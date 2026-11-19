Rogério Minotouro e Pedro Rizzo comandam os atletas no docureality Lutando pela Tropa(Foto: Divulgação)
Lutando pela Tropa inicia gravações com 24 atletas e duas lendas do MMA brasileiro
Rogério Minotouro e Pedro Rizzo comandam as equipes do docureality que visa formar a primeira seleção militar de MMA amador da Marinha do Brasil
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Bia Mesquita e Caio Borralho sobem posições no ranking após show no UFC 334
Invicta no MMA, Bia Mesquita subiu seis posições depois de finalizar Macy Chiasson; Caio Borralho também ganhou espaço na classificação
Mestre Faísca projeta 'grande sucesso' do Brasileiro de Capoeira e o VMB 12 em Maricá
Subsecretário de Cultura do município destaca o impacto do evento na economia local, a evolução da capoeira competitiva e a chance única para jovens talentos enfrentarem a elite da modalidade
Jungle Fight estreia em Santa Catarina com Brasil x Holanda por cinturão e 10 dias de programação
Atividades começam nesta quinta-feira (19), em Itajaí, com seletivas para novos lutadores e ações com projetos sociais; evento principal será no dia 28, com transmissão ao vivo da Globo
Larusso Martial Arts destaca evolução internacional e projeta desafio na Eurocup 2026
Com mais de 100 alunos no Porto, equipe ligada à GFTeam prepara delegação para disputar a Eurocup da ISBJJA; saiba mais
Secretaria Municipal de Esporte do Rio e ABRAS promovem curso de capacitação em mediador escolar esportivo
Iniciativa visa qualificar profissionais para atuar na inclusão dentro do ambiente escolar e esportivo; lançamento acontece no próximo dia 28
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