Rogério Minotouro e Pedro Rizzo comandam os atletas no docureality Lutando pela Tropa - (Foto: Divulgação)

Rogério Minotouro e Pedro Rizzo comandam os atletas no docureality Lutando pela Tropa(Foto: Divulgação)

Publicado 19/11/2026 10:00 | Atualizado 19/11/2026 18:18

Após um processo seletivo que reuniu mais de 200 atletas de diferentes regiões do país, o docureality Lutando pela Tropa iniciou suas gravações nesta quinta-feira (19), no Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes (CEFAN), da Marinha do Brasil, no Rio de Janeiro. O projeto reúne 24 competidores sob o comando de dois grandes nomes do MMA brasileiro: Rogério Minotouro e Pedro Rizzo.

Divididos em duas equipes de 12 integrantes, os atletas passarão por uma intensa rotina de treinamentos, avaliações e confrontos até a grande final, marcada para 5 de dezembro. A iniciativa tem como objetivo formar a primeira seleção militar de MMA amador da Marinha do Brasil, visando os Jogos Mundiais Militares de 2027.

Em entrevista exclusiva ao Recorte da Luta, Rogério Minotouro destacou o alto nível técnico apresentado pelos participantes durante o processo seletivo e comentou suas expectativas para esta nova etapa do projeto.

“Hoje começou de verdade. […] A gente vai dar o nosso melhor. Dias intensos aí, de muito aprendizado para eles e para mim também”, afirmou o veterano do UFC e do PRIDE.

Responsável pela equipe adversária, Pedro Rizzo destacou a importância da estrutura disponibilizada pela Marinha e a possibilidade de contribuir para o desenvolvimento técnico dos atletas. O treinador espera que os participantes evoluam esportivamente, independentemente dos resultados da competição.

Realizado pelo Instituto Formando Campeões e pelo Gringo Fight Championship, em cooperação com a Marinha do Brasil, o Lutando pela Tropa terá conteúdos divulgados diariamente, mostrando os bastidores da preparação, a convivência entre os participantes e a evolução das equipes até a grande final.