Rio International Cup encerrou a temporada da CBJJD com chave de ouro - (Foto: @sotero_esportes)

Rio International Cup encerrou a temporada da CBJJD com chave de ouro (Foto: @sotero_esportes)

Publicado 19/11/2026 07:00 | Atualizado 19/11/2026 19:22

Realizado no último fim de semana (14 e 15/11), no CEFAN, o Rio International Cup marcou o encerramento do Circuito Rio Mineirinho de Jiu-Jitsu 2026, reunindo equipes e atletas em uma última grande disputa da temporada. Além dos títulos por equipes geral e kids, o evento foi palco de celebrações, reconhecimento e premiações que reforçaram a proposta da CBJJD de valorizar o desempenho dos competidores ao longo do ano.



Na classificação geral por equipes, que reuniu atletas do juvenil, adulto e master, a GFTeam ficou com o primeiro lugar, seguida pela Fábrica de Monstro BJJ. O Instituto Vencedores em Cristo terminou na terceira posição, enquanto Double Five e Projeto Gerando Vida completaram o top 5. Entre as equipes kids, o Instituto Vencedores em Cristo garantiu o título, com Viper BJJ em segundo, Top Brother em terceiro, GFTeam em quarto e FJU BJJ na quinta colocação.



Um dos grandes nomes da temporada foi o faixa-preta Raphael Guerra, da Double Five. O atleta voltou a brilhar no Rio International Cup e conquistou três premiações em 2026: venceu o ranking do Circuito Rio Mineirinho, o ranking do Circuito Mineirinho Costa do Sol e a premiação especial do Grand Slam, garantindo três passagens para competir na Europa pela ISBJJA. “Primeiramente, eu queria agradecer essa oportunidade. O Circuito Mineirinho paga os absolutos, premia através do ranking e, este ano, também teve o Grand Slam. Então, é comemorar essa conquista e a premiação tripla”, destacou.



Raphael também ressaltou o impacto financeiro das oportunidades oferecidas nas competições da CBJJD. “Fiz quase R$ 20 mil em dinheiro só com os absolutos, fora as passagens que ainda estão por vir. Então, realmente, é só agradecer ao presidente Rogério Gavazza e à CBJJD, que estão abrindo portas para mim e para muita gente com esse grande trabalho”.