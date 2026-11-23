Wanderlei Silva e Popó se enfrentaram no Spaten Fight Night 2 - (Foto: William Lucas/Inovafoto)

Wanderlei Silva e Popó se enfrentaram no Spaten Fight Night 2 (Foto: William Lucas/Inovafoto)

Publicado 23/11/2026 09:00 | Atualizado 23/11/2026 14:48

O Spaten Fight Night não terá continuidade. Após realizar três edições desde 2024, o evento promovido pela marca de cerveja Spaten será encerrado, colocando fim a um projeto que reuniu grandes nomes dos esportes de combate e conquistou espaço na televisão brasileira. A informação foi divulgada na última quinta-feira (19) pelo jornalista Guilherme Cruz, do “MMA Fighting”, que revelou que a empresa decidiu não investir mais na realização de shows de luta.



Desde sua estreia, o evento teve transmissão ao vivo pela TV Globo e apostou em confrontos envolvendo nomes consagrados do MMA, além de disputas em outras modalidades. Segundo o jornalista, a decisão partiu da própria cervejaria, que optou por não dar sequência à iniciativa, apesar da repercussão de alguns dos duelos promovidos ao longo de sua curta trajetória.



“A Spaten decidiu encerrar as atividades do Spaten Fight Night, fontes me informaram. Foram 3 eventos desde 2024, todos ao vivo na TV Globo e com participação de lendas do MMA no ringue de Boxe, mas a cervejaria optou por não organizar mais eventos de luta”, escreveu Guilherme Cruz.