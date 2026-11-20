Aos 38 anos, Jandiroba vai em busca de novas oportunidades no MMA (Foto: Reprodução/Instagram)
A decisão, segundo a própria lutadora, foi inesperada. Aos 38 anos, a baiana ocupava a terceira posição no ranking peso-palha (até 52,1kg) e vinha de uma vitória sobre Tabatha Ricci, por decisão unânime, antes de encarar Tatiana Suarez em um confronto que tinha importância na corrida por uma nova oportunidade de disputar o título da divisão.
“O fato é que o UFC me dispensou. Fui pega de surpresa nesse momento. Obviamente se trata de uma empresa privada e tudo mais, e eu sabia que tudo é muito instável. Mas dado o momento e as circunstâncias, fui pega de surpresa nesse sentido, porque estava num bom momento da carreira. Fiz 14 lutas na organização, realizei meus sonhos, estive no topo da categoria, disputei o cinturão e vivi momentos incríveis”, destacou a baiana.
Virna Jandiroba descarta aposentadoria e busca novo desafio
Apesar do desligamento, Virna não demonstra intenção de encerrar a carreira. A ex-campeã do Invicta FC, organização de destaque no MMA feminino antes de sua chegada ao UFC, afirmou que já está avaliando alternativas para seguir competindo e reforçou que ainda tem objetivos a cumprir dentro do esporte.
“Já era atleta antes de entrar no UFC e vou continuar sendo fora dele. Já estamos vendo possibilidades. Não quero me aposentar agora, tenho lenha para queimar. Estou bem e cheia de vontade de lutar e aprender. Ainda tenho algumas lutas para fazer e vocês me verão lutando por aí. Estou otimista e coisas boas podem acontecer”, finalizou.
Com experiência internacional, passagem pelo topo da divisão e uma disputa de cinturão no currículo, Virna Jandiroba agora inicia uma nova etapa profissional. A brasileira deixou claro que pretende continuar ativa e que seu próximo capítulo no MMA não está longe de ser escrito.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.