maestria, e a expectativa para este ano é três vezes maior. Os capoeiristas locais estão super movimentados, teremos até uma seletiva exclusiva para atletas da cidade. Junto com a equipe do VMB, com o Saverio Scarpati e o Aritana, sabemos que será um grande sucesso”, afirma Mestre Faísca.

Um dos pontos altos da integração entre os eventos será a oportunidade direta de ascensão profissional. Campeões de categorias selecionadas do Campeonato Brasileiro (dias 26 e 27) garantem vaga para enfrentar atletas contratados do VMB no card preliminar do dia 28, que terá transmissão ao vivo pelo Canal Combate e Globoplay. Maricá, inclusive, já colhe frutos desse trabalho de alto rendimento, contando com atletas contratados pela organização e dois representantes selecionados para o Pan-Americano em Lima, no Peru.

Para quem começou numa época em que o cenário competitivo ainda engatinhava, ver a Capoeira ocupar o horário nobre das lutas representa uma mudança de mentalidade para crianças e jovens.

“A Capoeira competitiva veio para ficar e está dominando. Isso traz para a criança e para o jovem um novo olhar, mostrando que eles podem ir além do treino e da roda do dia a dia. É um empurrão para que se dediquem ainda mais à arte. Muitos atletas sonham em estar no palco principal do VMB, até mesmo cantando e participando da estrutura do show. Essa iniciativa mexe com os sonhos da garotada e mostra que existe um caminho real para crescer”, destaca o mestre.

SERVIÇO:

Eventos: Campeonato Brasileiro de Capoeira (CCB) e VMB 12 (Volta ao Mundo Bambas)

Datas: 26 e 27 de novembro (Brasileiro) e 28 de novembro de 2026 (VMB 12)

Local: Arena da Barra – Maricá (RJ)

Transmissão do VMB 12: Canal Combate e Globoplay (Ao vivo)