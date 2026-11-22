Na luta principal do SFT 65, Valentin Fouine venceu por nocaute e conquistou o cinturão do SFT Xtreme - (Foto: Myriam Albertuni)

Na luta principal do SFT 65, Valentin Fouine venceu por nocaute e conquistou o cinturão do SFT Xtreme(Foto: Myriam Albertuni)

Publicado 22/11/2026 09:00

O SFT 65 movimentou o cenário das artes marciais no último sábado (21), em São Paulo, com uma noite marcada por confrontos explosivos, finalizações e nocautes. Considerado um dos principais eventos de combate da América Latina, o show entregou um card de resultados rápidos e manteve a proposta de reunir atletas de alto nível em disputas intensas, com destaque para o duelo internacional que valia o cinturão meio-médio do SFT Xtreme.

Na luta principal, o aguardado confronto entre Brasil e Argentina terminou com vitória dos hermanos. Valentin Fouine mostrou contundência diante do brasileiro Pedro Caris, conectou golpes potentes e conseguiu o nocaute, garantindo o título meio-médio da modalidade SFT Xtreme. O resultado coroou a atuação do argentino em um dos combates mais aguardados da noite e deixou o cinturão da categoria em mãos estrangeiras.

O co-evento principal também chamou a atenção, desta vez no MMA. Tawan Regis teve uma atuação dominante diante de Edson “Mão Nervosa” e encerrou o confronto por finalização, confirmando a boa fase que atravessa dentro da organização. O triunfo reforçou o momento positivo do atleta, que voltou a se destacar diante do público paulista.

Card teve nocautes em sequência

Além das duas principais atrações, o SFT 65 teve todos os demais confrontos encerrados pela via rápida, com resultados que reforçaram o ritmo intenso da edição. Pelo SFT Xtreme, Rodrigo Santos superou Pett Oliveira por nocaute técnico, enquanto Jefrey Oliveira abriu a programação com um nocaute espetacular sobre André Guedes, dando o tom da noite desde o primeiro duelo.

No MMA, Enzzo Molezinha também fez bonito ao derrotar Diego Boyka com um belo nocaute, ampliando a sequência de encerramentos por via rápida. Com vitórias por nocaute, nocaute técnico e finalização espalhadas pelo card, o SFT 65 cumpriu a promessa de uma edição movimentada e de alto impacto, consolidando mais uma noite de ação para os fãs das artes marciais na capital paulista.

RESULTADOS COMPLETOS:

SFT Combat 65

Sábado, 21 de novembro de 2026

São Paulo (SP)

Xtreme - cinturão meio-médio: Valentin Fouine derrotou Pedro Caris por nocaute

MMA - Tawan Regis derrotou Edson Mão Nervosa por finalização

Xtreme – Rodrigo Santos derrotou Pett Oliveira por nocaute técnico

MMA - Enzzo Molezinha derrotou Diego Boyka por nocaute técnico

Xtreme - Jefrey Oliveira derrotou André Guedes por nocaute