Wanderlei Silva e Popó se enfrentaram no Spaten Fight Night 2 (Foto: William Lucas/Inovafoto)
Desde sua estreia, o evento teve transmissão ao vivo pela TV Globo e apostou em confrontos envolvendo nomes consagrados do MMA, além de disputas em outras modalidades. Segundo o jornalista, a decisão partiu da própria cervejaria, que optou por não dar sequência à iniciativa, apesar da repercussão de alguns dos duelos promovidos ao longo de sua curta trajetória.
“A Spaten decidiu encerrar as atividades do Spaten Fight Night, fontes me informaram. Foram 3 eventos desde 2024, todos ao vivo na TV Globo e com participação de lendas do MMA no ringue de Boxe, mas a cervejaria optou por não organizar mais eventos de luta”, escreveu Guilherme Cruz.
Rivalidades, polêmicas e lendas marcaram o evento
A primeira edição, em 2024, colocou Anderson Silva e Chael Sonnen frente a frente em uma luta de Boxe. Apesar da expectativa em torno do reencontro de duas das maiores figuras da história do MMA, o duelo acabou recebendo críticas pela pouca agressividade apresentada pelos protagonistas.
Já em 2025, o evento ganhou contornos completamente diferentes com o embate entre Wanderlei Silva e Acelino Popó Freitas. Em meio a uma rivalidade intensa, os dois protagonizaram um combate marcado por momentos de violência e que terminou em confusão generalizada após o encerramento. Popó saiu vencedor da luta, que teve repercussão muito além do ringue.
A edição mais recente, por sua vez, promoveu o encontro entre Glover Teixeira e Maurício Shogun, duas referências do MMA brasileiro, na luta principal. O card também abriu espaço para disputas de Jiu-Jitsu e Judô, ampliando a proposta do evento para diferentes modalidades de combate. Com o encerramento do projeto, o Spaten Fight Night deixa para trás três edições que reuniram grandes nomes, rivalidades históricas e momentos que repercutiram no cenário nacional dos esportes de luta.
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