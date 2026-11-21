Dana White citou luta que faria parte do seu card dos sonhos do UFC(Foto: Reprodução/UFC)
A escolha não parece aleatória. Hokit tem direcionado provocações a Poatan recentemente, alimentando a possibilidade de um encontro entre os dois no octógono. Ao apresentar sua escalação ideal, Dana White também apontou outros duelos de grande repercussão, reunindo nomes de destaque do MMA mundial.
“Paddy Pimblett vs Ilia Topuria. Tom Aspinall vs Jon Jones. Petr Yan vs Sean O’Malley. Josh Hokit vs Alex Pereira“, destacou Dana White, ao revelar os duelos que comporiam sua escalação ideal.
Dana White vê potencial em duelo entre Poatan e Hokit
Além do apelo provocado pelas declarações de Josh Hokit, Dana White acredita que o possível confronto teria ingredientes para atrair o interesse dos fãs e dos próprios lutadores. O dirigente destacou que o americano vem falando bastante sobre Poatan e entende que o brasileiro também poderia enxergar com bons olhos a oportunidade de encarar o rival.
“Hokit vs Pereira é uma luta que as pessoas gostariam de ver e uma luta que eles provavelmente gostariam de fazer. Hokit falou muita besteira para o Pereira, e tenho certeza que o Pereira também adoraria essa luta”, disse o mandatário.
Embora a ideia tenha sido apresentada apenas como parte de uma escalação hipotética, a menção de Dana White aumenta a repercussão em torno de um possível duelo. Com provocações de um lado e a reputação de Poatan de aceitar desafios de grande impacto do outro, o embate já começa a alimentar o imaginário dos fãs, mesmo sem qualquer confirmação de que a luta esteja nos planos oficiais do UFC.
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