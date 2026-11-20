Aos 38 anos, Jandiroba vai em busca de novas oportunidades no MMA - (Foto: Reprodução/Instagram)

Aos 38 anos, Jandiroba vai em busca de novas oportunidades no MMA (Foto: Reprodução/Instagram)

Publicado 20/11/2026 10:00

Virna Jandiroba não faz mais parte do plantel do UFC. Na última quarta-feira (18), a brasileira anunciou, por meio de um vídeo publicado nas redes sociais, que teve seu contrato encerrado pela organização, colocando fim a uma trajetória de sete anos e 14 combates no octógono. A notícia chega menos de duas semanas depois de sua última apresentação, contra Tatiana Suarez, em Las Vegas (EUA).



A decisão, segundo a própria lutadora, foi inesperada. Aos 38 anos, a baiana ocupava a terceira posição no ranking peso-palha (até 52,1kg) e vinha de uma vitória sobre Tabatha Ricci, por decisão unânime, antes de encarar Tatiana Suarez em um confronto que tinha importância na corrida por uma nova oportunidade de disputar o título da divisão.



“O fato é que o UFC me dispensou. Fui pega de surpresa nesse momento. Obviamente se trata de uma empresa privada e tudo mais, e eu sabia que tudo é muito instável. Mas dado o momento e as circunstâncias, fui pega de surpresa nesse sentido, porque estava num bom momento da carreira. Fiz 14 lutas na organização, realizei meus sonhos, estive no topo da categoria, disputei o cinturão e vivi momentos incríveis”, destacou a baiana.