Dana White citou luta que faria parte do seu card dos sonhos do UFC - (Foto: Reprodução/UFC)

Dana White citou luta que faria parte do seu card dos sonhos do UFC(Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 21/11/2026 12:00

A rivalidade que começa a ganhar força nos bastidores do UFC entre Alex Poatan e Josh Hokit já chamou a atenção de Dana White. Em entrevista ao “Bleacher Report”, o presidente da organização montou uma espécie de “card dos sonhos” e surpreendeu ao incluir o brasileiro em um confronto contra o americano, conhecido por seu estilo provocador e pelas declarações contundentes.



A escolha não parece aleatória. Hokit tem direcionado provocações a Poatan recentemente, alimentando a possibilidade de um encontro entre os dois no octógono. Ao apresentar sua escalação ideal, Dana White também apontou outros duelos de grande repercussão, reunindo nomes de destaque do MMA mundial.



“Paddy Pimblett vs Ilia Topuria. Tom Aspinall vs Jon Jones. Petr Yan vs Sean O’Malley. Josh Hokit vs Alex Pereira“, destacou Dana White, ao revelar os duelos que comporiam sua escalação ideal.