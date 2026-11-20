Com passagem pelo UFC, Poliana Botelho também vem fazendo parte do projeto Lutando pela Tropa(Foto: Divulgação)
Ex-UFC, Poliana Botelho reforça time de Minotouro no Lutando pela Tropa e defende a formação no MMA amador
Poliana Botelho integra comissão técnica do reality show e destaca a importância da estrutura oferecida pela Marinha do Brasil para o desenvolvimento de novos talentos
Ex-desafiante ao cinturão do UFC, Jandiroba é dispensada da organização aos 38 anos
Virna Jandiroba revelou que foi surpreendida pela decisão do UFC mesmo vivendo bom momento na carreira e já busca novas oportunidades no MMA
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Lutando pela Tropa inicia gravações com 24 atletas e duas lendas do MMA brasileiro
Rogério Minotouro e Pedro Rizzo comandam as equipes do docureality que visa formar a primeira seleção militar de MMA amador da Marinha do Brasil
Bia Mesquita e Caio Borralho sobem posições no ranking após show no UFC 334
Invicta no MMA, Bia Mesquita subiu seis posições depois de finalizar Macy Chiasson; Caio Borralho também ganhou espaço na classificação
Mestre Faísca projeta 'grande sucesso' do Brasileiro de Capoeira e o VMB 12 em Maricá
Subsecretário de Cultura do município destaca o impacto do evento na economia local, a evolução da capoeira competitiva e a chance única para jovens talentos enfrentarem a elite da modalidade
Rio International Cup celebra conquistas e premia atletas após temporada de grandes disputas
GFTeam e Instituto Vencedores em Cristo conquistam os títulos por equipes no evento, que também teve show do faixa-preta Raphael Guerra
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