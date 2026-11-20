Com passagem pelo UFC, Poliana Botelho também vem fazendo parte do projeto Lutando pela Tropa - (Foto: Divulgação)

Com passagem pelo UFC, Poliana Botelho também vem fazendo parte do projeto Lutando pela Tropa(Foto: Divulgação)

Publicado 20/11/2026 07:00 | Atualizado 20/11/2026 23:53

Inicialmente escalada para disputar uma luta no card principal do Lutando pela Tropa, Poliana Botelho acabou assumindo uma nova função dentro do projeto. Sem adversária definida para o confronto, a experiente lutadora recebeu o convite para integrar a comissão técnica de Rogério Minotouro, contribuindo para a preparação dos atletas que disputam uma vaga na primeira equipe de MMA Amador da Marinha do Brasil.

Com passagem pelo UFC, Poliana Botelho destacou a importância de participar da formação de uma nova geração de atletas. Em entrevista ao Recorte da Luta, durante as gravações do reality show no Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes (CEFAN), no Rio de Janeiro, a lutadora ressaltou os benefícios de uma preparação estruturada desde o início da carreira.

“Se eu tivesse tido essa oportunidade, não largava de forma alguma. Eu caí direto no profissional, mas o amador é muito importante. Todos que vão começar no MMA têm que passar pelo amador”, destacou.

Além de compartilhar seus conhecimentos técnicos, Poliana pretende utilizar a própria experiência de vida para orientar os competidores sobre os desafios de uma carreira nas artes marciais.

“Estou aqui para agregar, para passar toda a minha experiência como atleta e de vida. Tenho muito para mostrar a essa garotada, o quanto foi difícil para mim. Eles estão tendo um caminho um pouco mais curto, mas muito mais profissional desde o amador. Isso é muito importante para a carreira”, afirmou.

De olho no retorno ao octógono

Apesar de assumir uma nova função no Lutando pela Tropa, Poliana Botelho segue focada em sua carreira como atleta. A lutadora revelou que estava preparada para competir e não descarta a possibilidade de voltar à ação ainda este ano.

“Estava empolgada, treinando muito, me doando ao máximo. Já estou tentando arrumar alguma luta fora. O que eu mais quero é entrar nesse octógono e fazer o que eu mais amo”, concluiu.

Idealizado por Tolentino Reis, CEO do Gringo Fight Championship, o Lutando pela Tropa reúne 24 atletas sob o comando de Pedro Rizzo e Rogério Minotouro. Com a grande final prevista para o dia 5 de dezembro, o projeto tem como objetivo a formação da primeira equipe de MMA Amador da Marinha do Brasil, visando aos Jogos Mundiais Militares de 2027.