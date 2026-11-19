Rio International Cup encerrou a temporada da CBJJD com chave de ouro (Foto: @sotero_esportes)
Na classificação geral por equipes, que reuniu atletas do juvenil, adulto e master, a GFTeam ficou com o primeiro lugar, seguida pela Fábrica de Monstro BJJ. O Instituto Vencedores em Cristo terminou na terceira posição, enquanto Double Five e Projeto Gerando Vida completaram o top 5. Entre as equipes kids, o Instituto Vencedores em Cristo garantiu o título, com Viper BJJ em segundo, Top Brother em terceiro, GFTeam em quarto e FJU BJJ na quinta colocação.
Um dos grandes nomes da temporada foi o faixa-preta Raphael Guerra, da Double Five. O atleta voltou a brilhar no Rio International Cup e conquistou três premiações em 2026: venceu o ranking do Circuito Rio Mineirinho, o ranking do Circuito Mineirinho Costa do Sol e a premiação especial do Grand Slam, garantindo três passagens para competir na Europa pela ISBJJA. “Primeiramente, eu queria agradecer essa oportunidade. O Circuito Mineirinho paga os absolutos, premia através do ranking e, este ano, também teve o Grand Slam. Então, é comemorar essa conquista e a premiação tripla”, destacou.
Raphael também ressaltou o impacto financeiro das oportunidades oferecidas nas competições da CBJJD. “Fiz quase R$ 20 mil em dinheiro só com os absolutos, fora as passagens que ainda estão por vir. Então, realmente, é só agradecer ao presidente Rogério Gavazza e à CBJJD, que estão abrindo portas para mim e para muita gente com esse grande trabalho”.
O reconhecimento também chegou aos projetos sociais que participam do Circuito. O professor Renzo Gutyers, do Projeto 220V - ligado ao fenômeno Daniel 220v -, comemorou o sorteio de dez quimonos e destacou a atenção dedicada às crianças dentro e fora dos tatames. “Para a gente, é uma gratidão imensa ser sorteado com dez quimonos. Sem falar no carinho com as crianças, iniciativas como esse sorteio, então os atletas sentem isso. Com certeza, é um apoio fundamental. Obrigado”, agradeceu em meio ao Rio International Cup.
As premiações e iniciativas de incentivo aos atletas e às equipes também apontam para a continuidade do trabalho na próxima temporada. Segundo o presidente da CBJJD, Rogério Gavazza, o calendário de 2027 contará com 16 etapas e mais premiações, ampliando as oportunidades para competidores de diferentes categorias e regiões.
Com os resultados definidos e os destaques individuais reconhecidos, o Rio International Cup encerrou mais um ciclo do Circuito Rio Mineirinho, que ao longo de 2026 movimentou o cenário competitivo e abriu caminhos para atletas em busca de novas conquistas. A expectativa agora se volta para 2027, com a promessa de uma temporada ainda mais ampla e novas oportunidades nos tatames.
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